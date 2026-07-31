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Databricks Manufacturing Partner of the Year
Databricks Manufacturing Partner of the Year

Cognizant a été reconnu par Databricks en tant que partenaire de l’année pour le secteur industriel (Manufacturing Partner of the Year), une étape clé qui témoigne de la profondeur de notre travail avec nos clients industriels sur la plateforme Databricks, ainsi que de la force d’un partenariat en constante croissance.

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