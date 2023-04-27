Qu'est-ce que l'infrastructure d'IA ?

L'infrastructure d'IA est le socle qui permet aux organisations de concevoir, d'exécuter et de déployer à grande échelle des systèmes d'IA. Elle réunit le matériel, les logiciels et les environnements nécessaires aux différentes étapes de l'utilisation de l'IA, du développement et de l'entraînement des modèles jusqu'au déploiement des applications en production.

Sur le plan technique, elle comprend des ressources de calcul, des environnements cloud et sur site, des systèmes de données et de stockage, des réseaux, ainsi que les logiciels utilisés pour développer et exploiter l'IA. Ces composants fournissent aux systèmes d'IA les ressources dont ils ont besoin pour fonctionner.

Le terme peut également se comprendre par rapport à la pile d'IA au sens large. L'infrastructure d'IA en constitue le socle technique, tandis que les autres couches apportent les capacités nécessaires pour concevoir, gérer et mettre en œuvre l'IA tout au long de son cycle de vie.

Cette distinction devient essentielle en contexte d'entreprise. Disposer d'une puissance de calcul suffisante et d'un accès aux données n'est qu'un point de départ. Les applications d'IA doivent aussi se connecter aux informations métier, fonctionner avec les systèmes existants et respecter les exigences qui encadrent l'utilisation de l'IA.

À mesure que ces systèmes passent en production, les équipes ont besoin de moyens pour gérer leur exploitation et comprendre leurs performances. Les collaborateurs doivent également acquérir les compétences nécessaires pour travailler efficacement avec l'IA, à mesure qu'elle s'intègre à leurs tâches et à leurs processus quotidiens.

L'infrastructure d'IA constitue donc le socle sur lequel repose l'IA d'entreprise. La pile d'IA au sens large s'appuie sur ce socle en reliant la technologie aux systèmes, aux informations, aux personnes et aux processus nécessaires pour mettre l'IA au travail.

Quelles sont les couches de la pile d'infrastructure d'IA et comment fonctionnent-elles ensemble ?

La façon la plus simple de comprendre l'infrastructure d'IA est de la voir comme un ensemble de couches interconnectées. Chaque couche soutient une facette différente de la conception et de l'utilisation de l'IA, des ressources qui l'exécutent jusqu'aux systèmes, au contexte, à la visibilité et aux compétences qui la mettent au service de l'entreprise.

Le calcul, le cloud et les données constituent la base de la pile

À la base se trouvent les ressources qui donnent aux systèmes d'IA la capacité de fonctionner. Le calcul fournit la puissance de traitement, les environnements cloud offrent l'infrastructure nécessaire au déploiement et à la montée en charge, et les systèmes de données apportent les informations dont les applications et les modèles ont besoin.



Ces capacités forment le socle de la pile. Les couches supérieures déterminent la manière dont cette capacité sous-jacente est accessible et utilisée.



Les couches d'orchestration coordonnent l'accès aux capacités d'IA

La couche suivante permet aux applications d'interagir avec les modèles et d'autres services d'IA. Une entreprise peut disposer de plusieurs modèles, ainsi que d'outils et de services qui soutiennent différentes applications et différents processus.



L'orchestration permet de coordonner ces interactions afin que les applications puissent exploiter les capacités d'IA disponibles via une couche cohérente. Le routage des modèles reste dans cette couche : il dirige les requêtes vers les modèles en fonction des exigences du travail à réaliser.



Une fois que les applications ont accès à ces capacités, elles ont également besoin d'informations qui permettent aux systèmes d'IA de comprendre l'activité de l'entreprise dans laquelle ils opèrent.



Le contexte d'entreprise relie les modèles aux connaissances métier

Les modèles d'IA offrent des capacités générales, mais le travail qu'ils accomplissent dépend d'informations propres à chaque organisation. Il peut s'agir de connaissances sur les clients, les produits, les processus et les relations d'affaires.



Le contexte d'entreprise fournit ces informations sous une forme exploitable par les systèmes d'IA. Il relie les capacités offertes par le modèle aux connaissances requises pour une tâche métier donnée.



