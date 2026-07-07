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La première fenêtre de test sectoriel coordonné ouvre en février 2027. Cinq répétitions générales sont planifiées avant le go-live. Les établissements qui n'auront pas engagé leurs travaux d'ici là n'auront pas le temps de corriger leurs lacunes ni d'entrer dans les fenêtres de test dans des conditions maîtrisées.
Pour les banques françaises, la question n'est plus si, c'est quoi, maintenant, et dans quel ordre. Cet article propose un cadre pratique pour structurer cette préparation.
Le cadre de test européen : calendrier et jalons
Le plan de test sectoriel conjoint EU/UK/CH, publié en mars 2026, définit un dispositif en deux phases et cinq fenêtres coordonnées.
- La période bleue (mars 2026 – octobre 2027) permet les tests en libre-service dans les environnements existants des infrastructures de marché.
- La période verte (avril – octobre 2027), spécifique à l'UE, offrira des conditions de timing live pour la nouvelle journée opérationnelle T2S — dont les évolutions seront en production à partir du 14 juin 2027 (Settlement Optimisation Gating Event).
Consultez le calendrier ci-dessous [ source : EU T+1 Industry Committee (IC), UK Accelerated Settlement Taskforce (AST) and Swiss Securities Post-trade Council T+1 Task Force (SWISSSPTC) PDF ]
Jalon réglementaire prioritaire
7 décembre 2026 : les amendements ESMA aux RTS sur la Discipline de Règlement imposeront la transmission des allocations et confirmations avant 23h00 CET le jour de la négociation. Cette échéance, antérieure au go-live T+1, constitue le premier test de maturité opérationnelle et le premier point de contrôle réglementaire pour les autorités compétentes. Les établissements encore en mode batch overnight doivent traiter cette date comme leur horizon immédiat.
Les quatre métriques clés EU/UK/CH
Le plan EU/UK/CH T+1 identifie quatre métriques que chaque acteur doit suivre pour évaluer sa propre maturité et mesurer l'écart à combler avant le go-live. Ces métriques constituent à la fois un outil d'auto-évaluation interne et le référentiel sur lequel les autorités compétentes baseront leur appréciation de la préparation du marché.
Métrique
Définition
Cible T+1
Allocations & confirmations
Transmission des allocations et confirmations à la contrepartie le jour de la négociation (T), avant 23h00 CET (UE) ou 23h59 heure UK.
≥ 98 % avant 23h00 CET sur T — obligatoire dès le 7 déc. 2026 (ESMA RTS)
Soumission des instructions de règlement
Pourcentage des instructions de règlement soumises au CSD le jour de la négociation (T).
≥ 98 % soumises dès T
Taux de matching CSD
Pourcentage des instructions appariées entre contreparties avant la date de dénouement prévue.
≥ 98 % matchées dès T
Taux de dénouement effectif
Pourcentage des transactions dénouées à la date de dénouement prévue (ISD), en valeur et en volume.
Maintenir ou améliorer sous T+1
Démarche recommandée
Chaque acteur devrait conduire son propre gap analysis sur ces quatre métriques avant fin septembre 2026, en analysant ses données par marché, par type de produit et par contrepartie — pour identifier les flux les plus dégradés et prioriser les actions correctives avant les fenêtres de test de 2027.
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Retour d’expérience des USA
Lors des programmes T+1 que nous avons accompagnés aux États-Unis et au Canada (go-live mai 2024), les retards les plus fréquents ne venaient pas des grands chantiers d'architecture. Ils venaient des flux nocturnes — des processus batch hérités, rarement documentés, qui ne répondaient tout simplement pas au rythme d'une journée T. Identifier et corriger ces flux a représenté l'essentiel du travail de mise en conformité, et cette étape a été finalisée avant les premières fenêtres de test coordonnées.
Enjeux de test par profil d'acteur
La transition T+1 n'expose pas les établissements du marché français aux mêmes risques. L'exposition dépend avant tout du modèle opérationnel et des activités exercées. Cinq profils types présentent des chantiers de test spécifiques.
