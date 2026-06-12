Tout changer en deux ans ?

Cette prise de conscience conduit à un sentiment d’urgence : dans l’étude précitée, plus des trois quarts des personnes interrogées indiquaient vouloir achever leurs chantiers de modernisation dans les… deux ans à venir. Un timing serré qui contraste avec la complexité des défis suggérés par l’enjeu de modernisation. Si beaucoup a déjà été fait, les chantiers restent toutefois nombreux : refonte de l’infrastructure, migration d’applications clés, modernisation de systèmes back office ou encore modernisation des interfaces en lien avec les consommateurs... Face à ces travaux coûteux en temps et en ressources, les obstacles s’accumulent : lorsqu’on leur demande ce qui les ralentit dans leurs efforts de modernisation, 63 % des décideurs pointent la complexité technique du chantier, puis 50 % soulignent la rareté des ressources humaines, quand 48 % mettent en avant la question budgétaire.

Sur ce dernier point, la disponibilité du capital, l’enjeu reste donc de dégager assez rapidement des bénéfices des premières applications IA pour pouvoir les réinvestir dans le développement de nouveaux chantiers de modernisation. Par exemple, nous avons observé ce phénomène « d’engrenage de la modernisation » chez l’un de nos clients de l’industrie qui nous avait sollicité pour un projet de gestion de l’obsolescence de ses applications. En développant une solution clé en main intégrant le diagnostic d’obsolescence, la prise de décision et la correction du système, l’IT a pu s’adresser à chaque équipe métier sur l’ensemble de leur périmètre applicatif, générant ainsi plusieurs millions de dollars d’économies en près de trois ans. Une fois cette étape franchie avec efficacité, l’entreprise s’est attaquée à l’intégration « by design » de la gestion de l’obsolescence dans l’ensemble du cycle de vie des applications, grâce à des systèmes intelligents (IA) qui facilitent l’automatisation avec la mise en place de notifications informant proactivement toutes les parties prenantes concernées.

Même si cet exemple est éloquent sur les gains incrémentaux qui peuvent être obtenus, ce cercle vertueux reste cependant difficile à enclencher dans un délai court ; et la lucidité doit conduire les dirigeants à reconnaître que leurs travaux de modernisation ne seront probablement pas tous achevés d’ici deux ans. D’après nos estimations, l’adoption de l’IA devrait plutôt se dérouler sur un pas de temps de sept années, comprenant différentes phases : l'expérimentation aujourd'hui, puis une adoption progressive d'ici 2030, avant une collaboration organisationnelle intégrée d'ici 2032.

Ce constat doit-il freiner les entreprises dans leurs efforts ? Au contraire, la modernisation de l’IT n’est plus négociable et les raisons de cet impératif ne sont pas seulement techniques, internes à l’entreprise, mais bien exogènes. En clair, si ce n’est pas votre infrastructure qui vous pousse à changer, ce seront… vos équipes et vos consommateurs.