DEX403 – Développement déclaratif pour les platform App Builders avec Lightning Experience

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,8/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez les bases du développement d’applications sans code et de la personnalisation d’applications Salesforce multi-utilisateurs pour répondre aux évolutions des besoins de votre entreprise. Lors de ce module de 5 jours animé par un formateur, nos experts Salesforce vous expliqueront comment développer un modèle de données, définir et attribuer des profils et des autorisations, et contrôler l’accès aux enregistrements. Apprenez à maîtriser Flow Builder et à gérer des données, développer des interfaces adaptées à chaque utilisateur et déployer les applications Salesforce en quelques clics, sans écrire de lignes de code. L’automatisation de processus métier complexes n’a jamais été aussi facile.