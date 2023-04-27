Une ontologie d’entreprise est un modèle formel et partagé du domaine d’activité d’une organisation, interprétable à la fois par les personnes et par les systèmes. C’est un modèle gouverné qui structure le sens. Ce n’est pas une base de données qui stocke des informations. Elle définit les concepts importants, leurs propriétés et les relations qui les unissent, afin que différents systèmes, agents et personnes puissent raisonner de manière cohérente sur une même réalité métier.

Ces concepts peuvent inclure des actifs physiques, des équipements et des hiérarchies de capteurs, ainsi que des entités métier telles que les clients, les produits et les contrats, de même que les relations opérationnelles qui les relient.

Les informations d’entreprise se développent souvent dans différents systèmes et fonctions. Les données relatives aux clients, aux produits, aux finances et aux opérations peuvent donc reposer sur des structures ou une terminologie différentes, même lorsqu’elles décrivent des aspects connexes de l’activité.

Une ontologie d’entreprise fournit une structure conceptuelle commune pour ces informations. Elle se situe au-dessus des bases de données et des applications individuelles et définit les concepts métier qui donnent aux informations de l’entreprise un sens partagé.

Comment une ontologie d’entreprise modélise un domaine d’activité

Une ontologie commence par identifier les concepts qui comptent au sein d’un domaine d’activité donné. Il peut s’agir des clients, des produits, des contrats, des employés, des sites ou des transactions. Elle décrit les caractéristiques de ces concepts et les relations qui peuvent exister entre eux.

Elle peut relier des concepts métier à des actifs physiques et à des signaux opérationnels, offrant aux systèmes d’IA numériques, agentiques et physiques un modèle commun de l’entreprise et du monde dans lequel elle évolue.

Par exemple, une entreprise peut définir un client comme une entité qui détient des contrats, achète des produits et appartient à un segment de marché particulier. Parce que ces définitions sont exprimées de façon formelle, elles peuvent être appliquées de manière cohérente à l’ensemble des systèmes et des applications.

Le même problème se pose pour les actifs physiques. Les définitions tendent à diverger à mesure que les systèmes se multiplient. Une plateforme CRM peut définir un client d’une certaine manière, tandis que le système qui le facture et la plateforme qui l’assiste détiennent chacun une version légèrement différente de la même relation. Une machine sur une ligne de production peut être définie différemment par le système qui l’inspecte, la plateforme qui en assure la maintenance et l’application qui suit ses performances.

Cela offre à une organisation un moyen de représenter son domaine d’activité indépendamment de toute base de données ou application. La même structure conceptuelle peut fournir du contexte à différentes applications d’IA, à différents agents et flux de travail lorsqu’ils exploitent les informations de l’entreprise.

Cognizant a développé une propriété intellectuelle exclusive à ce niveau avec Cognizant® Intelligence Spine , qui prolonge la stratégie AI builder vers l’IA physique en connectant l’intelligence entre les actifs physiques, les capteurs, les dispositifs en périphérie, les applications, les modèles et les agents.

La CIS Enterprise Ontology de Cognizant constitue le socle sémantique de Cognizant Intelligence Spine. Elle associe une ontologie gouvernée à des capacités de graphe de connaissances pour relier les entités métier, les actifs physiques et les signaux opérationnels au sein d’un modèle d’entreprise partagé.

Cela permet aux systèmes physiques et numériques de raisonner à partir d’un contexte d’entreprise partagé, proposé sous la forme de Cognizant Physical Sovereign AI, une plateforme en tant que service souveraine conçue pour la maîtrise et la gouvernance par l’entreprise.

L’enjeu plus large est que l’intelligence d’entreprise peut devenir un actif qui s’accumule au fil des initiatives d’IA. À mesure que les organisations créent des applications et des flux de travail, les connaissances, les relations et les schémas établis dans un domaine peuvent servir de base aux cas d’usage suivants. Cela crée, autour des modèles eux-mêmes, une couche d’intelligence propre à l’entreprise, qui permet aux organisations de créer de la valeur à partir de ce qu’elles savent et de la façon dont leur activité fonctionne.

