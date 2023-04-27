La montée en compétences en IA correspond au développement structuré des compétences des collaborateurs, afin qu'ils comprennent l'intelligence artificielle (IA), l'appliquent et travaillent efficacement avec elle. Elle fait progresser les collaborateurs de la culture de l'IA, qui leur donne une compréhension de base de l'IA et de son utilisation responsable, jusqu'à la maîtrise de l'IA, qui leur permet de l'appliquer avec assurance dans le cadre de leurs rôles et de leurs processus.

L'importance de cette progression apparaît clairement au moment d'investir. La culture de l'IA pose les fondations. La maîtrise les met en action. Ensemble, elles déterminent la part des dépenses d'IA d'une organisation qui se traduit en performance commerciale. La plupart des entreprises perdent aujourd'hui du terrain sur ce point précis.

Comment la montée en compétences en IA favorise-t-elle la transformation des entreprises ?

Les entreprises investissent massivement dans l'IA, mais beaucoup négligent encore le principal facteur de retour sur investissement : des collaborateurs capables de l'adopter efficacement à grande échelle. La technologie est rarement le facteur limitant. La contrainte tient aux personnes appelées à la mettre en œuvre.

L'étude New work, new world 2026 de Cognizant révèle que l'IA transforme aujourd'hui 93 % des emplois, soit huit ans plus tôt que prévu, alors que la plupart des organisations n'investissent que 0,2 % de leur chiffre d'affaires dans la préparation de leurs collaborateurs. 60 % affirment que leurs programmes de formation et de développement ne parviennent pas à suivre la rapidité avec laquelle l'IA transforme les métiers. Cognizant nomme ce phénomène l'écart de vélocité de l'IA : la distance croissante entre ce que l'IA peut faire et ce que les organisations sont en mesure d'absorber, d'adopter et de déployer à grande échelle.

Pour les entreprises du Global 2000, le potentiel inexploité est estimé à 4 700 milliards de dollars. Ce chiffre colossal repose sur une logique simple. La technologie fixe le plafond de ce qu'une organisation peut accomplir. Les compétences des collaborateurs déterminent la part de ce plafond qu'elle atteint réellement. La véritable transformation commence lorsque les collaborateurs appliquent l'IA au sein des opérations courantes, car c'est à ce moment qu'une organisation cesse de multiplier les projets pilotes et commence à remodeler la performance de ses processus clés.

Les compétences constituent la couche de liaison entre la pile d'IA et le travail quotidien, et elles déterminent la vitesse à laquelle l'investissement se traduit par des cycles plus courts, un coût de service réduit et de nouvelles façons de fonctionner.

La montée en compétences doit donc occuper une place centrale dans la stratégie d'IA de l'entreprise. Les organisations qui développent leurs compétences de manière délibérée peuvent s'engager sur des résultats avec plus de confiance, car leurs équipes sont capables d'exploiter, d'adapter et d'améliorer dans la durée les processus fondés sur l'IA. Lorsque la technologie mène et que les personnes suivent, l'essentiel de la valeur reste inexploité.

Comment les entreprises développent-elles les compétences en IA de l'ensemble de leurs collaborateurs ?

Combler un écart de cette ampleur exige une trajectoire définie, et non un budget de formation plus important. Cette trajectoire comporte trois étapes : la culture de l'IA, la maîtrise de l'IA et la transformation au niveau des métiers. Chacune répond à une question différente. Les collaborateurs comprennent-ils l'IA ? Peuvent-ils l'appliquer dans leur propre rôle ? Peuvent-ils s'appuyer sur cette expérience pour repenser le fonctionnement de leur fonction ? Les deux premières étapes sont les plus déterminantes, et il importe de bien les distinguer. Les organisations en achètent régulièrement une en pensant avoir acquis l'autre.

La culture de l'IA

La culture de l'IA vient en premier. Il s'agit d'une compréhension commune et fondamentale de l'IA au sein des équipes : ce que l'IA peut et ne peut pas faire, où elle crée de la valeur, comment travailler avec les outils d'IA et ce qu'exige concrètement une utilisation responsable. Les collaborateurs développent ainsi un meilleur discernement en matière de données confidentielles et de transparence, ainsi que le réflexe de vérifier ce que produit l'IA.