Lorsque les systèmes d'IA commencent à fonctionner avec ce contexte, une autre couche devient essentielle : comprendre ce qui se passe lorsqu'ils sont en production.



L'observabilité montre les performances de l'IA en production

Les systèmes d'IA peuvent se comporter différemment lorsqu'ils sont utilisés dans des processus métier réels. Les équipes ont donc besoin de visibilité sur leurs performances, notamment leur utilisation, leur coût et leur fiabilité.



L'observabilité de l'IA offre cette vision de l'IA en production. Elle fournit aux équipes des informations pour comprendre le comportement des systèmes et repérer les points qui nécessitent une attention particulière.



La pile couvre désormais les capacités technologiques et opérationnelles nécessaires pour exploiter l'IA au sein de l'entreprise. La dernière couche fait intervenir les personnes qui utilisent ces capacités au quotidien.



Les compétences des collaborateurs intègrent la pile au travail quotidien

L'infrastructure d'IA soutient en définitive les personnes et le travail qu'elles accomplissent. Les collaborateurs ont besoin des compétences pour utiliser efficacement l'IA dans leurs fonctions et comprendre comment elle peut soutenir leurs tâches et leurs processus.



Cognizant Skillspring™ y contribue grâce à des expériences d'apprentissage qui relient les compétences aux rôles et au travail concret. Cognizant® Learning Services aide les organisations à développer ces capacités au sein de l'ensemble des effectifs, en accompagnant l'évolution des méthodes de travail à mesure que l'IA s'intègre aux processus métier.



Les compétences des collaborateurs complètent ainsi la pile en reliant l'infrastructure d'IA à l'usage quotidien. Il en résulte une progression, des ressources qui exécutent l'IA jusqu'aux capacités qui aident les organisations à l'appliquer concrètement.

Quels sont les avantages de l'infrastructure d'IA pour l'entreprise ?

Une infrastructure d'IA solide offre à une organisation bien plus que la capacité d'exécuter des applications d'IA. Elle crée un socle permettant d'utiliser l'IA de manière répétée dans toute l'entreprise et d'améliorer les performances de ces systèmes au fil du temps.

Elle peut également aider les organisations à accélérer l'adoption de l'IA en offrant un socle commun pour de nouveaux cas d'usage, plutôt que d'obliger les équipes à tout construire de zéro. À mesure que l'IA s'intègre plus largement dans l'entreprise, une infrastructure adaptée peut soutenir la croissance tout en garantissant la fiabilité, la sécurité et le contrôle nécessaires pour exploiter l'IA à grande échelle.

Avantages de l'infrastructure d'IA :

Accélère le passage des expérimentations d'IA aux résultats métier

Un prototype d'IA peut démontrer le potentiel d'un modèle. Intégrer cette capacité dans un processus métier exige un environnement plus complet.



Les applications ont besoin d'accéder aux systèmes et aux informations de l'entreprise. Les équipes ont besoin de moyens fiables pour les déployer et les gérer. Les approches fructueuses doivent pouvoir être étendues.



Une infrastructure partagée facilite la répétition de ce processus. Au lieu de construire un nouveau socle technique autour de chaque initiative d'IA, les organisations peuvent développer des applications à partir de capacités déjà existantes.



Cela peut contribuer à raccourcir la distance entre l'expérimentation et un impact métier mesurable.



Améliore le retour sur les investissements en IA

Les investissements en IA créent davantage de valeur lorsque les capacités développées pour une initiative peuvent en soutenir d'autres.



Les environnements de calcul, systèmes de données et couches opérationnelles partagés peuvent servir plusieurs applications. Les organisations peuvent s'appuyer sur l'infrastructure déjà développée lorsqu'elles introduisent de nouveaux cas d'usage de l'IA.



Cela améliore le retour potentiel des investissements technologiques et crée un socle plus solide pour la poursuite de l'adoption de l'IA.



Favorise des opérations métier plus fiables

L'IA prend une importance croissante à mesure qu'elle s'intègre aux processus essentiels. La fiabilité devient donc un enjeu métier autant que technique.



Une infrastructure mature offre aux organisations un socle pour gérer l'IA en production et comprendre les performances des systèmes à mesure que leur usage s'étend. Les équipes gagnent en confiance dans les processus fondés sur l'IA lorsqu'elles disposent des capacités nécessaires pour exploiter et améliorer ces systèmes dans la durée.