Quels sont les avantages métier d’une ontologie d’entreprise ?

La valeur d’une ontologie d’entreprise apparaît plus clairement lorsque la connaissance métier doit étayer des décisions et des applications dans une grande organisation. Différents systèmes peuvent contenir des informations pertinentes, mais celles-ci deviennent plus utiles lorsque l’organisation dispose d’une manière cohérente d’interpréter les concepts qui les sous-tendent.

Une ontologie apporte cette compréhension partagée. Elle offre aux équipes et aux applications une référence commune pour le sens des concepts métier et des relations qui les lient.

Soutenir des décisions métier plus fiables

Les décisions métier dépendent souvent d’informations issues de plusieurs sources. Une ontologie d’entreprise peut établir une compréhension commune des concepts en jeu, offrant aux décideurs une base plus claire pour travailler dans des environnements d’information complexes.

Ancrer les systèmes d’IA dans le sens propre à l’entreprise

Les systèmes d’IA peuvent traiter les informations d’entreprise à grande échelle, mais ils ont besoin de contexte pour comprendre comment une organisation utilise ses propres termes. Un grand modèle de langage peut rencontrer l’expression « client actif » sans savoir si elle renvoie au statut contractuel ou à une activité d’achat récente.

Une ontologie d’entreprise apporte ce contexte en rendant explicites les concepts et les relations métier. Les applications d’IA peuvent alors s’appuyer sur une compréhension structurée du domaine lorsqu’elles recherchent des informations ou raisonnent à travers plusieurs sources. Cela devient particulièrement précieux lorsque les résultats de l’IA contribuent à des décisions métier importantes.

Accroître la réutilisation des connaissances précieuses de l’entreprise

Les organisations consacrent beaucoup de temps à développer des connaissances sur leurs clients, leurs produits, leurs processus et leurs opérations. Ces connaissances peuvent rester enfouies dans des systèmes, des projets ou des équipes individuels.

Une ontologie d’entreprise peut transformer des concepts et des relations importants en un actif organisationnel réutilisable. Une fois un concept métier défini formellement, d’autres applications peuvent s’appuyer sur la même compréhension au lieu de reconstituer les connaissances fondamentales.

Les nouvelles mises en œuvre peuvent alors se connecter à un modèle existant, ce qui réduit l’effort d’intégration que chacune exige. Parce que ce modèle appartient à l’entreprise et non à un outil en particulier, l’organisation peut adopter, remplacer ou combiner des systèmes d’IA sans perdre la compréhension partagée qu’elle a construite.

Cognizant® AI Nexus donne à ce contexte partagé un lieu où persister à travers les modèles, les agents et les applications.

Renforcer la transparence et la gouvernance

Des définitions partagées comptent aussi lorsque les informations d’entreprise étayent des décisions importantes. Une ontologie formelle rend explicites les concepts et les relations utilisés au sein d’un domaine, offrant aux équipes un socle qu’elles peuvent examiner et entretenir de manière délibérée.

Parce que ces définitions sont gouvernées et versionnées en un seul endroit, le fondement d’un résultat d’IA peut être retracé jusqu’à une source unique, sans qu’il soit nécessaire de le reconstituer après coup.

Chaque système qui s’appuie sur ces définitions hérite des mêmes politiques de gouvernance : les actions pilotées par l’IA peuvent ainsi être auditées par rapport à un modèle unique, quels que soient l’application ou l’agent qui les ont menées.

Cette structure soutient la gouvernance en offrant une meilleure visibilité sur les concepts métier qui sous-tendent les systèmes et les processus. Elle peut également aider à maintenir la cohérence à mesure que davantage d’applications et d’utilisateurs travaillent avec les connaissances de l’entreprise.

Combiner les résultats de l’IA et étendre le raisonnement aux opérations physiques

Lorsque plusieurs systèmes raisonnent à partir des mêmes définitions, leurs résultats peuvent être recoupés et combinés au sein de flux de travail plus vastes. Cette cohérence permet aussi aux agents logiciels de se coordonner avec les systèmes et les machines physiques, car tous travaillent à partir du même modèle de l’entreprise et de ses actifs. Cela compte d’autant plus que l’IA passe de la formulation de recommandations à la prise d’actions.