Cette compréhension partagée est essentielle. Un gestionnaire de sinistres, un responsable marketing et un analyste financier ont tous besoin du même socle avant de pouvoir bien utiliser l'IA dans leur travail. La culture de l'IA est aussi l'étape la plus facilement confondue avec un progrès réel. Un collaborateur qui comprend l'IA en principe n'a pas encore changé quoi que ce soit à sa façon de travailler.

La maîtrise de l'IA

Le changement s'opère à l'étape suivante. La maîtrise correspond à la culture de l'IA appliquée, de manière constante, aux tâches, aux décisions et aux processus dont dépend un rôle donné. La culture de l'IA est commune à toute l'entreprise ; la maîtrise est propre au métier. Concrètement, il s'agit de savoir quelles parties d'un processus l'IA doit prendre en charge, comment formuler une demande, comment juger si un résultat est suffisamment fiable pour agir et quand un humain doit prendre le relais.

La maîtrise se développe plus rapidement en situation réelle de travail. Les collaborateurs appliquent l'IA à de véritables problématiques métier, observent les résultats et tirent les enseignements pour la tâche suivante. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes au sein d'une fonction atteignent ce stade, l'organisation peut commencer à repenser ses processus au lieu de se contenter d'accélérer ceux qui existent. C'est là que la montée en compétences cesse de produire de l'efficacité pour produire de la transformation.

Passer de la culture à la maîtrise de l'IA à l'échelle de l'entreprise

Faire progresser des équipes sur cette trajectoire nécessite un modèle opérationnel. Cognizant Learning Services intervient sur quatre étapes du parcours de transformation des compétences.

La première étape consiste à évaluer, afin de mettre en évidence les écarts de compétences, d'anticiper l'évolution des rôles et d'aligner l'investissement dans la formation sur les orientations de votre activité.

L'étape suivante, concevoir, consiste à définir la stratégie de compétences, l'architecture des capacités et l'écosystème d'apprentissage qui balisent le parcours des rôles actuels vers les rôles de transition, puis vers les rôles cibles.

Lors de l'étape d'activation, nous développons les compétences, les contenus et les expériences d'apprentissage personnalisées qui comblent les écarts identifiés et intègrent le développement continu des compétences au cœur du fonctionnement de l'entreprise.

Enfin, l'étape d'amplification capitalise sur les connaissances de l'organisation et fait évoluer les compétences afin que la transformation par l'IA se renforce dans le temps au lieu de s'essouffler après le déploiement.

Cognizant Skillspring™, plateforme de transformation des compétences native de l'IA, est le moteur de mise en œuvre sous-jacent aux quatre étapes.

De nouveaux rôles issus de la maîtrise de l'IA

Autre phénomène à mesure que la maîtrise se diffuse : de toutes nouvelles catégories de métiers apparaissent. L'ingénieur certifié « frontier » et l'opérateur métier « frontier » en sont deux exemples, conçus de toutes pièces pour l'ère de l'IA plutôt qu'adaptés à partir de familles de métiers existantes. Les ingénieurs certifiés « frontier » conçoivent des solutions orientées vers des résultats agentiques.

Les opérateurs métier « frontier » sont responsables de ces résultats au sein de l'activité. Les deux profils se développent à travers des parcours structurés alliant maîtrise de l'IA, conception de processus, interprétation des données et leadership opérationnel. Ces rôles ne remplacent rien. Ils coexistent avec le développement spécialisé des ingénieurs, des architectes et des data scientists qui conçoivent et gouvernent les systèmes d'IA agentique, ainsi qu'avec le développement d'une large maîtrise de l'IA auprès de l'ensemble des collaborateurs.

Skillspring est un moyen de former des talents à ces rôles à grande échelle ; il n'est pas à l'origine de ces rôles. Dans tous les cas, le même continuum s'applique. La culture de l'IA développe la compréhension, la maîtrise développe la capacité d'agir et la transformation applique cette capacité au fonctionnement de l'entreprise.

Quels sont les bénéfices de la montée en compétences en IA pour l'entreprise ?

