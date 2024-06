Cognizant apparaît en leader dans le rapport sur l'écosystème Oracle Cloud and Technology de l'ISG Provider Lens™ dans trois catégories aux États-Unis. Ce rapport fait l'éloge de Cognizant en tant que partenaire Oracle Cloud de premier plan en matière de services de conseil, de consulting, de mise en œuvre, d'intégration et de services gérés, dans le but de faciliter les démarches de modernisation des clients et leur permettre d'obtenir des résultats opérationnels.