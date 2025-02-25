Modernisation du marketing d'entreprise avec l'orchestration de l'IA

Cognizant et Typeface s'associent pour aider les entreprises à repenser le marketing pour un monde axé sur l'IA. Alors que les exigences marketing gagnent en complexité (au niveau des canaux, des formats et de la personnalisation), les modèles traditionnels basés sur des agences peinent à garder le rythme. Ensemble, nous souhaitons promouvoir un nouveau modèle d’exploitation : l'agence en tant que logiciel. En combinant notre expertise approfondie de la transformation marketing, des données et de la gouvernance d'entreprise avec le contenu AI native et la plateforme d'intelligence de marque de Typeface, les entités passent de l'exécution fragmentaire à l'orchestration en temps réel. Ce partenariat aide les cadres marketing à opérationnaliser l'IA générative de manière responsable, à déployer le contenu et les expériences en toute confiance et à faire basculer les équipes de la production manuelle à l'orchestration intelligente. Il en résulte des prestations plus rapides, une plus grande cohérence de marque et un impact métier quantifiable à grande échelle.