L'observabilité de l'IA consiste à collecter et à analyser la télémétrie des systèmes d'IA afin de comprendre leur comportement en production. Cette télémétrie peut inclure des traces, des métriques, des évaluations, des journaux ainsi que des événements liés aux politiques ou aux garde-fous, qui montrent comment un système d'IA traite une requête, génère un résultat et interagit avec les autres composants d'un flux de travail.

La surveillance opérationnelle traditionnelle se concentre sur la santé technique d'une application et de son infrastructure sous-jacente.

L'observabilité de l'IA étend cette perspective au comportement du système d'IA lui-même, aidant les équipes à comprendre la qualité, la sécurité, le coût et la fiabilité des résultats qu'il produit.

Cette extension n'est pas tant un perfectionnement de la surveillance qu'une question différente posée au même système. Les éléments de preuve qu'elle produit rendent réalisables l'application des garde-fous, la gouvernance et la responsabilité dès lors que les systèmes d'IA fonctionnent à grande échelle. Des plateformes d'entreprise telles que Cognizant Neuro® AI Engineering intègrent l'observabilité et les métriques de performance dans le processus plus large de conception, de gestion et de déploiement à grande échelle des systèmes d'IA.

Quels sont les avantages métier de l'observabilité de l'IA ?

Les organisations investissent dans l'observabilité de l'IA pour comprendre les performances des systèmes d'IA en production et vérifier s'ils produisent les résultats métier escomptés.

À mesure que l'IA passe de l'expérimentation aux interactions avec les clients, aux flux de travail des collaborateurs et aux processus métier essentiels, la disponibilité technique ne donne qu'une vision partielle. L'observabilité de l'IA fournit aux organisations les informations nécessaires pour déterminer si leurs investissements en IA produisent les résultats attendus et pour identifier les domaines dont la performance exige de l'attention. Ces informations ont tendance à se rentabiliser dans trois domaines.

Améliorer la fiabilité des processus métier reposant sur l'IA

La fiabilité est l'un des principaux avantages de l'observabilité de l'IA. L'IA peut s'intégrer à des processus qui exigent des résultats précis, opportuns et adaptés, et l'observabilité aide les équipes à évaluer le comportement du système en production et à identifier les schémas qui affectent la performance.

À mesure que les applications d'IA sont intégrées plus largement aux opérations métier importantes, l'observabilité aide les organisations à étendre leur utilisation avec davantage de confiance.

Maîtriser les coûts de l'IA à mesure que l'usage augmente

Le deuxième avantage concerne les coûts, qui évoluent dans le même sens que l'adoption. Les dépenses d'IA peuvent augmenter à mesure que les applications servent davantage d'utilisateurs, traitent davantage de requêtes et s'appuient sur plusieurs modèles ou outils.

L'observabilité offre une visibilité sur l'utilisation des ressources entre les équipes et les flux de travail, ce qui donne aux organisations une base plus solide pour gérer l'économie unitaire de l'IA et orienter les investissements vers les cas d'usage à forte valeur ajoutée.

Réduire le temps nécessaire pour diagnostiquer les changements de comportement de l'IA

Le troisième avantage est le diagnostic, et c'est celui que les outils conventionnels servent le moins bien. Les applications d'IA peuvent commencer à produire de moins bons résultats sans qu'aucune défaillance d'infrastructure ne l'accompagne. La modification d'une instruction, d'une version de modèle, d'une source de récupération ou d'un jeu de données en amont peut altérer la qualité des résultats alors que l'application continue de fonctionner normalement.

L'observabilité réduit le temps nécessaire pour localiser la cause, car les équipes peuvent comparer le comportement entre les versions et les configurations et identifier ce qui a changé, plutôt que d'enquêter sur une application qui semble techniquement saine. Cela diminue le coût opérationnel de l'exploitation de l'IA en production et limite la durée pendant laquelle une expérience dégradée persiste avant d'être corrigée.

Que doit suivre l'observabilité de l'IA, et pourquoi des systèmes sains peuvent-ils produire de mauvais résultats ?

L'observabilité de l'IA répond à un défi fondamental de la gestion des systèmes d'IA en production. Une application d'IA peut afficher une excellente disponibilité, une faible latence et peu d'erreurs techniques tout en produisant des résultats qui créent des problèmes pour l'entreprise. L'infrastructure peut fonctionner comme prévu, tandis que le système d'IA génère des résultats qui ne répondent pas aux exigences métier ou opérationnelles. L'observabilité de l'IA comble cet écart en suivant des signaux qui décrivent ce que le système d'IA fait réellement, en complément des mesures opérationnelles qui décrivent le fonctionnement de l'application sous-jacente. Quatre catégories de signaux assurent l'essentiel de ce travail.

