Services Edge
61 %
des Senior IT sont convaincus que l'incapacité de collecter, de stocker, d'intégrer et d'analyser les données en temps réel depuis des appareils terminaux est l'un des principaux obstacles à une mise en œuvre réussie de l'Internet des objets.
Nos offres
L’informatique en périphérie pour créer un avantage concurrentiel
Au vu des opportunités commerciales toujours plus nombreuses au sein du secteur, votre entreprise doit développer des services edge-to-core avec un regard extérieur. Les services Edge de Cognizant regroupent l'infrastructure, l'analytique, les solutions verticales connexes, les services et les plateformes edge-to-core pour s'adapter en fonction des secteurs d'activités et des besoins d'extension.
Concevoir des solutions de périphérie innovantes
L'offre de conception d'un appareil personnalisé en périphérie de Cognizant propose des solutions d'ingénierie de produit éprouvées pour vous aider à concrétiser vos idées. Grâce à nos capacités de conception, nous vous aiderons pour le développement d'appareils en périphérie, le développement embarqué, l'intégration des capteurs, le test des équipements en périphérie, ainsi que pour les solutions de sécurité pour les appareils en périphérie. Nous pouvons également vous conseiller concernant le choix des appareils et des capteurs en périphérie, en fonction de l'analyse des besoins et du plan technologique de votre solution edge-to-cloud.
Comprendre et mettre en œuvre des systèmes edge-to-core
L'offre Edge Integrate de Cognizant permet à votre organisation de comprendre et d'installer vos systèmes edge-to-core en toute simplicité, grâce à :
- Edge en tant que service (EaaS) qui offre une infrastructure de pointe de bout en bout pour exploiter une solution basée sur l'IoT. EaaS affaiblit la barrière à l'entrée de votre programme IoT et réduit la complexité ainsi que les risques opérationnels et commerciaux, en développant et en gérant une solution basée sur l'Internet des objets.
- La découverte et l'évaluation des actifs industriels qui vous aident à comprendre votre environnement périphérique en vous offrant une meilleure visibilité sur vos actifs OT, votre infrastructure informatique et vos applications en périphérie. Une combinaison d'outils de découverte OT et IT les plus performants du secteur, un framework de découverte manuel bien défini, et un vaste réseau de services extérieurs facilitent la collecte d'informations détaillées sur les actifs, la topologie du réseau, les voies de communication et les protocoles.
Votre centre neurophalère IoT 24h/24 et 7j/7
L'offre Edge Operate de Cognizant propose des services intégrés de suivi, de gestion et de maintenance pour vos solutions basées sur l'Internet des objets. Notre IoT Nerve Center fournit un framework complet offrant des services d'exécution 24h/24, 7j/7 pour votre solution IoT edge-to-core. Ces services comprennent notamment la surveillance, la gestion et l'automatisation de la connectivité, des applications, des plateformes, des appareils et de l'infrastructure IoT.
L'IoT Nerve Center de Cognizant offre les principaux services suivants :
- la détection des défaillances critiques ;
- Gestion de la disponibilité
- le suivi et les diagnostics des systèmes edge-to-core ;
- des alertes en temps quasi réel en cas de comportement hostile du système ;
- des services extérieurs, des pièces de rechange tierces et la gestion des garanties ;
- une performance optimisée des produits connectés ;
- la gestion automatisée de la configuration, la gestion des correctifs de sécurité et des mises à niveaux des micrologiciels ;
- l'analytique prédictive et l'automatisation pour réduire le nombre de défailles critiques du système ;
- un tableau de bord unique et des rapports de tendances relatifs aux services sourcés.
Grâce aux services de l'IoT Nerve Center de Cognizant, nous pouvons également proposer des services augmentés autour de cas d'utilisation verticaux spécifiques, qui sont adaptés à votre environnement et à vos besoins, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier pendant que nous exécutons votre programme IoT.
Segmentation réseau en périphérie
Les appareils connectés (IoT) modernes et leurs données interagissent avec d'autres appareils et ressources dans l'ensemble de votre réseau étendu. Il est donc essentiel de sécuriser ces appareils et leurs données.
Le service Edge Secure de Cognizant sécurise continuellement vos systèmes edge-to-core intelligents. Notre offre de segmentation du réseau fournit une séparation de bout en bout du trafic des utilisateurs, des appareils et des applications entre les environnements informatiques d'entreprise et ceux en périphérie, afin de renforcer la sécurité et la conformité de votre infrastructure.
En déployant une architecture de sécurité intelligente, basée sur la topologie fabric qui recouvre tout votre environnement réseau, la solution de segmentation du réseau de Cognizant utilise de puissants outils pour :
- segmenter vos appareils reliés à l'Internet des objets de manière dynamique ;
- inspecter le trafic chiffré des appareils basés sur l'Internet des objets, à la vitesse du réseau ;
- Reliez les informations sur les menaces, et réagissez automatiquement à toute menace détectée sur l'ensemble de votre réseau IoT distribué.
Obtenez de véritables informations à partir de vos données
La solution Edge Intelligence de Cognizant aide votre organisation à obtenir des informations pertinentes et exploitables à partir des nombreuses données générées par vos appareils et vos plateformes basés sur l'informatique industrielle et l'Internet des objets.
Notre service d'analytique en tant que service (AaaS) comprend des blocs d'analyses pré-construits qui peuvent accélérer le développement de votre périphérie intelligente. Nous vous aiderons à analyser les données au niveau de votre plateforme, vos processus et vos machines afin de mettre en lumière des informations opérationnelles qui vous permettront d'améliorer vos performances métiers. L'AaaS analyse les données spécifiques du secteur et/ou de la technologie au niveau des applications et des processus, tout en fournissant une fonction de machine learning en périphérie sous forme de service analytique. Cela comprend une collaboration edge-to-cloud, dans laquelle les modèles peuvent être formés sur le cloud, à l'aide des nombreuses données et images, et déployés en périphérie pour le traitement.
Notre plateforme d'outils d'analyse embarqués offre des services d'analyse pour les véhicules électriques et autonomes, ainsi que des solutions AV (audio-vidéo) et des solutions ADAS (systèmes avancés d'assistance au conducteur). Nos services embarqués mettent l'accent sur la localisation, la prise de décision et le contrôle.
Points de vue
Nos partenaires
Grâce à nos partenariats et alliances stratégiques avec les plus grands acteurs du marché, nous pouvons vous offrir à nos clients des services et des solutions globales et intégrées. Nos alliances stratégiques avec les plus grandes entreprises mondiales nous permettent de proposer des solutions complètes à tous vos problèmes métier et IT.
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Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
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