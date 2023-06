日本市場におけるデジタルビジネス and テクノロジー(DB and T)事業責任者として、コグニザントが持てるケーパビリティをお客様に提供し、モダンエンタープライズの実現によって価値を創出する事に注力。企業のビジネスニーズを見極めそれに対応したデジタル/テクノロジーソリューションの設計・導入を牽引。DB and T のグローバルネットワークやコグニザントの他部門と共同でお客様のビジネスの成功実現に貢献する。

2022年3月コグニザントジャパンに入社。それ以前は、EY ストラテジー・アンド・コンサルティングのパートナーとして、数多くのグローバルアカウントを担当し、特に、デジタル技術を活用した運用モデルの再構築、次世代サプライチェーン確立、全社的リスク管理などを中心とした、事業・業務の改革と改善の取り組みに関与。それ以前は、DHL、IBM、R.R. Donnelley、Modus社において要職を歴任。 APAC地域で20年以上の事業経験を持つ深田は、自らを「アジアエキスパート」と認識している。



LinkedIn »