Qu'est-ce qu'un ingénieur certifié Frontier ?

Un ingénieur certifié Frontier est un rôle de Cognizant créé pour repenser la façon dont le travail est effectué au sein d'une entreprise spécifique, afin que la capacité de l'IA se transforme en un résultat mesurable plutôt qu'en un projet pilote qui ne se développe jamais. Ce rôle associe l'ingénierie logicielle à la refonte des processus métier : au lieu d'installer un modèle et de considérer le travail comme terminé, un ingénieur certifié Frontier examine un flux de travail existant, décide où les agents d'IA, l'automatisation et les personnes ajoutent le plus de valeur, et reconstruit le processus autour de cette réponse. C'est l'un des deux rôles de la main-d'œuvre Frontier de Cognizant, aux côtés de l'opérateur commercial Frontier, qui prend le relais une fois qu'un système est opérationnel.

Pourquoi ce rôle émerge-t-il maintenant ?

Ce rôle répond à un problème spécifique et bien documenté : de nombreuses organisations ont massivement investi dans l'IA sans que cela se reflète dans leurs chiffres, souvent parce que personne ne s'est approprié la tâche de repenser un processus autour d'un modèle plutôt que de simplement intégrer le modèle dans un processus existant. Un ingénieur certifié Frontier est là pour combler cette lacune, en traitant la refonte du travail lui-même comme la mission principale, et non comme un effet secondaire de l'installation d'une nouvelle technologie.

En quoi un ingénieur certifié Frontier est-il différent d'un ingénieur en déploiement avancé ?

Les deux rôles effectuent un travail pratique similaire : tous deux s'intègrent chez un client et construisent un système fonctionnel plutôt que de remettre un document de conception. La différence réside dans leur point de départ. Un ingénieur en déploiement avancé se concentre généralement sur le bon fonctionnement d'une plateforme ou d'un modèle d'IA spécifique dans l'environnement d'un client, et ce travail est habituellement lié à la technologie d'une seule entreprise. Un ingénieur certifié Frontier commence plus en amont, en repensant le flux de travail lui-même avant de choisir une technologie spécifique, et travaille avec les modèles et les clouds qui correspondent aux besoins du client plutôt qu'avec la pile technologique d'un seul fournisseur. En pratique, cela signifie que la refonte passe en premier et la décision concernant les outils en second.

Que fait un ingénieur certifié Frontier ?

Le travail se déroule généralement en plusieurs étapes : analyser un flux de travail existant pour déterminer où l'IA peut réellement apporter une valeur ajoutée, concevoir la nouvelle version de ce flux de travail, puis construire et déployer les agents, l'automatisation et les intégrations que la nouvelle conception requiert. Un ingénieur certifié Frontier met également en place la surveillance et la gouvernance nécessaires pour qu'un système continue de fonctionner de manière fiable une fois qu'il est en service, et continue de l'ajuster en fonction de l'utilisation réelle plutôt que de considérer le déploiement comme la ligne d'arrivée. Pour l'illustrer de manière utile : dans une opération de service client, un ingénieur certifié Frontier pourrait repenser le flux de travail de sorte que les demandes de routine soient traitées par un agent d'IA, tandis que les employés sont libérés pour se concentrer sur les cas qui nécessitent du jugement.

Comment Cognizant forme-t-il les ingénieurs certifiés Frontier ?

Les ingénieurs certifiés Frontier sont formés et certifiés via la plateforme SkillSpring de Cognizant, qui combine l'ingénierie de l'IA, l'analyse des processus métier et le travail pratique sur les systèmes agentiques, plutôt que de traiter ces disciplines comme étant distinctes. Comme le rôle est conçu pour fonctionner avec n'importe quel modèle ou cloud, la formation n'est pas liée aux outils d'un seul fournisseur ; l'objectif est d'avoir une main-d'œuvre qui repense d'abord un processus, puis choisit la technologie appropriée, et non l'inverse. Ce rôle s'inscrit dans l'approche plus large AI Builder de Cognizant, qui inclut également une gouvernance en temps réel via Cognizant Neuro AI Trust une fois que les systèmes sont en production.