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L’automatisation en usine ne date pas de l’ère IA : avec les Automates Programmables Industriels (API, ou PLC[1] en anglais), les processus d’une chaîne de montage sont depuis longtemps optimisés et maîtrisés de bout en bout pour l’accomplissement d’une ou plusieurs instructions. Cependant, ces automates physiques ont une limite existentielle : ils dépendent à la fois d’une infrastructure hardware physique (et donc d’une ligne de production précise) et d’un traitement séquentiel programmé. Lorsque les conditions de marché varient ou lorsque des nouveautés sont introduites sur le produit, ces API doivent être reprogrammés – un processus qui peut prendre des jours, voire des semaines, avec un manque à gagner associé très important.
L’introduction de l’IA et l’orientation de ces API vers une infrastructure cloud permettent de contourner ces problèmes : d’une approche physique et statique, ces automates évoluent désormais vers un modèle virtuel plus dynamique. La virtualisation de ces API dans le cloud leur permet en effet de recevoir davantage de données en temps réel (via les capteurs et les équipements de production) et l’IA leur permet d’intégrer tout changement opérationnel directement dans les modèles d’instruction. Grâce à ces insights, les automates peuvent ajuster les paramètres en temps réel et préciser ainsi les instructions au fur et à mesure du cycle de production. À la clé : des pertes minimisées, une réduction des temps de rotation et une augmentation des rendements. Grâce à cette virtualisation des API, l’automatisation devient ainsi auto-améliorée, avec chaque boucle de décision qui corrige la suivante : un cercle vertueux d’amélioration continue.
[1] Programmable Logic Computers
Perspectives : le modèle « build to order »
Lorsque l’usine ajuste ses instructions en temps réel, elle se rapproche d’un modèle « à la demande » où le produit n’est configuré qu’une fois la commande client passée. C’est notamment le cas dans l’industrie automobile : dans ce modèle « build-to-order », la voiture n’est produite avec les fonctionnalités souhaitées qu’une fois achetée. Tesla construit ainsi chaque véhicule selon les spécifications choisies en ligne par le client, et Ford a annoncé dès 2021 sa préférence pour un système fondé sur la commande plutôt que sur le stock.
2) L’IA agentique pour une prise de décision autonome des systèmes
Si les API physiques conduisent trop souvent à des réponses statiques et programmées, l’autre marge de progression dans l’usine tient à la manière dont l’expertise humaine est aujourd’hui sollicitée. Dans des environnements industriels complexes à forte variabilité, la prédiction des changements et la coordination des réponses reposent sur des arbitrages humains précieux, mais que la multiplication des données en temps réel rend difficiles à exécuter manuellement à chaque instant. L’enjeu n’est donc pas de remplacer l’humain, mais de le libérer des tâches de monitoring répétitives pour le recentrer sur les décisions à forte valeur ajoutée.
L’introduction de systèmes d’IA agentique peut alors faciliter la prise de décision autonome dans l’usine et éclairer les lignes de production avec des données de contexte. Les Agents IA peuvent ainsi observer les opérations, détecter les anomalies et prédire les variations afin de prendre des mesures correctives de façon anticipée… La valeur ajoutée se situe à la fois dans l’automatisation de cette maintenance et dans l’appréhension d’un contexte complexe qui pourrait échapper à l’esprit humain.
Ce modèle agentique s’envisage également sous l’angle de la collaboration multi-agents : il est possible de mettre en place un système transversal à l’usine (mêlant plusieurs automates ou plusieurs lignes de production) dans lequel les agents s’échangent les informations pour enclencher des tâches coordonnées ou spécialisées. Par exemple, un agent pourrait analyser les données d’imagerie sur une ligne de production pour détecter des défauts de qualité et envoyer cette information à un autre agent qui programmerait la maintenance et le réajustement des instructions sur la ligne de production pour les futurs produits. Le grand défi de cette IA agentique restera alors celui de l’industrialisation car, pour rendre cette promesse opérationnelle, il importe que chaque agent soit formé, testé et déployé de façon structurée, ce qui peut sembler complexe dans un contexte de multiplication des agents à l’échelle de l’usine.
Perspectives : demain, des usines avec 150 000 agents IA ?
À l’horizon 2028, Gartner estime qu’une grande entreprise pourrait gérer plus de 150 000 agents IA contre moins de quinze en 2025. Une prolifération qui inquiète la plupart des entreprises (94 %) car elles devront gérer les enjeux de sécurité, de dette technique mais aussi et surtout de coordination. En effet, faute d’orchestration entre des agents conçus par des équipes différentes, le risque est immense d’aboutir à des décisions contradictoires ou des doublons entre services.
