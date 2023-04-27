Vibe coding d'entreprise

Passer au contenu principal Skip to footer
Lorsque nous avons lancé la semaine du vibe coding, il ne s'agissait pas simplement de tenir un événement, mais de prouver que l'avenir de l'innovation d'entreprise réside dans la possibilité pour chaque employé d'accroître son expertise et de libérer sa créativité grâce à l'IA. Les entreprises qui le comprennent écriront les règles entrepreneuriales de la prochaine décennie.

— Surya Gummadi, President, Cognizant

Badge de record mondial du Guinness Book

Chaque employé devient créateur avec le vibe coding

À l'ère de l'IA généralisée, les sociétés à succès permettent à leur personnel de travailler de manière intuitive, de libérer l'innovation rapide et de redéfinir proactivement la manière de travailler via de nouvelles formes de collaboration entre humains et machines.

Nous avons su détecter l'opportunité très tôt pour mieux inciter les cadres et les employés (aussi bien les ingénieurs logiciels que les non-codeurs) à participer au plus grand événement en ligne portant sur l'IA générative.

254 000

enregistrements pour la découverte et la formation

Plus de 30 000

employés dans les sessions de masterclass en IA

Plus de 50 000

utilisateurs enthousiasmés

Plus de 30 000

idées converties en applications

Accélérez la transformation avec notre approche éprouvée du vibe coding à grande échelle

Les services Cognizant Enterprise Vibe Coding Blueprint mettent à disposition nos outils et méthodologies éprouvés pour aider les clients à mettre en œuvre le codage assisté par IA à grande échelle en toute sécurité.

L'innovation libérée

Faites la promotion de l'innovation inclusive en permettant aux postes non techniques de contribuer à la conception et au prototypage des produits.

Bâtissez une culture centrée sur l'IA

Dotez vos employés des outils et de l'état d'esprit de meneurs grâce à l'IA.

Motivez le gain de compétences et la conduite du changement

Permettez à vos équipes d'expérimenter et de façonner l'avenir du travail.

Augmentez la vitesse de développement produit

Accélérez le prototypage et réduisez le délai de réalisation.

Nos services

Des services de conseil pour accélérer l'opérationnalisation du vibe coding et réduire les risques :
  • Champ d’action et stratégie
  • Identification des personas
  • Sélection et habilitation des fournisseurs
  • Garde-fou et contrôles de sécurité
  • Activation d'infrastructures 
  • Organisation et prise en charge d'événement de vibe coding 
  • Évaluation de prototypes agentiques
Les propriétés intellectuelles développées et utilisées par Cognizant pour la Vibe Coding Week :
  • Vibe Coding Hub pour la prise en charge de l'enregistrement, de la formation, de la constitution d'équipes, de l'envoi, de l'évaluation et de la compilation des actifs
  • Évaluation à grande échelle des prototypes agentiques basés sur l'IA Cognizant Neuro® conçue par le laboratoire d'IA de Cognizant

Prise en charge de l'opérationnalisation par des POD d'activation.

Prêts à transformer votre entreprise avec le vibe coding ?

Rejoignez les rangs des entreprises tournées vers l'avenir qui adoptent des modèles économiques centrées sur l'IA. Contactez-nous pour une session de conseil sur les avantages à votre portée grâce au codage pour tous assisté par l'IA.

