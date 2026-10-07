Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2f202a96" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1150f2e5" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7bce7178" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4a76a82e" Investisseurs
Évaluation PEAK Matrix® des services de cybersécurité 2026 – Global
Cognizant positionné comme Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de cybersécurité 2026 – Global d'Everest Group

Cognizant a été positionné comme Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de cybersécurité 2026 – Global d'Everest Group. Everest Group a reconnu Cognizant pour ses vastes capacités en cybersécurité, ses opérations pilotées par l'IA, ses offres de cyber-résilience et son fort impact sur le marché auprès des entreprises du monde entier.

Lire le rapport
Évaluation PEAK Matrix® des services de cybersécurité 2026 – Global
Retour à la page des distinctions