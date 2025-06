Partenaire Amériques de l'année Zscaler en matière de Zero Trust

Cognizant a été désignée partenaire Amériques de l'année en matière de Zero Trust par Zscaler grâce à son pilotage expert de la transformation digitale et de la cyber-résilience. À l'aide de la plateforme de Zscaler et des capacités de l'IA générative, Cognizant accompagne ses clients dans des parcours Zero Trust évolutifs et sécurisés afin de produire des résultats et une innovation aisément quantifiables dans l'ensemble du paysage de la cybersécurité.