La qualité des résultats révèle des défaillances que les métriques d'infrastructure ne détectent pas

La première catégorie est la qualité. Les systèmes d'IA doivent être évalués sur la qualité de leurs résultats, notamment l'exactitude, l'ancrage factuel, la pertinence et la cohérence dans le temps. Ces mesures peuvent être appliquées au trafic de production pour noter les résultats selon ces critères, plutôt que de s'en remettre à une revue manuelle par échantillonnage.

Ces signaux peuvent révéler des hallucinations et des évolutions graduelles de la qualité qui restent invisibles dans un tableau de bord conventionnel centré principalement sur la santé technique, en particulier lorsque les versions de modèle, les instructions ou les sources de récupération changent.

Les événements liés aux politiques et aux garde-fous montrent si les contrôles fonctionnent

La qualité n'est pas le seul élément susceptible de se dégrader silencieusement. Les applications d'IA qui traitent des informations sensibles, propriétaires ou réglementées fonctionnent généralement avec des contrôles qui restreignent ce qu'un système peut accepter ou produire, et l'observabilité capture le résultat de ces contrôles sous la forme d'un signal distinct.

Ces événements indiquent quelles requêtes ont été restreintes, quelles conditions ont déclenché un contrôle et à quelle fréquence cela se produit selon les types d'usage.

Les coûts et la consommation montrent comment les ressources d'IA sont utilisées

Les coûts et la consommation de ressources donnent de la visibilité sur la manière dont les systèmes d'IA utilisent les ressources de calcul. L'utilisation des jetons et les dépenses offrent une visibilité sur les ressources consommées par les modèles, les équipes et les flux de travail, et l'analyse de ces informations dans le temps peut montrer où les coûts se concentrent et si les changements de modèle ou de comportement de l'application affectent l'économie d'un système d'IA.

Ces signaux peuvent également éclairer des décisions telles que le routage des modèles, par lequel les organisations dirigent les charges de travail vers les modèles offrant le niveau de capacité requis pour une tâche donnée.

La latence et la fiabilité montrent si le flux de travail d'IA fonctionne de manière constante

Les métriques de latence et de fiabilité donnent de la visibilité sur la performance opérationnelle des systèmes d'IA. Les temps de réponse, les erreurs et les requêtes échouées restent importants, car ils affectent l'expérience des utilisateurs d'une application d'IA ainsi que la capacité d'un flux de travail à mener sa tâche à terme, et ils deviennent plus instructifs lorsque les équipes peuvent les examiner conjointement avec la qualité et le coût de la même interaction d'IA.

Un système qui produit des résultats exacts avec une latence excessive, ou qui fournit des réponses rapides à un coût insoutenable, pose un problème opérationnel différent de celui d'un système qui ne parvient pas à traiter les requêtes. L'observabilité de l'IA permet d'examiner ces dimensions ensemble et de comprendre la performance globale d'un système d'IA.

Comment l'observabilité de l'IA fonctionne-t-elle pour les agents d'IA ?

Les agents d'IA introduisent des exigences d'observabilité différentes de celles des interactions d'IA traditionnelles. Observer un agent d'IA ajoute un niveau de complexité, car un agent peut exécuter une séquence d'actions plutôt que produire une seule réponse à partir d'un seul appel de modèle.

Une exécution typique peut impliquer plusieurs interactions avec des modèles, de la récupération d'informations, des appels d'outils et des transferts entre composants, chaque étape influençant la suivante. Lorsque le résultat final nécessite une investigation, les équipes ont besoin d'une visibilité sur l'ensemble du flux de travail, et non uniquement sur la demande initiale et la réponse finale.

L'observabilité de l'IA retrace l'ensemble du flux de travail de l'agent

Tout commence par le traçage. Une bonne trace peut relier les étapes d'une exécution d'agent, y compris les appels de modèles, les informations récupérées, l'utilisation d'outils et les transferts, ce qui permet aux équipes de suivre le chemin depuis la demande initiale jusqu'aux actions ayant produit le résultat final. La vue obtenue peut aider à identifier où un flux de travail a rencontré une difficulté, si l'agent a choisi un outil approprié et comment les étapes précédentes ont influencé les décisions ultérieures.

L'observabilité de l'IA évalue l'exécution complète de l'agent

Le traçage d'une exécution d'agent permet de voir comment un résultat a été obtenu, mais l'évaluation de cette exécution aide à déterminer si l'agent a accompli sa tâche efficacement. Les équipes peuvent également évaluer si l'agent a mené à bien la tâche prévue, utilisé les outils de manière appropriée, respecté les politiques applicables et exécuté efficacement chaque étape du flux de travail.

