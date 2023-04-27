Cognizant Neuro AI Enterprise Core
Élever les entreprises grâce à l'IA centrée sur l'humain
Nos clients ont adopté nos plateformes avec succès
Celle-ci permet à l'IA agentique de fonctionner sans obstacle entre différentes plateformes d'entreprise sans perturber les investissements système existants.
Elles fournissent une visibilité centralisée en temps réel ainsi qu'une surveillance intelligente dans les aspects finance, opérations informatiques mais également au niveau de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et du capital immatériel.
Ils accélèrent l'adoption grâce à des agents préconstruits réutilisables combinés au raisonnement cognitif pour une prise de décision sensible au contexte.
Ils garantissent l'intégration fluide et sécurisée des agents avec les principaux systèmes d'entreprise afin de permettre l'orchestration exhaustive des processus.
Elle embarque l'accès basé sur les rôles, l'application des réglementations et l'auditabilité afin d'assurer des opérations aussi responsables que sécurisées.
Ces deux aspects donnent un contrôle adapté qui permet aux solutions agentiques de s'adapter de manière homogène tout en assurant la conformité et la fiabilité de l'IA de manière responsable.
Une architecture unifiée pour l'IA à l'échelle de l'entreprise
La plateforme Cognizant Neuro AI Enterprise Core garantit une échelle prévisible, la reproductibilité ainsi que des opérations IA professionnelles basées sur trois piliers essentiels :
Partenariats pour le succès grandissant de l'IA professionnelle
La plateforme Cognizant Neuro AI Enterprise Core vous aide à identifier les opportunités IA à fort impact et à établir une feuille de route claire et exploitable pour la transformation. En parallèle, notre approche basée sur le conseil garantit que chaque initiative répond aux priorités stratégiques et encourage les résultats métier porteurs de sens.
Avec des modèles de mission flexibles, qu'il s'agisse d'ateliers découverte ou de produit minimum viable à tarif fixe, nous accélérons l'adoption en réduisant le risque. La prestation d'IA générative industrialisée et l'exécution basée sur des agents accélèrent le délai de rentabilisation et garantissent l'excellence opérationnelle.
Pour les organisations à l'échelle de l'entreprise, nous proposons une architecture robuste, la gouvernance, avec en option un service de valorisation du support opérationnel afin de garantir un déploiement cohérent, des effets mesurables et une amélioration continue.
Prêts à révéler le pouvoir de l'IA d'entreprise ?
Nos experts vous aident à accélérer l'innovation, rationaliser les opérations et adapter l'IA en toute confiance. Contactez-nous pour lancer une conversation, étudier des solutions sur mesure ou planifier une session stratégique. Construisons l'avenir ensemble.
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