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Évaluation Microsoft Azure Services PEAK Matrix® 2026
Everest Group désigne Cognizant comme Leader dans son évaluation Microsoft Azure Services PEAK Matrix® 2026, pour ses capacités Azure de bout en bout et son fort impact sur le marché

Cognizant a été distingué pour son ingénierie assistée par l’IA grâce aux plateformes Flowsource, Neuro et Skygrade dédiées à l’observabilité, au FinOps et aux opérations cloud, pour TriZetto sur Azure, qui favorise une modernisation de la santé axée sur la conformité, ainsi que pour son expertise avérée dans la transformation de parcs SAP, Oracle, VMware et mainframe complexes.

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Everest Group
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