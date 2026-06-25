Cognizant a été nommée leader dans les catégories Conception et installation ainsi qu'Optimisation et amélioration du rapport ISG Provider Lens® Global Capability Center (GCC) Services 2026 publié par Information Services Group (ISG), une firme internationale de premier plan dans le domaine de la recherche et du conseil technologique centrés sur l'IA. Cette distinction met en valeur les capacités étendues et AI natives de Cognizant tout au long du cycle de vie des centres de capacité internationale (Global Capability Center, GCC), de la stratégie initiale au déploiement jusqu'à la transformation continue et à la création de valeur. L'approche AI Builder de Cognizant aide les clients à relier investissement IA et résultats professionnels mesurables par l'intégration de solutions IA full-stack sensibles au contexte dans des modèles d’exploitation, des plateformes et les tâches quotidiennes.