Ce tableau représente une liste non exhaustive des tests qui devront être mené, les infrastructures de marché ont l’intention de publier dans les prochain mois un premier guide pour la phase de testing. Un second plus détaillé est prévu pour le début de l’année 2027.
Ci-dessous, vous trouverez une autre vision récapitulative des tests à effectuer selon le profil de chaque acteur impliqué lors des répétitions générales prévues prochainement.
Banques dépositaires (custodians)
- Test de l'ensemble de la chaîne d'instruction : allocation → confirmation → SSI → soumission CSD, avec respect du cut-off ESMA à 23h00
- Validation des connecteurs vers T2S et Euroclear France dans le nouveau timing T+1
- Test de l'articulation avec ECMS (en production depuis juin 2025) pour la mobilisation intraday de collatéral banque centrale
- Test des flux de recall sur portefeuille prêté dans les délais T+1
- Test des pénalités CSDR sur fails et des cas de partial settlement
- Adaptation de la génération des instructions pour le régime nominatif pur et administré, spécificité française sans équivalent T2S
Banques d'investissement (CIB)
- Test des flux OTC : capture trade en temps réel, confirmation bilatérale avant 23h00 CET le jour de la négociation
- Capture OTC voix : passage vers un traitement électronique et matching bilatéral dans les délais T+1
- Validation du timing FX / CLS : CLS ne déplace pas ses horloges — l'ensemble du workflow FX doit s'adapter aux nouveaux cut-offs
- Test du séquencement repo et SFT dans la fenêtre du Settlement Optimisation Gating Event T2S (production juin 2027)
- Test des appels de marge intraday et des flux collatéral associés
- Identification des batchs nocturnes qui alimentent les flux de confirmation — à migrer en traitement continu
- Test de l'allocation obligataire multi-mandats avant cut-off CSD
Brokers et plateformes d'exécution
- Test de la remontée des confirmations clients en flux continu (via CTM ou plateformes bilatérales) — bascule d'un modèle end-of-day à un modèle temps réel
- Validation des flux SSI automatisés pour les comptes clients, avec champ PSET inclus
- Test du matching CSD : atteinte de la cible ≥ 98 % d'instructions appariées dès T (métrique clé du plan EU/UK/CH)
- Test des cas d'exception et de gestion des breaks en mode T+1
- Test des flux cross-border avec contreparties non-UE (US déjà en T+1, Asie sur d'autres cycles) — gestion des décalages horaires
Environnement à intégrer dans les plans de test
Trois cadres externes structurent les chantiers ci-dessus. Les banques françaises ne les définissent pas, mais doivent s'y adapter :
- Infrastructures de marché (T2S, Euroclear France, LCH SA) — nouvelles spécifications T2S et Settlement Optimisation Gating Event (juin 2027) ; calendrier d'ouverture des environnements de test pendant les fenêtres bleues (mars 2026 – octobre 2027) et vertes (avril – octobre 2027)
- ECMS et SCoRE — l'Eurosystème (via ECMS depuis juin 2025) et la migration ISO 20022 (SCoRE) modifient les workflows de mobilisation et de tri-party. Les banques françaises doivent aligner leurs connecteurs avec ces standards avant le go-live T+1
- Attentes des clients asset managers — les sociétés de gestion, notamment les fonds UCITS et fonds monétaires français, attendront de leurs banques dépositaires une capacité à absorber la transmission des allocations avant 23h00 CET et à gérer les décalages structurels de trésorerie liés aux sous-jacents T+1
Spécificités du marché français
Au-delà des enjeux communs à l'ensemble des acteurs européens, le marché français présente deux adaptations propres qui s'ajoutent au socle commun T2S.
