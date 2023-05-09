Inteligencia ESG
La trayectoria de inteligencia ESG
Cumple tus objetivos de sostenibilidad de manera eficiente con capacidades que incluyen inicio rápido, fundamentos e inteligencia ESG, y nuestra plataforma ESG como servicio.
Evalúa, despliega MVP y valida
Escala, informa y planifica
Escala el MVP con una arquitectura definida y un proceso de usuario para garantizar la cobertura de métricas de ESG priorizadas a nivel organizativo. Automatiza y agiliza los procesos de datos de Alcance 1 y 2 mientras defines la arquitectura y los procesos para abordar los datos de Alcance 3. Integra recursos de datos empresariales y automatiza la entrada de datos ESG para generar un completo informe de ESG.
Establece y aplica el análisis
Establece y opera un centro de excelencia de ESG para generar inteligencia útil para mejorar las métricas y conseguir los objetivos de sostenibilidad. Crea un data lake de ESG y aplica análisis avanzados para identificar, ejecutar, monitorizar e informar sobre las iniciativas de reducción. Implementa capacidades de Alcance 3 y de compromiso con el proveedor.
Plataformas y procesos completamente gestionados
Libera recursos para iniciativas de alto valor mediante el uso nuestro grupo de operaciones tecnológicas para operar y gestionar tu plataforma de datos de sostenibilidad e informar procesos de extremo a extremo.
Nuestros socios
Aportamos un ecosistema de socios de tecnología y sostenibilidad para brindar servicios integrales e integraciones que aborden las demandas cambiantes de generación de informes ESG y de requisitos de datos de ESG.
Da el primer paso
Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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