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Reltio DataDriven Awards 2026
Partenaire de l'année pour la modernisation héritée

Lors de l'édition 2026 des Reltio DataDriven Awards, nous avons été reconnus partenaire de l'année pour la modernisation héritée. Cette récompense souligne notre dévouement envers la modernisation des écosystèmes et la génération de valeur pérenne par l'innovation et des partenariats privilégiés.

Reltio DataDriven Awards 2026
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