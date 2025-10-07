Passer au contenu principal Skip to footer
Avasant Global Competency Center (GCC) Services 2025 RadarView
Cognizant nommée leader dans le rapport Avasant Global Competency Center (GCC)Services 2025 RadarView™

Cognizant a été reconnue leader dans le rapport inaugural RadarViewTM par Avasant sur les services de centre de compétences globales (GCC), avec le score maximal de 5 étoiles sur 5 en termes de maturité de la pratique. Le rapport Avasant souligne l'approche différentiée par Cognizant de la transformation des GCC : « les investissements de Cognizant dans les capacités IA centrées sur les GCC, un solide écosystème de partenaires et une compétence éprouvée en matière d'innovation l'ont positionnée comme leader du secteur. »

Lire le rapport
