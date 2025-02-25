Cognizant et OpenAI transforment l'IA de pointe en impact professionnel

OpenAI développe des systèmes d'IA de pointe qui aident les individus comme les entreprises à résoudre des problèmes complexes, à créer de nouvelles possibilités et à travailler plus efficacement. Cognizant collabore avec OpenAI pour aider les entreprises à passer de l'expérimentation au déploiement répétable et responsable. En tant qu'OpenAI Advanced Partner et que partenaire Select pour le déploiement de Codex, Cognizant combine les capacités d'OpenAI avec une connaissance approfondie du secteur, l'ingénierie des logiciels, l'expertise en cybersécurité et les prestations mondiales. Ensemble, nous aidons les clients à moderniser leurs applications, améliorer les workflows développeurs, bâtir des solutions basées sur l'IA et renforcer la sécurité défensive. Cognizant applique également ces technologies au sein de ses propres opérations. Nos équipes bénéficient ainsi de l'expérience pratique au service de la production client. Résultat : un parcours axé entreprises qui englobe de puissants modèles, des workflows pilotés, des résultats concrets et une adoption longue durée.