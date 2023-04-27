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Cognizant Neuro AI Enterprise Core
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L'adaptation par l'intelligence fluide

Les entreprises accélèrent l'adoption de l'IA, mais bien plus que des modèles, la mesure de l'impact nécessite une intelligence fonctionnelle de manière fluide entre applications. Cognizant Neuro® AI Enterprise Core a été conçue pour unifier l'IA entre systèmes ERP, SaaS et sur mesure grâce à une couche d'orchestration interopérable et pilotée.
Basée sur le socle d'ingénierie moderne de Cognizant, cette plateforme accélère le délai de rentabilisation, simplifie l'intégration et permet de structurer, d'harmoniser ainsi que de sécuriser l'adoption de l'IA à l'échelle de l'entreprise.

Élever les entreprises grâce à l'IA centrée sur l'humain

Intelligence d'entreprise unifiée

Des connexions IA fluide entre systèmes ERP, SaaS et applications professionnelles via une profonde interopérabilité des systèmes

Des trainées de lumière de couleurs vives tournoient sur un fond sombre et créent ainsi un effet visuel dynamique.
Orchestration multi-agents

Des workflows transversaux avec une exécution coordonnée et pilotée des agents

Une femme en tailleur observe attentivement un grand écran sur lequel sont affichées des données ou des informations.
Mise à l'échelle et gouvernance d'entreprise

Contrôles, sécurité et conformité intégrés pour mener l'IA des pilotes à la production

Vue rapprochée d'une empreinte digitale bien mise en valeur sur un fond noir uni.

Nos clients ont adopté nos plateformes avec succès

Celle-ci permet à l'IA agentique de fonctionner sans obstacle entre différentes plateformes d'entreprise sans perturber les investissements système existants.

Elles fournissent une visibilité centralisée en temps réel ainsi qu'une surveillance intelligente dans les aspects finance, opérations informatiques mais également au niveau de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et du capital immatériel.

Ils accélèrent l'adoption grâce à des agents préconstruits réutilisables combinés au raisonnement cognitif pour une prise de décision sensible au contexte.

Ils garantissent l'intégration fluide et sécurisée des agents avec les principaux systèmes d'entreprise afin de permettre l'orchestration exhaustive des processus.

Elle embarque l'accès basé sur les rôles, l'application des réglementations et l'auditabilité afin d'assurer des opérations aussi responsables que sécurisées.

Ces deux aspects donnent un contrôle adapté qui permet aux solutions agentiques de s'adapter de manière homogène tout en assurant la conformité et la fiabilité de l'IA de manière responsable.

Une architecture unifiée pour l'IA à l'échelle de l'entreprise

Une architecture unifiée pour l'IA à l'échelle de l'entreprise

La plateforme Cognizant Neuro AI Enterprise Core garantit une échelle prévisible, la reproductibilité ainsi que des opérations IA professionnelles basées sur trois piliers essentiels :

Des catalogues de services qui fournissent un référentiel complet de services IA et d'intégration MCP pour un accès et une réutilisation rapides
Un studio centralisé et structuré d'agents de traitement qui apporte cohérence, gouvernance et intelligence de traitement aux workflows
Orchestration multi-agents avec un réseau d'agents avancé alimenté par Neuro AI Multi-Agent Accelerator qui facilite l'exécution coordonnée, intelligente et autonome de workflows d'entreprise complexes

Partenariats pour le succès grandissant de l'IA professionnelle

La plateforme Cognizant Neuro AI Enterprise Core vous aide à identifier les opportunités IA à fort impact et à établir une feuille de route claire et exploitable pour la transformation. En parallèle, notre approche basée sur le conseil garantit que chaque initiative répond aux priorités stratégiques et encourage les résultats métier porteurs de sens.

Avec des modèles de mission flexibles, qu'il s'agisse d'ateliers découverte ou de produit minimum viable à tarif fixe, nous accélérons l'adoption en réduisant le risque. La prestation d'IA générative industrialisée et l'exécution basée sur des agents accélèrent le délai de rentabilisation et garantissent l'excellence opérationnelle.

Pour les organisations à l'échelle de l'entreprise, nous proposons une architecture robuste, la gouvernance, avec en option un service de valorisation du support opérationnel afin de garantir un déploiement cohérent, des effets mesurables et une amélioration continue.

Prêts à révéler le pouvoir de l'IA d'entreprise ?

Nos experts vous aident à accélérer l'innovation, rationaliser les opérations et adapter l'IA en toute confiance. Contactez-nous pour lancer une conversation, étudier des solutions sur mesure ou planifier une session stratégique. Construisons l'avenir ensemble.

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