Un « agent harness » peut fournir un environnement d'exploitation plus large pour concevoir et gérer ces flux de travail, tandis que l'observabilité de l'IA apporte la visibilité nécessaire pour comprendre leur comportement en production. À mesure que les agents prennent en charge des tâches plus complexes, la capacité d'examiner et d'évaluer des exécutions complètes devient de plus en plus importante, car elle donne aux équipes une base plus claire pour améliorer les flux de travail et maintenir la confiance dans des systèmes capables d'entreprendre plusieurs actions avant de produire un résultat.

L'agent harness est l'origine des signaux d'observabilité

L'agent harness joue un rôle central, car il détermine quels événements et quelles activités peuvent être capturés. Il fournit l'environnement d'exécution dans lequel un agent opère : appel des modèles, appel des outils, gestion de l'état et application du périmètre autorisé. Comme chaque étape y transite, le harness est aussi le point d'émission naturel des traces, des enregistrements d'appels d'outils et des événements de politique dont dépend l'observabilité. La qualité de ce que les équipes peuvent observer d'un agent dépend de ce que son environnement d'exploitation est instrumenté pour enregistrer.

Quel est le lien entre l'observabilité de l'IA, la gouvernance de l'IA et les garde-fous ?

L'instrumentation conduit naturellement à se demander à quoi servent les éléments de preuve qui en résultent. L'observabilité de l'IA, les garde-fous et la gouvernance sont souvent évoqués ensemble, mais remplissent des fonctions différentes. Les garde-fous font respecter des limites pendant une interaction, la gouvernance définit les normes auxquelles un système d'IA doit répondre, et l'observabilité fournit les éléments de preuve qui montrent ce qui s'est passé.

Ces fonctions dépendent les unes des autres, car les politiques et les contrôles ne peuvent être appliqués en toute confiance que lorsque les organisations peuvent voir comment un système d'IA se comporte en production.

Les garde-fous font respecter les limites ; l'observabilité enregistre si elles ont tenu

Les garde-fous opèrent à l'exécution pour maintenir les systèmes d'IA dans des limites définies : blocage des instructions dangereuses, filtrage des résultats, prévention de la divulgation d'informations sensibles ou empêchement d'un agent d'entreprendre une action en dehors de son périmètre autorisé. L'observabilité enregistre le résultat de ces contrôles, ce qui permet aux équipes d'examiner quelles requêtes ont été bloquées, quelles violations de politique ont été détectées, si des tentatives de contournement des consignes de sécurité ont eu lieu et si des informations personnelles identifiables ou propriétaires sont apparues dans une instruction ou une réponse. Ces enregistrements peuvent également révéler quand les contrôles sont trop larges et restreignent des requêtes légitimes, au détriment de l'expérience utilisateur.

La gouvernance fixe la norme ; l'observabilité fournit les preuves

La gouvernance établit les politiques, les approbations et les responsabilités qui déterminent la manière dont les systèmes d'IA sont conçus et exploités. Ces normes ne peuvent être appliquées efficacement que si les organisations peuvent vérifier que les systèmes se comportent comme prévu, et l'observabilité apporte cette vérification.

Les traces, les évaluations et les événements de politique montrent si un système d'IA a respecté les exigences définies à son intention, où son comportement s'en est écarté et quelles conditions ont contribué à un résultat particulier. Sans cette visibilité, la gouvernance repose sur des hypothèses plutôt que sur des preuves, ce qui rend difficile de vérifier si les systèmes d'IA fonctionnent conformément aux exigences établies.

La responsabilité exige une trace reproductible

Les organisations peuvent également devoir expliquer comment un résultat précis généré par l'IA a été produit. À mesure que les systèmes d'IA prennent en charge des travaux qui touchent les clients, les collaborateurs et les processus réglementés, les organisations peuvent être amenées à expliquer comment un résultat donné a été obtenu. Une trace reproductible relie un résultat aux données d'entrée, aux informations récupérées, aux appels d'outils, aux versions de modèles, aux instructions et aux décisions de politique qui l'ont façonné, ce qui permet de reconstituer et d'examiner un résultat a posteriori.

Cette capacité devient de plus en plus importante à mesure que les cadres réglementaires et de gouvernance, notamment le règlement européen sur l'IA (EU AI Act), le cadre de gestion des risques liés à l'IA du National Institute of Standards and Technology (NIST) et la norme ISO/IEC 42001, mettent l'accent sur la documentation, la traçabilité et la supervision humaine. Ces cadres reposent sur la capacité d'une organisation à démontrer comment ses systèmes d'IA se sont comportés en production.

L'observabilité soutient à la fois les garde-fous et la gouvernance. Elle ne remplace ni l'une ni l'autre de ces fonctions, mais elle fournit les preuves issues de la production qui permettent d'ajuster les contrôles, de vérifier les politiques et d'expliquer les décisions.