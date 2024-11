CRT261 – Préparation à l’examen de certification Service Cloud Consultant

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 5/5 (moyenne des évaluations année 2022)

Dans ce cours de préparation à la certification d’une journée dispensé par un formateur, renforcez vos connaissances des caractéristiques et des fonctionnalités de Service Cloud en examinant les objectifs de l’examen, notamment les stratégies de mise en oeuvre, la conception de solutions, knowledge, la gestion des requêtes, le flux d’admission et l’interaction des canaux, les analyses du centre de contact et les intégrations. Répondez à des questions pratiques pour évaluer vos connaissances sur les sujets de l’examen et maximiser vos chances de réussite de l’examen de certification Salesforce Service Cloud Consultant.