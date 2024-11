BSX101 – Maitrise et pilotage de votre implementation Salesforce

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,9/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Explorez les fonctionnalités de Salesforce et acquérez les connaissances nécessaires pour prendre avec assurance des décisions relatives à l’implémentation de Salesforce. Dans ce cours de 3 jours, fortement axé sur la discussion et animé par un formateur, découvrez les objets et applications standard et personnalisés, la gestion et la visualisation des données, les outils d’automatisation des flux et les mécanismes de sécurité. Franchissez les étapes et jalons clés d’une initiative d’implémentation de Salesforce, articulez efficacement vos besoins métier et fournissez des directives aux membres de l’équipe chargés de l’élaboration de solutions pour mettre au point une solution Salesforce robuste qui répond aux objectifs métier.