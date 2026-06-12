2) L’IA agentique pour une prise de décision autonome des systèmes

Si les API physiques conduisent trop souvent à des réponses statiques et programmées, l’autre marge de progression dans l’usine tient à la manière dont l’expertise humaine est aujourd’hui sollicitée. Dans des environnements industriels complexes à forte variabilité, la prédiction des changements et la coordination des réponses reposent sur des arbitrages humains précieux, mais que la multiplication des données en temps réel rend difficiles à exécuter manuellement à chaque instant. L’enjeu n’est donc pas de remplacer l’humain, mais de le libérer des tâches de monitoring répétitives pour le recentrer sur les décisions à forte valeur ajoutée.

L’introduction de systèmes d’IA agentique peut alors faciliter la prise de décision autonome dans l’usine et éclairer les lignes de production avec des données de contexte. Les Agents IA peuvent ainsi observer les opérations, détecter les anomalies et prédire les variations afin de prendre des mesures correctives de façon anticipée… La valeur ajoutée se situe à la fois dans l’automatisation de cette maintenance et dans l’appréhension d’un contexte complexe qui pourrait échapper à l’esprit humain.

Ce modèle agentique s’envisage également sous l’angle de la collaboration multi-agents : il est possible de mettre en place un système transversal à l’usine (mêlant plusieurs automates ou plusieurs lignes de production) dans lequel les agents s’échangent les informations pour enclencher des tâches coordonnées ou spécialisées. Par exemple, un agent pourrait analyser les données d’imagerie sur une ligne de production pour détecter des défauts de qualité et envoyer cette information à un autre agent qui programmerait la maintenance et le réajustement des instructions sur la ligne de production pour les futurs produits. Le grand défi de cette IA agentique restera alors celui de l’industrialisation car, pour rendre cette promesse opérationnelle, il importe que chaque agent soit formé, testé et déployé de façon structurée, ce qui peut sembler complexe dans un contexte de multiplication des agents à l’échelle de l’usine.