Chaque étape de ce continuum alimente la suivante, et c'est dans cet effet cumulatif que réside l'argumentaire économique. Les collaborateurs dotés d'une bonne culture de l'IA abordent les nouveaux outils avec confiance. Ceux qui maîtrisent l'IA dans leur propre rôle l'intègrent aux processus qui comptent. À grande échelle, quatre bénéfices en découlent.

Un meilleur retour sur investissement dans l'IA

Commençons par l'argent déjà engagé. Les dépenses mondiales en IA devraient atteindre 2 590 milliards de dollars cette année, et deux tiers des organisations n'ont pas encore constaté de retours mesurables. Les compétences sont le mécanisme de conversion. Les équipes qui savent appliquer l'IA en production permettent de faire passer un budget du stade pilote à un usage opérationnel durable, où les retours peuvent réellement s'accumuler.

Intégrer l'IA au cœur du fonctionnement de l'entreprise

L'adoption est le bénéfice suivant, et le niveau d'exigence est plus élevé que ne le laissent penser les statistiques d'usage. L'IA est rentable lorsqu'elle fait partie de la façon dont le travail est réalisé, et non lorsqu'elle reste un outil optionnel posé à côté. Y parvenir suppose d'intégrer le développement continu des compétences au cœur du fonctionnement de l'entreprise, et non de mener la formation sur une voie parallèle.

La situation actuelle en est assez éloignée. Près des trois quarts des dirigeants indiquent que moins de la moitié de leurs collaborateurs ont acquis des compétences en IA l'an dernier, alors qu'une proportion similaire de collaborateurs souhaite activement suivre cette formation. Les licences inutilisées et les projets pilotes enlisés sont les symptômes d'un même écart. Un apprentissage dispensé au sein des processus de travail réels permet de le combler.

Une productivité accrue des équipes

Le troisième bénéfice est la productivité, mesurable dès lors que les compétences sont en place. Les collaborateurs qui reçoivent une formation pratique à l'IA sont près de deux fois plus susceptibles de déclarer des gains de productivité de 20 % ou plus que leurs collègues non formés. Une grande entreprise de services financiers a utilisé un nouveau modèle d'apprentissage dans le cloud, proposé par Cognizant Learning Services, pour obtenir un gain de productivité de 33 %, une hausse de 620 % des formations menées à terme et une réduction de 75 % de la dépendance aux experts métier, libérant ainsi les collaborateurs expérimentés pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Une utilisation de l'IA maîtrisée et responsable

Le quatrième bénéfice passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il fasse défaut. Les compétences et le contrôle progressent de pair. Lorsque la montée en compétences s'accompagne de normes claires en matière de données confidentielles, de transparence et de vérification, les collaborateurs peuvent aller plus loin avec l'IA tout en maintenant le risque organisationnel sous contrôle. Cognizant applique la même exigence à son propre système de management de l'IA, et nous sommes la première société mondiale de services informatiques à avoir obtenu pour celui-ci la certification accréditée ISO/IEC 42001:2023.

Comment les entreprises doivent-elles mesurer l'impact de la montée en compétences en IA sur leur activité ?

Ces bénéfices ne deviennent visibles que si l'organisation mesure les bons indicateurs. Un programme peut sembler performant sur le papier tout en produisant peu de changements dans le travail quotidien, car les indicateurs choisis par une organisation façonnent ce qu'elle croit de ses propres progrès. Une évaluation pertinente repose sur trois axes.

Aller au-delà des taux d'achèvement

Commençons par ce que les taux d'achèvement indiquent réellement : la participation plutôt que les compétences. Une personne peut terminer tous les modules et continuer à travailler à peu près de la même façon, ce qui fait de l'achèvement une mesure incomplète de l'impact sur l'activité.

Les recherches sur l'adoption de l'IA en entreprise montrent que les collaborateurs apprécient la formation formelle tout en développant des compétences plus solides par la pratique et l'apprentissage entre pairs. Le taux d'achèvement demeure donc un indicateur de participation utile, tandis que les dirigeants évaluent si l'apprentissage a modifié les comportements et la performance.