Pour pallier ce risque, Cognizant propose en open source son outil d’orchestration multi-agents, le Neuro® AI Multi-Agent Accelerator, dans lequel chaque agent décide s’il traite une tâche ou s’il la délègue à un pair plus spécialisé. Ce type de framework permet d’assurer une coordination à l’échelle qui maintient une la précision contextuelle dans un environnement décentralisé.
3) L’harmonisation des données pour une plus grande précision de l’information industrielle
Cependant, même si l’automatisation est de mise, l’optimisation des processus ne pourra s’opérer en temps réel tant que les données seront fragmentées, issues de systèmes disparates, de capteurs déconnectés et de registres manuels.
Pour améliorer cet aspect, les industriels adoptent de nouvelles approches d’harmonisation, telles que l’architecture UNS (pour « unified namespace » : espace unifié de noms), à distinguer du MDM (Master Data Management) qui gouverne les données de référence – clients, produits, fournisseurs – plutôt que les flux temps réel des équipements. Il s’agit d’une couche technologique de gestion de données qui harmonise les données issues de différents équipements et de différents systèmes de pilotage industriel. L’architecture UNS permet également d’étoffer la contextualisation des données ce qui représente un atout certain pour le déploiement de l’IA.
Grâce à ces architectures, une source unique de vérité se trouve mise à disposition de l’intelligence artificielle, permettant la mise en place de jumeaux numériques et d’analytique en temps réel. L’étape suivante de ce processus optimisé consiste à implémenter des boucles de rétroaction en temps réel capables de prédire la maintenance, l’efficacité énergétique et l’optimisation de la qualité en continu.
En connectant les données opérationnelles aux objectifs business, les industriels peuvent ainsi faire évoluer leurs systèmes IT isolés vers des écosystèmes intégrés et évolutifs qui s’appuient sur l’IA pour s’ajuster aux demandes du marché et performer à l’échelle.
4) Le Edge engineering pour une plus grande réactivité des opérations
Si les automates API tendent à se virtualiser, il n’en reste pas moins que, pour certaines applications, il est important que l’IA se déporte de façon autonome au plus près du monde physique, pour des questions de réactivité et d’adaptation à l’environnement direct : c’est le cas notamment avec certains robots industriels ou dans le champ logistique en usine (véhicules et équipements autonomes). Ces systèmes d’IA embarquée peuvent apporter des gains d’optimisation importants si les enjeux de fiabilité et de sécurité sont bien maîtrisés – Gartner a d’ailleurs placé cette « IA physique » parmi les tendances-clés de 2026.
Cependant cette exploitation de l’IA dans un environnement réel implique de recourir à une ingénierie de type edge, capable de minimiser le temps de la prise de décision. En effet, en s’appuyant sur des systèmes cloud, l’IA risque de souffrir de la latence du traitement, même si celle-ci s’avère très réduite. À l’inverse, le Edge engineering permet de garantir la réactivité du modèle tout en maintenant des standards de sécurité et de résilience importants. Le mouvement de fond est déjà engagé : Gartner anticipait dès 2025 que 75 % des données d’entreprise seraient créées et traitées en dehors d’un centre de données ou d’un cloud centralisé. Et la dynamique se confirme : d’ici 2029, la moitié des entreprises devraient avoir pleinement déployé le edge computing, contre seulement 20 % en 2024.
Mais le Edge engineering reste cependant confronté au problème de la montée en charge : chaque périphérique restant autonome, il est difficile d’atteindre une masse critique suffisante pour chaque appareil. D’où notre recommandation d’utiliser des GPU basse consommation et des accélérateurs d'IA spécialisés pour augmenter les charges de travail par appareil, tout en réduisant les besoins de calcul grâce à des techniques telles que la compression et la quantification des modèles.
Quel avenir pour l’industrie à l’ère de l’IA ?
Une nouvelle ère industrielle est donc en formation : plus adaptable, plus informée, plus précise, elle s’appuie sur l’IA pour apprendre et optimiser chaque brique de production. Si l’amélioration technologique des équipements reste un facteur de progrès, l’enjeu se situe aujourd’hui davantage dans le passage à l’échelle de chaque déploiement IA et dans la rigueur de la gouvernance appliquée aux systèmes de décision (agents, multi agents, systèmes autonomes).