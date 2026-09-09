コグニザント、4年連続でTIME誌 「World's Best Companies 2026」に選出

従業員満足度、売上成長、サステナビリティの透明性を評価

コグニザント株式会社（本社：米国ニュージャージー州、CEO：ラヴィ・クマール S 以下、コグニザント）は、TIME誌の「World's Best Companies 2026（世界で最も優れた企業2026）」に4年連続で選出されたことを発表しました。本ランキングは、従業員満足度、売上成長、サステナビリティの透明性において世界的に高い水準を示す、優れた企業1,000社を選出するものです。

米国のニュース誌TIMEと、ドイツの統計・市場調査会社Statistaは共同で「World's Best Companies 2026」の選定にあたり、「従業員満足度」「売上成長」「サステナビリティの透明性」の三つの観点から企業を評価しました。

従業員満足度については、世界20万人を超える従業員を対象とした調査データをもとに、勤務先に対する直接的な評価と他社に対する評価の両方を反映しています。売上成長については、過去3年間に成長を遂げ、売上高が1億米ドルを超える企業を対象に評価しました。また、サステナビリティの透明性については、環境への影響、社会的責任、ガバナンスの取り組みに基づいて評価されています。

コグニザントの最高人事責任者（Chief People Officer）であるキャシー・ディアスは、次のように述べています。

「TIME誌の『World's Best Companies』に選出されたことは、世界各地で活躍する当社の人材と企業文化の強さを示すものです。世界を代表する多くの企業を支援するAI Builderとして、コグニザントは、従業員が最先端のテクノロジーに関する専門性を高め、意義あるキャリアを築き、日々の仕事を通じて価値あるインパクトを生み出す機会を創出しています。」

今回の選出は、コグニザントが世界各地で獲得しているさまざまな評価に新たに加わるものです。コグニザントは、31か国でGreat Place to Work®認定を取得しているほか、Ethisphereの「World's Most Ethical Companies（世界で最も倫理的な企業）」にも選出されています。これらの評価は、コグニザントのグローバルな従業員全体に根付く企業文化の強さと一貫性を示しています。

Statistaは、著名なメディアパートナーとともに、世界各国のさまざまな業界ランキングや企業ランキングを発表しています。同社の調査・分析サービスは、統計情報、ビジネス関連データ、各種市場・消費者調査を提供するデータ・ビジネスインテリジェンス・ポータル「statista.com」の実績を基盤としています。

「World's Best Companies 2026」の全リストは、TIMEのウェブサイトよりご覧いただけます。

■コグニザントについて

コグニザント（NASDAQ: CTSH）は、AI Builderおよびテクノロジーサービスプロバイダーとして、お客様にフルスタックのAIソリューションを構築することで、AI投資と企業価値を結ぶ架け橋となっています。業界、ビジネスプロセス、エンジニアリングに関する当社の深い専門知識を活かし、組織固有のビジネス環境をテクノロジー・システムに組み込みます。これにより、人間の可能性を最大限に引き出し、確かな成果を実現するとともに、急速に変化する世界においてグローバル企業が常に一歩先を行くための支援を行っています。

詳細については、 www.cognizant.ai をご覧いただくか、@cognizant をフォローしてください。

※本リリースはUS本社の Cognizant Named in TIME World's Best Companies 2026 List を翻訳したものです。

コグニザントジャパンの詳細は下記ページをご覧ください。

https://www.cognizant.com/jp/ja/about-cognizant