Une ontologie d’entreprise peut constituer un socle durable pour la prise de décision, les applications d’IA et la réutilisation des connaissances de l’organisation.

En quoi une ontologie d’entreprise diffère-t-elle d’un graphe de connaissances et d’autres modèles de données ?

L’ontologie d’entreprise est souvent évoquée en même temps que les graphes de connaissances, les taxonomies, les couches sémantiques et les catalogues de données. Ces capacités peuvent fonctionner ensemble, mais elles répondent à des finalités différentes au sein d’un environnement d’information d’entreprise.

La distinction la plus nette oppose la structure conceptuelle que définit une ontologie et les informations réelles que représente un graphe de connaissances.

Une ontologie d’entreprise définit la structure conceptuelle d’un domaine d’activité

Une ontologie d’entreprise décrit les concepts qui existent au sein d’un domaine et les relations qui les relient. Elle peut définir ce qu’est un client, quels types de produits une organisation propose et comment les clients, les produits et les contrats peuvent être liés entre eux.

L’ontologie établit le vocabulaire et les règles conceptuelles permettant de comprendre ce domaine. Elle décrit les types d’entités qui comptent et les relations qui donnent un sens à ces entités au sein de l’entreprise.

Un graphe de connaissances représente des entités réelles et leurs connexions

Un graphe de connaissances peut ensuite représenter ces concepts et ces relations à partir de données d’entreprise réelles, en reliant des entités issues de différentes sources.

Par exemple, une ontologie peut définir les clients, les produits et les contrats, ainsi que les relations qui peuvent exister entre eux. Un graphe de connaissances pourrait représenter un client précis, les produits de ce client et les contrats qui lui sont associés.

La même distinction s’applique aux opérations physiques. Une ontologie peut définir une pompe comme un type d’équipement doté de capteurs, rattaché à une ligne de production et nécessitant une maintenance périodique. Un graphe de connaissances représenterait une pompe précise, le capteur de vibrations qui la surveille et son dernier relevé d’intervention.

La relation entre les deux n’est pas strictement figée. Une ontologie peut fournir la structure conceptuelle et sémantique d’un graphe de connaissances, tandis qu’un graphe de connaissances peut permettre d’instancier cette structure et de la relier à des données du monde réel. Dans certaines mises en œuvre, les termes se recoupent également, ce qui reflète la diversité des définitions des graphes de connaissances et des ontologies.

La distinction pratique est donc une question d’accent. Une ontologie met l’accent sur le sens formel et les relations admissibles au sein d’un domaine, tandis qu’un graphe de connaissances met l’accent sur la représentation des entités et des informations connectées au sein de ce domaine.

Une ontologie d’entreprise remplit une fonction différente de celle d’une taxonomie, d’une couche sémantique ou d’un catalogue de données

Une taxonomie organise les concepts en catégories. Une entreprise peut l’utiliser pour classer ses produits par famille, type et sous-catégorie.

Une couche sémantique relie les concepts métier à des indicateurs de données et d’analyse , aidant les utilisateurs à interpréter les mesures de façon cohérente dans les rapports et les analyses. Un catalogue de données documente les actifs de données et fournit des informations sur leur source, leur propriétaire et leurs caractéristiques.

Une ontologie d’entreprise définit le sens des concepts métier et les relations qui les lient. Elle peut donc offrir un cadre conceptuel plus large que d’autres capacités de gestion de l’information peuvent exploiter au sein d’un domaine particulier.

Ce contexte sémantique fait également partie de l’infrastructure d’IA plus large nécessaire pour relier la technologie de l’entreprise aux connaissances et aux relations qui définissent l’activité.

Pourquoi une ontologie d’entreprise améliore-t-elle la fiabilité des systèmes d’IA ?

