Résolution de litiges pilotée par l'IA pour une expérience client fluide
La gestion des litiges en tant que service (DMaaS) est une solution de processus métier en tant que service (BPaaS) pilotée par l'IA pour les banques de taille intermédiaire. Fondée sur la plateforme ServiceNow, soutenue par l'expertise sectorielle et opérationnelle de Cognizant, la DMaaS permet une automatisation intégrale.
Principales caractéristiques :
- Plateforme de gestion des litiges à même de prendre en charge la refacturation, les réclamations, le rapprochement et la génération de rapports ;
- Intégration transparente avec les réseaux de paiement internationaux, notamment Visa, Mastercard, American Express et bien d'autres ;
- Workflows pilotés par l'IA basés sur une IA agentique et l'IA générative pour un traitement manuel réduit ;
- Une couche d'expérience unique pour automatiser et mener la résolution des litiges ;
- Réception omnicanal via le web, les appareils mobiles, le chatbot et les serveurs vocaux interactifs (IVR) ;
- Frameworks de conformité intégrée alignés sur la directive Reg II et les mandats sectoriels ;
- Architecture pilotée par les événements et notifications en temps réel pour une résolution plus rapide des dossiers