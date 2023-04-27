Qu'est-ce que l'IA frontière ?

L'IA frontière désigne la génération la plus récente et la plus performante de modèles d'IA — les systèmes fonctionnant à la pointe de ce qui est actuellement possible en matière de raisonnement, d'autonomie et de capacité à usage général. Le terme est généralement appliqué aux grands modèles de fondation (et aux systèmes agentiques construits sur eux) qui sont suffisamment avancés pour potentiellement créer de nouvelles catégories de valeur économique et de nouvelles catégories de risque que les générations précédentes d'IA n'avaient pas.

Il n'existe pas de seuil technique unique qui rend un modèle "frontière". En pratique, le terme est utilisé pour décrire le petit ensemble de modèles — mis à jour tous les quelques mois par une poignée de laboratoires d'IA — qui représentent actuellement l'état de l'art.

IA frontière vs. IA générative : quelle est la différence ?

L'IA générative décrit ce que fait un modèle — il crée du nouveau texte, du code, des images ou d'autres contenus. L'IA frontière décrit la capacité d'un modèle par rapport au reste du domaine à un moment donné. Chaque modèle frontière aujourd'hui est génératif, mais tous les systèmes d'IA générative ne sont pas des modèles frontière. Un modèle frontière se distingue généralement par un raisonnement d'usage général plus large, une planification à plus long terme et la capacité de fonctionner avec une plus grande autonomie sur des tâches en plusieurs étapes — souvent décrites comme un comportement agentique.

Qui construit les modèles d'IA frontière ?

Les modèles frontière sont construits par un petit nombre de laboratoires d'IA et d'entreprises technologiques bien capitalisés — parmi eux Anthropic, OpenAI, Google, Meta et d'autres — chacun publiant des générations de modèles successives à un rythme rapide. Parce que le développement frontière nécessite d'énormes investissements en calcul, en données et en recherche, la "frontière" est également une cible mouvante : un modèle considéré comme de classe frontière aujourd'hui est généralement dépassé en quelques mois.

Pourquoi l'IA frontière connaît-elle un tel succès en ce moment ?

Deux choses se produisent simultanément. Premièrement, la capacité des modèles ne cesse de croître — les modèles frontière peuvent désormais maintenir le contexte sur des tâches plus longues, utiliser des outils et agir avec plus d'indépendance que la génération précédente. Deuxièmement, et tout aussi important, la conversation concurrentielle dans la technologie d'entreprise est passée de quel modèle est le plus intelligent à qui peut faire fonctionner n'importe quel modèle au sein d'une véritable entreprise. Les lancements de modèles font toujours la une des journaux, mais la question plus difficile — et plus conséquente — que se posent les entreprises est ce qui se passe après que le modèle est disponible.

Un modèle plus performant crée-t-il automatiquement plus de valeur commerciale ?

Pas à lui seul. La capacité et la valeur réalisée sont deux choses différentes. Des recherches indépendantes, y compris l'Initiative NANDA du MIT, ont révélé qu'une grande majorité des projets pilotes d'IA en entreprise ne parviennent pas à produire un impact commercial mesurable — non pas parce que les modèles étaient trop faibles, mais parce que le travail environnant d'intégration, de refonte des processus et de gouvernance n'était pas là pour les soutenir. Un modèle frontière est d'usage général par conception ; il n'arrive pas en connaissant les flux de travail spécifiques d'une entreprise, ses obligations réglementaires, ses engagements clients ou ses systèmes existants. Ce contexte doit être construit autour de lui.

Comment les entreprises devraient-elles aborder l'adoption de l'IA frontière ?

Les entreprises devraient traiter les modèles frontière comme une capacité brute plutôt qu'une solution finie. En tirer de la valeur à grande échelle nécessite généralement trois éléments fonctionnant ensemble : la capacité technique d'intégrer un modèle dans les systèmes existants, l'expertise du domaine pour redéfinir un flux de travail autour de lui et une couche de gouvernance capable d'observer et de contrôler ce qu'un système de plus en plus autonome fait en production. Adopter le plus rapidement et réaliser de la valeur le plus rapidement ne sont pas la même course — la seconde est une discipline distincte et continue.