Nominatif pur et administré. Le marché français dispose d'un régime de détention en nominatif — pur et administré — sans équivalent dans les autres marchés T2S. Le passage à T+1 implique d'adapter la génération des instructions afin que ces flux s'inscrivent dans le nouveau cycle. Les émetteurs, teneurs de registre et intermédiaires concernés devront intégrer ces évolutions dans leurs scénarios de test.
Applicatif SBI. L'applicatif SBI, spécifique au marché français, est concerné par les adaptations liées au passage à T+1. Les établissements qui utilisent SBI devront prévoir un scénario de test dédié en coordination avec les autres acteurs concernés.
Comment Cognizant accompagne les établissements financiers
Notre intervention couvre l'ensemble du spectre — du diagnostic initial à l'automatisation continue via l'IA agentique. En nous appuyant sur notre expérience directe des programmes T+1 en Amérique du Nord, nous apportons un savoir-faire de terrain, pas un cadre théorique.
1) Mesurer : gap analysis AI-augmentée sur les 4 métriques
Nous structurons la mesure des quatre métriques EU/UK/CH en partant des données internes de l'établissement : identification des sources, construction d'un tableau de bord de suivi, et priorisation des flux les plus dégradés par type de produit et par contrepartie. L'approche agentique de Cognizant permet d'automatiser cette analyse en continu — surveillance en temps réel des écarts, alertes sur les flux à risque, et détection précoce des dérives avant qu'elles n'impactent les fenêtres de test.
2) Trouver ce qui dort dans vos systèmes
C'est souvent là que réside le vrai risque. Nos équipes réalisent un audit des processus batch et des chaînes applicatives héritées — y compris les environnements COBOL, les scripts nocturnes non documentés, et les connecteurs vers les plateformes de confirmation qui ne fonctionnent pas en temps réel. Identifier ces flux avant les fenêtres de test est la condition pour ne pas les découvrir en phase de validation coordonnée.
3) Organiser et piloter le programme de test
La phase de test T+1 n'est pas un projet informatique classique : elle exige de coordonner des équipes métiers, des systèmes multiples et des contreparties externes sur un calendrier contraint. Nous structurons le plan de test, définissons les scénarios prioritaires, organisons les interactions avec les FMIs pour l'accès aux environnements, et mettons en place un reporting régulier à destination des directions.
4) Exécuter et automatiser avec l'IA agentique
Les évolutions techniques liées à T+1 demandent des ressources que les établissements ne disposent pas toujours en quantité suffisante sur cette période. Nous intervenons en renfort d'équipes sur les chantiers d'intégration — adaptation des connecteurs, validation SSI automatisée, intégration des nouvelles spécifications T2S.
Au-delà du renfort ponctuel, nous déployons une approche d'orchestration agentique qui transforme la gestion des exceptions en un processus continu : des agents spécialisés assurent en temps réel la surveillance des instructions de règlement, la détection des breaks, le monitoring de conformité CSDR et la coordination des alertes vers les équipes humaines. Cette architecture — déjà déployée dans des programmes T+1 en Amérique du Nord — s'adapte nativement aux spécificités de l'infrastructure européenne : T2S, Euroclear France, SWIFT.
Conclusion
Le passage à T+1 engage l'ensemble de la chaîne post-marché, de l'exécution au dénouement. Pour les banques françaises, la phase de test n'est pas un exercice de validation en fin de parcours : c'est le levier central de la préparation. Les établissements qui testent dès 2026 se donnent les moyens d'identifier et corriger leurs lacunes — en particulier les processus hérités qui fonctionnent la nuit et qui ne répondront pas au rythme d'une journée T.
La fenêtre d'action est ouverte. Décembre 2026 est la première échéance réglementaire effective. Les cinq fenêtres coordonnées de 2027 constitueront la phase finale de validation — pas le point de départ. Ceux qui attendent arriveront en mode rattrapage.
Passez à l’étape suivante
Pour évaluer votre position sur les quatre métriques EU/UK/CH, identifier vos flux nocturnes à risque et structurer votre programme de test, contactez l'équipe Cognizant Capital Markets France : florence.buchenet@cognizant.com
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