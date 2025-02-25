Cognizant a aidé des entreprises de toute région et de tout secteur à générer des résultats concrets et convaincants grâce à Databricks, notamment dans les aspects suivants :

Réduction des coûts opérationnels et du temps de traitement ;

Consolidation des plateformes de données, élimination des infrastructures redondantes ;

Analyse et gouvernance en libre-service améliorées ;

Modèles IA/ML prédictifs au service de la précision, de la sécurité et de la satisfaction client ;

Traitement des données plus rapide, rapports en temps réel et collaboration améliorée.

Ces résultats concernent les services financiers, le commerce de détail, les biens de consommation, la santé, l'assurance, les télécommunications, les transports, la recherche de marchés, le tourisme, l'hôtellerie, les médias et la communication. Ils sont disponibles pour les États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni, la région APAC et l'Amérique latine.