Cognizant désigné Leader numéro un dans l'évaluation PEAK Matrix® 2026 d'Everest Group consacrée aux services d'ingénierie de la qualité (QE) pour les applications et systèmes d'IA

Les extraits sous licence tirés des rapports PEAK Matrix® d'Everest Group peuvent être utilisés par des tiers autorisés dans le cadre de leurs propres activités et supports de marketing et de promotion. Les extraits sélectionnés des rapports PEAK Matrix® d'Everest Group ne reflètent pas nécessairement le contexte complet de nos recherches et analyses. Toutes les recherches et analyses menées par les analystes d'Everest Group et incluses dans les rapports PEAK Matrix® d'Everest Group sont indépendantes, et aucune organisation n'a versé de frais pour y figurer ou pour influencer son classement. Pour accéder à l'intégralité des recherches et en savoir plus sur notre méthodologie, veuillez consulter les rapports PEAK Matrix® d'Everest Group.