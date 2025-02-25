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CrowdStrike
Renouveau de la cybersécurité avec une automatisation intelligente et adaptative de la sécurité à l'ère de l'IA

Cognizant et CrowdStrike ont conclu un partenariat pour redéfinir les opérations de cybersécurité professionnelle. Par l'amélioration de la plateforme Cognizant Neuro® Cybersecurity avec la plateforme CrowdStrike Falcon®, cette alliance propose la détection des menaces en temps réel, des opérations de sécurité cloud-natives et des services sourcés évolutifs. Avec un large panel de professionnels formés et certifiés, des architectures sécurité de référence, une bibliothèque de manuels d'automatisation et une expérience en matière de gestion de prestigieux clients communs, ce partenariat offre des services sourcés sur plateforme autour du SIEM de nouvelle génération, de l'EPP et de la sécurité par IA, le tout soutenu par un centre d'excellence international ainsi qu'une feuille de route commune pour l'innovation.

Logo CrowdStrike
Cognizant et CrowdStrike concluent un partenariat de pilotage de la transformation de la cybersécurité professionnelle

Cognizant et CrowdStrike se sont associés pour transformer la cybersécurité d'entreprise en combinant la plateforme Neuro® Cybersecurity de Cognizant et la plateforme AI native Falcon de CrowdStrike, afin d'automatiser les tâches répétitives et d'accélérer les résultats. Ainsi, les équipes de sécurité gagnent du temps et redirigent leur attention vers les initiatives de sécurité stratégiques.

En savoir plus
Une personne travaille sur des données de cybersécurité sur plusieurs écrans d'ordinateur.
SOLUTIONS, SERVICES ET CAPACITÉS

Nous unissons nos forces pour mieux vous accompagner

Protégez les terminaux et neutralisez les violations avec une détection et des réponses avancées dans tous les environnements d'entreprise :

  • Détection des points de terminaison gérés et intervention associée (EDR)
  • Détection étendue et intervention associée (XDR) gérées
  • Télémétrie en temps réel et manuels automatisés

Sécurisez les environnements hybrides et multicloud grâce à une plateforme de protection complète des applications cloud-natives (CNAPP, cloud-native application protection platform) avec un agent unifié et une protection sans agent, du code au cloud :

  • Gestion de la politique de sécurité cloud (CSPM) gérée
  • Services sourcés de protection des charges de travail du cloud
  • Services sourcés de sécurité des applications et des données

Gardez une longueur d'avance sur vos adversaires grâce à des renseignements internationaux sur les profils, à une visibilité complète et au contrôle sur votre surface d'attaque externe :

  • Services sourcés d'exposition aux menaces
  • Renseignement sur les menaces en tant que service (notamment la surveillance du dark web et des marques)
  • Gestion de la surface d'attaque externe

Transformez vos opérations SOC grâce à l'automatisation et à la protection des identités basées toutes deux sur l'IA.

  • SOC en tant que service autonome basé sur l'IA et l'apprentissage automatique
  • Opérations SOC agentiques industrialisées
  • Détection et réponse aux menaces contre les identités

Accélérez l'adoption de l'IA et l'innovation en sécurisant la surface d'attaque :

  • Détection avancée pour la protection contre les injections de prompts, les fuites de données, l'alignement des thématiques et le contenu malveillant
  • Contrôles inégalés de la gouvernance, des agents et des applications
  • Bloquez les interactions dangereuses, contenez les menaces, empêchez les exfiltrations et mettez en place l'automatisation basée sur des politiques

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

CrowdStrike

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Contactez-nous pour découvrir ce que la puissance de nos partenariats peut vous apporter.

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