Suivre la maîtrise de l'IA au niveau de chaque rôle

Cette évaluation requiert une unité de mesure, et la plus utile est la maîtrise au niveau du rôle. La culture de l'IA témoigne d'une compréhension de base, mais la préparation de l'entreprise dépend de la capacité des collaborateurs à appliquer efficacement l'IA dans leurs rôles spécifiques. Cela suppose de suivre l'étendue de l'utilisation des outils d'IA approuvés, la régularité avec laquelle le travail assisté par l'IA respecte les normes requises et la rapidité avec laquelle les collaborateurs atteignent un bon niveau sur les tâches liées à leurs responsabilités.

Notre tableau de bord de la maîtrise de l'IA, intégré à Skillspring, offre aux dirigeants une vue en temps réel des compétences, de l'utilisation des outils, du niveau de maîtrise et de l'engagement. Il remplace les indicateurs d'achèvement des formations par une image plus claire de l'assurance avec laquelle les collaborateurs appliquent l'IA, et montre où le développement reste nécessaire et où la préparation progresse.

Relier les compétences aux résultats commerciaux

La mesure la plus pertinente relie ces compétences aux indicateurs que l'entreprise utilise déjà. Le délai d'acquisition des compétences, la durée des cycles et le coût de service traduisent l'apprentissage en résultats sur lesquels les dirigeants peuvent agir, ce qui permet d'évaluer un programme selon les mêmes critères que tout autre investissement opérationnel, et non sur la seule activité de formation. Évaluée ainsi, la montée en compétences offre aux dirigeants une base solide pour décider où étendre les programmes, où réorienter les investissements et quelles parties des équipes nécessitent une attention particulière.

Comment fonctionne la montée en compétences en IA à l'échelle de l'entreprise ?

Une telle mesure est réalisable pour quelques équipes. Développer et suivre les compétences de centaines de milliers de collaborateurs, aux rôles, responsabilités et points de départ différents, est un tout autre problème, qui repose sur trois capacités.

Un apprentissage hyperpersonnalisé pour chaque individu

La première est la personnalisation, et l'unité pertinente est l'individu plutôt que le rôle. Deux personnes occupant le même poste peuvent différer par leurs compétences actuelles, leur rythme d'apprentissage et l'évolution de carrière qu'elles souhaitent, et la formation à l'échelle de l'entreprise gagne en efficacité lorsqu'elle en tient compte. Skillspring crée des parcours d'apprentissage individuels qui s'adaptent à l'évolution des compétences, des rôles et du contexte, et qui sont délivrés au fil du travail quotidien plutôt que sous la forme d'une activité distincte en concurrence avec les autres pour l'attention.

Ces parcours s'appuient sur la trajectoire allant des rôles actuels aux rôles cibles en passant par les rôles de transition, ce qui offre à chaque collaborateur un itinéraire visible entre le travail qu'il réalise aujourd'hui et celui vers lequel évolue sa fonction. Un analyste financier et un ingénieur logiciel peuvent ainsi suivre des parcours entièrement différents sur la même plateforme.

Éprouvée d'abord auprès de nos propres équipes

Un tel passage à l'échelle doit être testé quelque part avant d'être proposé à un client, et Cognizant a déployé Skillspring auprès de ses 350 000 collaborateurs avant de le commercialiser, agissant ainsi comme « client zéro ». La plateforme a été affinée au contact de la complexité d'une main-d'œuvre mondiale, obtenant une note de 9,1 sur 10 et un net promoter score interne (iNPS) de 76. Les entreprises qui l'adoptent s'appuient sur un modèle déjà éprouvé dans un environnement de travail à grande échelle, ainsi que sur l'expérience opérationnelle acquise grâce à son exploitation en production.

Développer les compétences au-delà de l'entreprise

Le développement des compétences n'a pas à s'arrêter aux effectifs d'une organisation. Grâce à notre initiative Synapse, Cognizant étend le développement des compétences bien au-delà de ses propres équipes, en touchant des apprenants au sein d'entreprises, d'universités, de communautés et d'organisations non gouvernementales (ONG), avec le soutien d'un vaste écosystème de grands partenaires du cloud et des logiciels d'entreprise. Cette même approche permet à une organisation d'ouvrir son offre de formation à ses clients, partenaires et communautés, et de développer ainsi les compétences de l'ensemble de son réseau d'affaires.