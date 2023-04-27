Qu'est-ce qu'un opérateur d'entreprise frontière ?

Un opérateur d'entreprise frontière est un rôle de Cognizant conçu pour s'approprier le résultat d'une opération basée sur l'IA une fois qu'elle est opérationnelle, non seulement pour la maintenir en état de marche, mais aussi pour rester responsable de sa capacité à fournir le résultat pour lequel elle a été conçue. Ce rôle gère un effectif mixte composé de personnes, d'agents d'IA et d'automatisation, en s'assurant que cette combinaison continue de répondre aux objectifs commerciaux, aux niveaux de service et aux exigences de conformité à mesure que les conditions changent. C'est l'un des deux rôles de la main-d'œuvre Frontière de Cognizant, travaillant aux côtés de l'ingénieur certifié frontière, qui effectue en premier lieu le travail de refonte et de construction du système.

Quel est le lien entre un opérateur d'entreprise frontière et un ingénieur certifié frontière ?

Les deux rôles couvrent les deux moitiés du même problème. Un ingénieur certifié frontière redéfinit un flux de travail et construit le système basé sur l'IA qui le remplace ; ce travail est en grande partie terminé une fois le système mis en service. Un opérateur d'entreprise frontière prend le relais : il orchestre les humains, les agents et l'automatisation que l'ingénieur a mis en place et reste responsable du résultat bien après le lancement. La plupart des modèles de déploiement de l'IA, y compris l'ingénierie avancée, sont conçus pour mettre un système en service, après quoi l'équipe qui l'a construit passe généralement à autre chose. Le rôle de l'opérateur d'entreprise frontière existe spécifiquement pour combler cette lacune : quelqu'un reste et quelqu'un est toujours responsable des chiffres.

En quoi est-ce différent d'un chef d'exploitation traditionnel ?

Un chef d'exploitation traditionnel coordonne des personnes et des processus. Un opérateur d'entreprise frontière coordonne un mélange de personnes, d'automatisation et d'agents d'IA, ce qui est un travail différent en pratique. Cela signifie comprendre ce qu'un agent d'IA peut et ne peut pas décider seul en toute confiance, où un humain doit encore examiner un cas et comment réaffecter le travail entre les trois en fonction des changements de volume ou de risque. La responsabilité principale ne change pas — obtenir le résultat — mais les leviers disponibles pour y parvenir incluent désormais l'IA et l'automatisation en tant que membres à part entière de l'équipe, et pas seulement des outils que l'équipe utilise.

Que fait un opérateur d'entreprise frontière au quotidien ?

Le travail consiste à maintenir les performances d'une opération mixte conformément au plan : surveiller la répartition du travail entre les personnes, les agents et l'automatisation ; détecter les erreurs d'un agent d'IA ou la formation d'un goulot d'étranglement ; et ajuster la combinaison avant que les niveaux de service ne se dégradent. Dans une opération de traitement des sinistres d'assurance, par exemple, un opérateur d'entreprise frontière pourrait s'assurer que les agents d'IA acheminent correctement les sinistres simples, que l'automatisation extrait les bons documents justificatifs et que les cas complexes ou litigieux parviennent à une personne, puis continuer à ajuster cette répartition à mesure que le volume des sinistres ou les changements de politique déplacent les problèmes.

Comment Cognizant forme-t-il les opérateurs d'entreprise frontière ?

Les opérateurs d'entreprise frontière sont formés et certifiés via la plateforme SkillSpring de Cognizant, avec un programme d'études axé sur l'orchestration des effectifs mixtes plutôt que sur la gestion isolée des personnes ou de la technologie. Étant donné que le rôle hérite de systèmes d'ingénieurs certifiés frontière travaillant sur différents modèles et clouds, la formation n'est pas construite autour de la plateforme d'un seul fournisseur. En production, les opérateurs travaillent aux côtés de Cognizant Neuro AI Trust, qui leur donne une visibilité en temps réel sur ce que font les agents déployés et achemine les décisions à plus haut risque vers un examinateur humain — la couche opérationnelle qui permet de rester responsable d'un système autonome, plutôt que d'être une simple description de poste.