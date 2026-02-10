Cognizant se positionne comme leader des services Digital Workplace

Everest Group désigne Cognizant comme leader des services Digital Workplace pilotés par notre modèle d'exécution de cocréation client, nos solutions pour lieu de travail sectoriel spécifique et nos capacités d'ingénierie intégrée sur tous les domaines informatiques, à savoir le lieu de travail, l'IoT et la sécurité. L'expertise sectorielle approfondie de Cognizant et nos partenariats stratégiques puissants permettent aux clients d'avancer avec succès et de se transformer dans les paysages IA et digital en constante évolution.