Une entreprise peut disposer d’importants volumes de données pertinentes et constater malgré tout que ses systèmes d’IA produisent des réponses incohérentes ou difficiles à expliquer. Le problème peut venir de la façon dont l’information est interprétée, plutôt que de la quantité d’informations disponibles.

Les données d’entreprise se développent à travers de nombreux systèmes et processus métier. Des concepts similaires peuvent porter des noms différents, tandis qu’un même terme peut avoir des significations différentes selon les systèmes. Chaque source peut contenir des informations exactes alors que l’organisation ne dispose toujours pas d’une manière cohérente de les interpréter d’un système à l’autre.

Cela crée un problème de contexte pour l’IA. Les conséquences de ce problème s’aggravent lorsque les systèmes d’IA agissent dans des environnements physiques. Lorsque le raisonnement passe des systèmes numériques aux systèmes opérationnels, une interprétation incohérente se répercute sur les actions entreprises, et le contexte d’une décision devient plus difficile à transmettre au-delà de cette frontière.

Une ontologie d’entreprise donne aux systèmes d’IA le contexte sémantique nécessaire pour interpréter les données

Les systèmes d’IA peuvent récupérer des informations dans les sources de l’entreprise, mais récupérer et comprendre sont deux tâches différentes. Un modèle peut rencontrer plusieurs enregistrements relatifs à un client, à un produit ou à un contrat sans savoir comment ces concepts sont reliés d’un système à l’autre.

Une ontologie d’entreprise fournit un modèle formel de ce contexte. Elle définit les concepts et les relations pertinents, ce qui permet à un système d’IA de s’appuyer sur une compréhension convenue du domaine plutôt que de traiter chaque source comme un ensemble d’informations isolé.

La valeur augmente lorsqu’une application d’IA doit raisonner à travers plusieurs systèmes ou fonctions de l’entreprise. L’ontologie fournit un socle sémantique qui relie les informations en fonction de leur rôle au sein de l’entreprise.

Une ontologie d’entreprise aide à produire des résultats d’IA plus cohérents

Les applications d’IA peuvent produire des résultats différents lorsque le contexte d’une tâche change. Si des concepts similaires apparaissent différemment dans les systèmes de l’entreprise, les informations récupérées pour une demande peuvent conduire à une interprétation différente de celle d’une autre.

Une ontologie partagée peut réduire cette ambiguïté en établissant les concepts et les relations qui guident l’interprétation. Les applications peuvent ainsi s’appuyer sur une référence conceptuelle commune lorsqu’elles traitent des informations provenant de différentes sources.

Cognizant applique ce principe avec Cognizant® Intelligence Spine, qui établit un cadre sémantique unifié entre l’IA physique, les systèmes agentiques et les environnements numériques. Son contexte partagé est conçu pour soutenir un raisonnement coordonné entre ces systèmes tout en conservant les connaissances propres à l’entreprise.



Ces travaux s’appuient sur la propriété intellectuelle exclusive du Cognizant AI Lab, qui détient plus de 50 brevets. Ses contributions comprennent des approches visant à améliorer la précision des résultats de l’IA et des méthodes d’intégration d’agents d’IA hétérogènes.

Une ontologie d’entreprise offre un socle pour expliquer les résultats de l’IA

Les systèmes d’IA contribuent de plus en plus à des décisions pour lesquelles les organisations doivent comprendre le fondement d’une réponse ou d’une recommandation. Un modèle clair des concepts et des relations métier peut faciliter l’examen du contexte qui entoure un résultat d’IA.

L’ontologie répond à un objectif différent de celui de l’observabilité de l’IA. L’observabilité offre une visibilité opérationnelle sur le comportement d’un système d’IA en production, tandis qu’une ontologie établit le contexte sémantique que le système utilise lorsqu’il travaille avec les informations de l’entreprise.

Ces capacités répondent à différents aspects de la fiabilité de l’IA. L’une aide les équipes à comprendre le comportement du système, tandis que l’autre fournit une base structurée pour interpréter les informations de l’entreprise.

Quand une entreprise a-t-elle besoin d’une ontologie d’entreprise, et comment la construire ?