Quels risques l'IA frontière introduit-elle et en quoi consiste sa gouvernance ?

Parce que les modèles frontière peuvent agir avec une plus grande autonomie sur des tâches en plusieurs étapes, ils introduisent des risques que les systèmes d'IA précédents ne comportaient pas à la même échelle : un agent prenant une action non intentionnelle, une décision prise sans intervention humaine ou un système qui dérive hors de la conformité pendant son fonctionnement. Gouverner l'IA frontière en production signifie établir des politiques claires sur ce qu'un modèle ou un agent est autorisé à faire ou non, surveiller en continu son comportement plutôt que de vérifier périodiquement et acheminer les décisions à plus haut risque vers un examinateur humain. Les cadres réglementaires tels que le cadre de gestion des risques de l'IA du NIST, la loi sur l'IA de l'UE et l'ISO/IEC 42001 donnent aux entreprises un point de référence sur ce que cette surveillance devrait couvrir. Sans cela, la même autonomie qui rend l'IA frontière précieuse est ce qui la rend difficile à faire confiance à grande échelle.

Comment l'IA frontière s'intègre-t-elle aux systèmes existants d'une entreprise ?

Les modèles frontière n'arrivent pas déjà connectés aux données, aux plateformes existantes ou aux systèmes en temps réel d'une entreprise — cette intégration doit être construite. En pratique, cela signifie évaluer l'infrastructure existante, identifier où un modèle a besoin d'accéder à des données historiques ou en direct et construire les interfaces qui le connectent à des systèmes qui ont rarement été conçus en pensant à l'IA. Il s'agit généralement d'un effort conjoint entre le service informatique, les unités commerciales propriétaires du flux de travail et les spécialistes de l'IA qui comprennent les contraintes du modèle, avec des tests pour confirmer que l'intégration est stable avant qu'elle ne porte de vraies décisions.

Comment les entreprises savent-elles si une initiative d'IA frontière fonctionne ?

Le signal le plus clair est un résultat commercial, pas une référence technique : l'efficacité des processus, le coût, les revenus ou la satisfaction client évoluant dans une direction mesurable, par rapport à des objectifs fixés avant le déploiement plutôt qu'après. Les métriques de qualité du modèle comptent toujours, mais elles répondent à une question plus restreinte — si le modèle fonctionne bien — pas si l'entreprise s'en porte mieux. Les entreprises qui ne suivent que la métrique technique sont souvent celles qui ne peuvent pas dire, un an plus tard, ce que l'investissement en IA a réellement rapporté.

À quoi les entreprises doivent-elles s'attendre ensuite ?

La capacité des modèles continuera de progresser sur un cycle rapide et compressé et l'écart entre ce qu'un modèle peut faire et ce que la plupart des entreprises ont intégré en production restera probablement large pendant un certain temps. Le changement plus durable auquel il faut se préparer est organisationnel : à mesure que les modèles frontière assument un travail plus autonome et en plusieurs étapes, la contrainte s'éloigne du modèle lui-même et se rapproche de la main-d'œuvre, de la gouvernance et de l'intégration construites autour de lui.

Comment Cognizant utilise-t-elle l'IA frontière ?

Cognizant travaille avec les principaux fournisseurs de modèles frontière — y compris Anthropic, OpenAI, Meta, xAI et Google — afin que les clients puissent choisir le bon modèle pour une charge de travail donnée plutôt que d'être liés à un seul. Les ingénieurs certifiés Frontier et les opérateurs commerciaux Frontier de Cognizant sont formés pour prendre la capacité des modèles frontière et l'intégrer dans les processus spécifiques d'une entreprise, et Cognizant Neuro AI Trust fournit une gouvernance en temps réel sur tous les modèles et agents qu'un client exécute en production. L'objectif est simple : aider les entreprises à transformer la capacité des modèles frontière en un résultat mesurable, sur n'importe quel modèle, sur n'importe quel cloud.