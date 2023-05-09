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Inteligencia ESG
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Transforma las operaciones y prepárate para ESG

Aunque las organizaciones tienen objetivos de sostenibilidad a la vista, la gran disparidad de fuentes de datos, los procesos manuales y la cambiante normativa ESG dificultan la capacidad de aprovechar los datos ESG más allá del informe ESG anual.
Nuestro enfoque integral garantiza que los datos de ESG estén completos, gobernados y gestionados para ofrecer información útil más allá del informe de ESG. Nuestra consultoría, arquitectura de datos ESG y soporte experto optimizan la generación de informes ESG con la flexibilidad para adaptarse a un panorama regulativo cambiante, manteniendo a las compañías
Proporcionamos informes ESG consistentes y asequibles e información útil permitiendo a los clientes centrarse tener un impacto positivo encargándonos nosotros del resto.

La trayectoria de inteligencia ESG 

Cumple tus objetivos de sostenibilidad de manera eficiente con capacidades que incluyen inicio rápido, fundamentos e inteligencia ESG, y nuestra plataforma ESG como servicio.

Evalúa, despliega MVP y valida

Evalúa tus datos de sostenibilidad y desarrolla las estrategias y la arquitectura de datos para respaldar tus objetivos de sostenibilidad. Despliega un mínimo producto viable (minimum viable product, sus siglas en inglés MVP) para validar las capacidades y crear una hoja de ruta para escalar la plataforma y abordar todos los requisitos de informes y datos.

Escala, informa y planifica

Escala el MVP con una arquitectura definida y un proceso de usuario para garantizar la cobertura de métricas de ESG priorizadas a nivel organizativo. Automatiza y agiliza los procesos de datos de Alcance 1 y 2 mientras defines la arquitectura y los procesos para abordar los datos de Alcance 3. Integra recursos de datos empresariales y automatiza la entrada de datos ESG para generar un completo informe de ESG.

Establece y aplica el análisis

Establece y opera un centro de excelencia de ESG para generar inteligencia útil para mejorar las métricas y conseguir los objetivos de sostenibilidad. Crea un data lake de ESG y aplica análisis avanzados para identificar, ejecutar, monitorizar e informar sobre las iniciativas de reducción. Implementa capacidades de Alcance 3 y de compromiso con el proveedor.

Plataformas y procesos completamente gestionados

Libera recursos para iniciativas de alto valor mediante el uso nuestro grupo de operaciones tecnológicas para operar y gestionar tu plataforma de datos de sostenibilidad e informar procesos de extremo a extremo. 

Nuestros socios

Aportamos un ecosistema de socios de tecnología y sostenibilidad para brindar servicios integrales e integraciones que aborden las demandas cambiantes de generación de informes ESG y de requisitos de datos de ESG.

El futuro de la sostenibilidad en la empresa: datos, tecnología y colaboración

A partir de nuestra investigación, hemos elaborado cinco recomendaciones sobre cómo unirse a la nueva generación de líderes de sostenibilidad que intenta dar respuesta a las necesidades de un mundo en continuo cambio.

Leer más
Miniatura del informe Elevating excellence

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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