CRT251 – Préparation à l’examen de certification Sales Cloud Consultant

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,8/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment améliorer votre préparation à l’examen et acquérir la confiance dont vous avez besoin pour devenir Salesforce Certified Sales Cloud consultant. Dans ce cours de préparation à la certification d’une journée dispensé par un formateur, renforcez vos connaissances des caractéristiques et des fonctionnalités de Sales Cloud en passant en revue les objectifs de l’examen, notamment la gestion des prospects, la gestion des comptes et des contacts, la gestion des opportunités, la productivité et l’intégration des ventes, et la gestion des données. Répondez à des questions pratiques pour évaluer vos connaissances des sujets d’examen et maximiser votre chance de réussite de l’examen de certification Salesforce Sales Cloud Consultant.