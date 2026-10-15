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Cognizant reconnu comme Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pour les services de développement de logiciels sur mesure
Cognizant reconnu comme Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pour les services de développement de logiciels sur mesure

Pour la deuxième année consécutive, Cognizant a été positionné comme Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour les services de développement de logiciels sur mesure. Nous avons été évalués sur notre capacité d'exécution et l'exhaustivité de notre vision. Cette reconnaissance montre que nous exécutons efficacement notre vision actuelle et que nous sommes bien positionnés pour demain.

Consulter le rapport sur Gartner.com
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Gartner, Magic Quadrant for Custom Software Development Services, Jaideep Thyagarajan, Ryan McKinney, Nathan Davie, 5 octobre 2026

Gartner et Magic Quadrant sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales.

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