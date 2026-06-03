Cognizant est sponsor du 4e Paris Digital Science & Innovation Day organisé par Benchling, le rendez-vous annuel de la R&D biopharma en France. Retrouvez-nous à Paris le 11 juin pour une journée dédiée à l'IA, aux données scientifiques et à la transformation numérique du laboratoire.

Plus de 250 responsables R&D, data scientists et experts en transformation digitale issus de la biopharma française et européenne se retrouvent chaque année à l'occasion de cet événement incontournable organisé par Benchling, plateforme de référence pour la R&D en sciences du vivant.

Au programme de cette 4e édition : quatre sessions thématiques couvrant l'IA en R&D biopharma, les nouvelles modalités thérapeutiques et la médecine de précision, l'automatisation et l'intégration des données de laboratoire, et le développement des procédés à l'échelle. Le tout ponctué de tables rondes, d'ateliers pratiques et de sessions de networking.

Cognizant intervient comme partenaire d'implémentation et de conseil aux côtés de Benchling, pour aider les organisations de recherche préclinique et de discovery à construire les fondations de données et les workflows automatisés qui rendent l'IA opérationnelle au laboratoire.

Laura Lloyd au panel “Women in Biotech — Leading with Intent”

Laura Lloyd, Life Sciences R&D Global Account Lead chez Cognizant France, participera au panel Women in Biotech — Leading with Intent (17h00–17h30), aux côtés de Jinel Shah (Scientist, Cradle Bio) et Nathalie Anthoine (Digital Health & Science Lead, Opella), avec la moderation de Meritxell Orpinell, Head of CX EMEA at Benchling.

Ce panel aborde les réalités concrètes d'une carrière dans les Sciences du Vivant – biopharma et pharma. Partage d’expérience sur la pression, les biais de perception, la prise de risque, et la question de ce que l'on souhaite transmettre.

Au-delà des enjeux de diversité, c'est une conversation sur le leadership ou comment diriger avec conviction dans un secteur en pleine mutation, où l'IA redessine les pratiques, et où ambition et responsabilité doivent avancer de pair.

Pour Cognizant, leading with intent — diriger avec intention — prend un sens concret : contribuer à bâtir de nouvelles fondations, apprendre collectivement, partager les expériences, et inscrire la croissance dans la durée.

Un événement conçu pour aller au fond des sujets

Le Paris Digital Science & Innovation Day est une journée dense, conçue pour des praticiens par des praticiens. L’objectif est d’adresser des questions difficiles en essayant de trouver des réponses concrètes : comment construire une fondation de données solides pour l'IA ? Comment automatiser sans perdre la rigueur scientifique ? Comment accélérer du laboratoire au procédé à grande échelle ?

Quatre sessions thématiques structurent la journée :

• IA en R&D biopharma — avec la keynote de Sajith Wickramasekara, CEO de Benchling

• Nouvelles modalités & médecine de précision

• Automatisation & intégration en laboratoire

• Développement des procédés & scale-up

Parmi les intervenants : Walid Kamoun (Servier), Simon Turner (Sofinnova Partners), les équipes de Phagos, Orakl Oncology, WhiteLab Genomics, et Cradle Bio.

Cognizant & Benchling : partenaires pour l'IA en R&D

Cognizant est un partenaire formel de Benchling dans le cadre de son offre ILM (Integrated Lab Modernization) Platforms. Ensemble, nous aidons les organisations life sciences en early research et drug discovery à :

• Implémenter et configurer Benchling (ELN, LIMS, biologics, enregistrement) dans des environnements multi-sites complexes

• Construire des fondations de données FAIR et des data fabrics IA-ready

• Intégrer Benchling à l'écosystème technologique élargi : ERP, instruments de laboratoire, plateformes analytiques

• Déployer des workflows IA et agentiques au-dessus des données scientifiques structurées

Cette approche s'inscrit dans la stratégie AI Builder de Cognizant : aller au-delà de l'intégration pour construire les plateformes, les modèles et les parcours agentiques qui font de l'IA une réalité opérationnelle — et non une promesse.

Rejoignez-nous le 11 juin

L'événement est gratuit et ouvert sur inscription aux responsables R&D, data scientists et experts en transformation digitale du secteur biopharma.

Date : le jeudi 11 juin 2026

Lieu : Étoile Business Center, Paris 8e

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