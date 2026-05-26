Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7792e1be" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@42e6bf6" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@601e3cd8" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@639e34d5" Investisseurs
Lauréate ISG EMEA Paragon™ Awards 2025 – Durabilité
Cognizant et Stena Bulk remportent l'ISG EMEA Paragon™ Award 2025 pour la durabilité

Stena Bulk et Cognizant ont reçu un prix commun lors des ISG Paragon™ Awards pour l'initiative STORM. Les deux entités ont démontré comment l'IA appliquée améliore la précision des prévisions, réduit les émissions et renforce la résilience maritime.

Voir l'étude de cas
Badge 2025 ISG EMEA Paragon™ Award pour la durabilité
Retour à la page sur les distinctions