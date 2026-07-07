Ce tableau représente une liste non exhaustive des tests qui devront être mené, les infrastructures de marché ont l’intention de publier dans les prochain mois un premier guide pour la phase de testing. Un second plus détaillé est prévu pour le début de l’année 2027.

Ci-dessous, vous trouverez une autre vision récapitulative des tests à effectuer selon le profil de chaque acteur impliqué lors des répétitions générales prévues prochainement.

Banques dépositaires (custodians)

Test de l'ensemble de la chaîne d'instruction : allocation → confirmation → SSI → soumission CSD, avec respect du cut-off ESMA à 23h00

Validation des connecteurs vers T2S et Euroclear France dans le nouveau timing T+1

Test de l'articulation avec ECMS (en production depuis juin 2025) pour la mobilisation intraday de collatéral banque centrale

Test des flux de recall sur portefeuille prêté dans les délais T+1

Test des pénalités CSDR sur fails et des cas de partial settlement

Adaptation de la génération des instructions pour le régime nominatif pur et administré, spécificité française sans équivalent T2S

Banques d'investissement (CIB)

Test des flux OTC : capture trade en temps réel, confirmation bilatérale avant 23h00 CET le jour de la négociation

Capture OTC voix : passage vers un traitement électronique et matching bilatéral dans les délais T+1

Validation du timing FX / CLS : CLS ne déplace pas ses horloges — l'ensemble du workflow FX doit s'adapter aux nouveaux cut-offs

Test du séquencement repo et SFT dans la fenêtre du Settlement Optimisation Gating Event T2S (production juin 2027)

Test des appels de marge intraday et des flux collatéral associés

Identification des batchs nocturnes qui alimentent les flux de confirmation — à migrer en traitement continu

Test de l'allocation obligataire multi-mandats avant cut-off CSD

Brokers et plateformes d'exécution

Test de la remontée des confirmations clients en flux continu (via CTM ou plateformes bilatérales) — bascule d'un modèle end-of-day à un modèle temps réel

Validation des flux SSI automatisés pour les comptes clients, avec champ PSET inclus

Test du matching CSD : atteinte de la cible ≥ 98 % d'instructions appariées dès T (métrique clé du plan EU/UK/CH)

Test des cas d'exception et de gestion des breaks en mode T+1

Test des flux cross-border avec contreparties non-UE (US déjà en T+1, Asie sur d'autres cycles) — gestion des décalages horaires

Environnement à intégrer dans les plans de test

Trois cadres externes structurent les chantiers ci-dessus. Les banques françaises ne les définissent pas, mais doivent s'y adapter :

Infrastructures de marché (T2S, Euroclear France, LCH SA) — nouvelles spécifications T2S et Settlement Optimisation Gating Event (juin 2027) ; calendrier d'ouverture des environnements de test pendant les fenêtres bleues (mars 2026 – octobre 2027) et vertes (avril – octobre 2027)

ECMS et SCoRE — l'Eurosystème (via ECMS depuis juin 2025) et la migration ISO 20022 (SCoRE) modifient les workflows de mobilisation et de tri-party. Les banques françaises doivent aligner leurs connecteurs avec ces standards avant le go-live T+1

Attentes des clients asset managers — les sociétés de gestion, notamment les fonds UCITS et fonds monétaires français, attendront de leurs banques dépositaires une capacité à absorber la transmission des allocations avant 23h00 CET et à gérer les décalages structurels de trésorerie liés aux sous-jacents T+1

Spécificités du marché français

Au-delà des enjeux communs à l'ensemble des acteurs européens, le marché français présente deux adaptations propres qui s'ajoutent au socle commun T2S.

Nominatif pur et administré. Le marché français dispose d'un régime de détention en nominatif — pur et administré — sans équivalent dans les autres marchés T2S. Le passage à T+1 implique d'adapter la génération des instructions afin que ces flux s'inscrivent dans le nouveau cycle. Les émetteurs, teneurs de registre et intermédiaires concernés devront intégrer ces évolutions dans leurs scénarios de test.

Applicatif SBI. L'applicatif SBI, spécifique au marché français, est concerné par les adaptations liées au passage à T+1. Les établissements qui utilisent SBI devront prévoir un scénario de test dédié en coordination avec les autres acteurs concernés.

Comment Cognizant accompagne les établissements financiers

Notre intervention couvre l'ensemble du spectre — du diagnostic initial à l'automatisation continue via l'IA agentique. En nous appuyant sur notre expérience directe des programmes T+1 en Amérique du Nord, nous apportons un savoir-faire de terrain, pas un cadre théorique.

1) Mesurer : gap analysis AI-augmentée sur les 4 métriques

Nous structurons la mesure des quatre métriques EU/UK/CH en partant des données internes de l'établissement : identification des sources, construction d'un tableau de bord de suivi, et priorisation des flux les plus dégradés par type de produit et par contrepartie. L'approche agentique de Cognizant permet d'automatiser cette analyse en continu — surveillance en temps réel des écarts, alertes sur les flux à risque, et détection précoce des dérives avant qu'elles n'impactent les fenêtres de test.

2) Trouver ce qui dort dans vos systèmes

C'est souvent là que réside le vrai risque. Nos équipes réalisent un audit des processus batch et des chaînes applicatives héritées — y compris les environnements COBOL, les scripts nocturnes non documentés, et les connecteurs vers les plateformes de confirmation qui ne fonctionnent pas en temps réel. Identifier ces flux avant les fenêtres de test est la condition pour ne pas les découvrir en phase de validation coordonnée.

3) Organiser et piloter le programme de test

La phase de test T+1 n'est pas un projet informatique classique : elle exige de coordonner des équipes métiers, des systèmes multiples et des contreparties externes sur un calendrier contraint. Nous structurons le plan de test, définissons les scénarios prioritaires, organisons les interactions avec les FMIs pour l'accès aux environnements, et mettons en place un reporting régulier à destination des directions.

4) Exécuter et automatiser avec l'IA agentique

Les évolutions techniques liées à T+1 demandent des ressources que les établissements ne disposent pas toujours en quantité suffisante sur cette période. Nous intervenons en renfort d'équipes sur les chantiers d'intégration — adaptation des connecteurs, validation SSI automatisée, intégration des nouvelles spécifications T2S.

Au-delà du renfort ponctuel, nous déployons une approche d'orchestration agentique qui transforme la gestion des exceptions en un processus continu : des agents spécialisés assurent en temps réel la surveillance des instructions de règlement, la détection des breaks, le monitoring de conformité CSDR et la coordination des alertes vers les équipes humaines. Cette architecture — déjà déployée dans des programmes T+1 en Amérique du Nord — s'adapte nativement aux spécificités de l'infrastructure européenne : T2S, Euroclear France, SWIFT.