Aide les entreprises à s'adapter à l'évolution des capacités de l'IA

La technologie d'IA continue d'évoluer. De nouveaux modèles, de nouvelles approches de déploiement et de nouveaux modèles d'application offrent aux entreprises des occasions d'améliorer leurs systèmes.



Une infrastructure connectée facilite l'intégration de ces capacités dans un environnement existant. L'organisation peut continuer à s'appuyer sur ses données, ses systèmes et son savoir-faire opérationnel tout en s'adaptant aux évolutions technologiques.



Cela confère à l'infrastructure d'IA un rôle métier durable. Elle soutient les applications d'IA actuelles tout en préparant l'entreprise aux capacités qu'elle adoptera ensuite.



Renforce la sécurité et la gouvernance

À mesure que les systèmes d'IA accèdent aux données, aux applications et aux processus métier de l'entreprise, les organisations ont besoin d'un socle sécurisé pour gérer leur fonctionnement. Une infrastructure d'IA solide peut contribuer à établir un meilleur contrôle des charges de travail d'IA, des données et des accès dans l'ensemble de l'environnement.



Cela offre aux organisations un socle plus solide pour étendre l'adoption de l'IA tout en gérant les exigences de sécurité et de gouvernance liées à son utilisation à grande échelle.

Comment l'infrastructure d'IA transforme-t-elle l'investissement en IA en valeur métier ?

L'infrastructure d'IA a pour but de créer les conditions dans lesquelles la capacité de l'IA peut produire des résultats significatifs.

Un modèle seul démontre un potentiel technique. La valeur métier apparaît lorsque cette capacité s'intègre à un processus, à un produit ou à une décision.

La pile d'infrastructure soutient cette transition.

Une infrastructure connectée aide à intégrer l'IA dans les processus métier essentiels

Une infrastructure connectée fournit le socle nécessaire pour répondre à ces exigences. Les organisations peuvent utiliser les capacités développées pour une initiative comme point de départ de la suivante.

Cognizant AI Factory illustre cette approche de bout en bout : elle réunit une infrastructure, des plateformes et des actifs intelligents prêts pour l'IA afin d'aider les entreprises à passer de l'expérimentation à une production à grande échelle et maîtrisée.

Il s'agit d'un élément important de Cognizant® AI-Led Modernization, qui aide les entreprises à faire évoluer leurs environnements technologiques et opérationnels en vue d'une plus grande adoption de l'IA.

La pile améliore l'efficacité avec laquelle l'IA produit des résultats

La valeur métier ne dépend pas seulement du bon fonctionnement d'un système d'IA. La qualité, la fiabilité et l'efficacité de ses résultats comptent également.

Chaque couche de l'infrastructure contribue à ces résultats. Des informations d'entreprise pertinentes peuvent améliorer la qualité du travail de l'IA. La gestion des modèles peut aider les organisations à utiliser efficacement les capacités disponibles. La visibilité sur la production peut soutenir l'amélioration continue.

La pile connectée crée les conditions permettant aux organisations de gérer ces facteurs de manière conjointe.

L'expérience acquise avec l'IA peut éclairer les décisions futures

L'adoption de l'IA génère un apprentissage opérationnel.

Les équipes découvrent quels cas d'usage produisent les meilleurs résultats. Les organisations acquièrent de l'expérience avec les capacités requises pour soutenir différents types de travaux d'IA. De nouvelles informations peuvent orienter les investissements et les processus futurs.

L'analytique d'IA peut aider les organisations à tirer des enseignements de l'IA et des activités pilotées par les données à mesure que cet apprentissage se développe.

Avec le temps, une infrastructure d'IA mature peut soutenir bien plus que le déploiement d'applications individuelles. Elle peut aider une entreprise à bâtir une connaissance de la manière dont l'IA crée de la valeur dans l'ensemble de ses opérations.

Telle est la portée plus large de la pile d'infrastructure. Elle offre à l'IA le socle technique nécessaire pour fonctionner et l'environnement organisationnel nécessaire pour créer une valeur métier durable.