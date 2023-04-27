Vibe coding d'entreprise

Chaque employé devient créateur avec le vibe coding

À l'ère de l'IA généralisée, les sociétés à succès permettent à leur personnel de travailler de manière intuitive, de libérer l'innovation rapide et de redéfinir proactivement la manière de travailler via de nouvelles formes de collaboration entre humains et machines.

Nous avons su détecter l'opportunité très tôt pour mieux inciter les cadres et les employés (aussi bien les ingénieurs logiciels que les non-codeurs) à participer au plus grand événement en ligne portant sur l'IA générative.