Le besoin d’une ontologie d’entreprise dépend de la complexité du problème métier. Une application au périmètre restreint, avec des concepts stables, une seule équipe et des données bien comprises, peut fonctionner efficacement avec un schéma simple et une documentation claire.

La valeur d’une ontologie formelle augmente lorsque l’information et les connaissances métier doivent rester cohérentes entre plusieurs systèmes, domaines ou applications. La question pratique est de savoir où un modèle conceptuel partagé peut apporter suffisamment de valeur pour justifier l’effort nécessaire à sa création et à son entretien.

Une ontologie d’entreprise devient précieuse lorsque le sens partagé soutient un travail complexe

Le cas le plus convaincant apparaît généralement lorsque plusieurs systèmes représentent des concepts métier connexes, que plusieurs applications dépendent de ces concepts ou que des décisions importantes exigent une compréhension claire de la manière dont les informations sont reliées.

Le raisonnement interdomaines constitue un autre cas d’usage important. Une question métier peut exiger qu’une application relie des informations sur les clients, les produits, les contrats et les processus opérationnels. Un modèle formel peut définir les relations qui permettent à ces concepts de fonctionner ensemble au sein d’un domaine commun.

Les processus à enjeux élevés et réglementés peuvent créer un besoin supplémentaire de structure formelle lorsque les organisations ont besoin de plus de clarté sur la manière dont les concepts métier ont été interprétés.

Une ontologie d’entreprise doit se concentrer sur un problème métier précis

Chercher à représenter toute l’organisation d’un coup peut rendre l’effort initial inutilement large.

Une entreprise peut commencer par le service client, les opérations de la chaîne d’approvisionnement ou un flux de travail financier. Le modèle initial peut se concentrer sur les concepts, les relations et les règles dont les personnes et les applications ont besoin dans ce domaine.

D’autres cas d’usage peuvent ensuite introduire des concepts et des relations connexes. L’ontologie peut se développer à partir de besoins concrets tout en gardant un périmètre rattaché à un objectif métier défini.

Une ontologie d’entreprise peut s’appuyer sur les connaissances que l’organisation possède déjà

Les entreprises disposent généralement de connaissances qui peuvent alimenter une ontologie. Les glossaires métier, les modèles de données, les métadonnées, la documentation et l’expertise des spécialistes peuvent déjà contenir les définitions et les relations nécessaires pour comprendre un domaine particulier.

Le travail consiste à intégrer ces connaissances dans une structure partagée et formelle. Les équipes peuvent identifier les points sur lesquels les définitions existantes concordent, clarifier les cas où les concepts ont évolué différemment et consigner des relations qui n’existent peut-être aujourd’hui que dans la connaissance de collaborateurs expérimentés.

Cognizant Ignition™ Ontology peut accélérer cette démarche en travaillant directement à partir des systèmes sources, en extrayant les métadonnées, en établissant les dépendances fonctionnelles et les cardinalités, et en déduisant les taxonomies et les relations qui forment une première ébauche du modèle de domaine, soumise à la revue des experts.

Cette approche rejoint également l’intelligence institutionnelle, qui consiste à capturer et à mettre en application les connaissances développées au fil du travail d’une organisation.

Une ontologie d’entreprise nécessite une responsabilité claire à mesure que l’activité évolue

Les produits et les processus changent, et les organisations entrent sur de nouveaux marchés ou adoptent de nouveaux modes de fonctionnement.

Une responsabilité et une gestion clairement définies aident à maintenir l’ontologie pertinente pour les personnes et les systèmes qui en dépendent. Les mises à jour des concepts et des relations peuvent s’intégrer dans des pratiques plus larges de gestion des connaissances de l’entreprise.

L’objectif est de disposer d’un modèle suffisamment structuré pour soutenir un travail utile, sans dépasser les concepts dont l’organisation a réellement besoin. Partir d’un domaine défini et l’entretenir dans la durée offre une voie pragmatique vers une compréhension plus cohérente des connaissances de l’entreprise.