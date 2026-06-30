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Cognizant reconnu comme Horizon 3 Market Leader dans le HFS HCP Service Providers, 2026

Cognizant est reconnu comme Horizon 3 Market Leader dans le HFS HCP Service Providers, 2026, pour sa capacité à accompagner la transformation AI-enabled des prestataires afin de les aider à réduire leurs coûts, améliorer l'expérience, élargir l'accès aux soins et obtenir de meilleurs résultats cliniques.

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