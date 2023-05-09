Global Capability Centers
La ventaja de Cognizant
Contexto del CCG que acelera los resultados
Desbloquea un crecimiento más rápido e inteligente del CCG a lo largo de todo el ciclo de vida, respaldado por tres décadas de inteligencia que acelera los resultados.
Esta inteligencia permite tomar decisiones seguras y sin riesgos en los momentos que más importan:
- Modelo operativo y estrategia de localización
- Integración e industrialización de la IA
- Arquitectura del talento y evolución de capacidades
- Gobernanza, control y gestión de riesgos
+30
Años de experiencia en operaciones de CCG a gran escala
90–180
días para poner en marcha un CCG plenamente operativo
IA que comprime el tiempo para la generación de valor
Como AI Builders (desarrolladores de soluciones de IA), , llevamos la IA agéntica a escala para impulsar la madurez de los GCC desde el primer día. Nuestros aceleradores de IA integran automatización y gobernanza responsable, y nuestra AI Factory reduce el tiempo a valor de meses a semanas.
Ya seas un GCC nuevo o existente, te ayudamos a escalar pilotos a producción, integrar IA de forma responsable, desarrollar talento preparado para IA y ofrecer resultados medibles.
+400
clientes que utilizan nuestras plataformas de IA de nueva generación
30%–50%
aumento de la productividad en ingeniería de software
Lugares de trabajo diseñados para innovar
Los GCC de alto rendimiento necesitan entornos diseñados para pensar, colaborar e innovar. Creamos entornos de trabajo impulsados por IA que integran la inteligencia gobernada en el trabajo cotidiano, convirtiendo el potencial en rendimiento.
2
Laboratorios avanzados de IA
10
Innovation Studios
Talento que convierte los objetivos de IA en resultados
La capacidad de un GCC para desbloquear el valor de la IA depende del talento preparado para el futuro. La tecnología marca la dirección, pero el talento impulsa la velocidad.
Como AI Builder (desarrolladores de soluciones de IA), fomentamos el desarrollo continuo de competencias, ecosistemas de conocimiento impulsados por la IA y una cultura de innovación, preparando a los profesionales de los GCC para generar impacto a escala empresarial.
+350K
equipo global de profesionales
+8M
horas de aprendizaje sobre IA impartidas
Un camino más rápido hacia la madurez en el GCC basado en manuales probados
Reunimos un potente ecosistema de hiperescaladores, innovadores en IA y expertos en su dominio, combinados con manuales perfeccionados durante tres décadas para ayudar a los GCC a establecer o escalar de forma responsable.
Nuestro enfoque ofrece un camino probado y sin riesgos hacia la madurez a través de modelos operativos, gobernanza, integración de IA, automatización, riesgo, cumplimiento normativo e innovación a gran escala.
Escala global. Alcance local
Con más de 350.000 asociados en todo el mundo y una fuerte presencia en las principales ciudades y centros tecnológicos de rápido crecimiento, Cognizant combina escala global con un profundo conocimiento regional. Esto permite que los CCG escalen con confianza, aprovechando la visión del mercado, estrategias de ubicación informadas y más de tres décadas de experiencia en transformación operativa y digital.
A través de alianzas globales y la participación de ecosistemas locales, fortalecemos la preparación futura de habilidades, aceleramos el desarrollo de capacidades y aseguramos que la adopción de la IA esté basada en las realidades operativas y prioridades estratégicas de cada CCG.
+30
Años de operaciones globales a gran escala
+115
Centros de entrega en todo el mundo
+240K
asociados en la India
+25M
m2 de espacio de trabajo gestionado
Servicios del GCC adaptados a tus necesidades
Nuestros microservicios del CCG
Desarrolla y escala el talento del CCG rápidamente con soporte de contratación integral. Desde la planificación de la plantilla y la contratación lateral hasta las verificaciones de antecedentes, la incorporación y las operaciones de contratación, simplificamos todo el proceso, utilizando la obtención y el filtro habilitados por IA para acelerar el tiempo de contratación.
Realiza operaciones de GCC conformes con facilidad. Gestionamos finanzas, contabilidad, fiscalidad, legal, normativa, creación de entidades y gobernanza utilizando automatización y flujos de trabajo digitales, mejorando la eficiencia, precisión y control en las funciones administrativas.
Diseña capacidades de recursos humanos escalables con un enfoque centrado en las personas. Respaldamos las políticas de RR. HH., la gestión de nóminas y beneficios, la planificación de la plantilla, el aprendizaje y desarrollo, el compromiso de los empleados y su bienestar, apoyándonos en información basada en análisis para crear una fuerza laboral de GCC saludable, de alto rendimiento y preparada para los retos del futuro.
Desarrolla una marca de GCC sólida y reconocida, con impacto interno y externo. Impulsamos el employer branding, el marketing local, las redes sociales, la comunicación y los programas de engagement, ayudando a las organizaciones a atraer y fidelizar talento, aumentar su visibilidad y proyectar una marca sólida y consistente en todos los mercados.
Construye TI preparada para el futuro, escalable y segura. Ofrecemos redes, seguridad, dispositivos, herramientas de colaboración, AV y operaciones de TI basadas en principios cloud-first y de confianza cero (zero trust), ayudando a que su GCC sea más resiliente, conectado y seguro.
Simplifica las operaciones diarias del CCG. Gestionamos adquisiciones, proveedores, instalaciones, transporte, suministros y servicios de oficina, utilizando automatización de procesos y controles digitales para mejorar la eficiencia, la fiabilidad y la transparencia operativa.
Aumenta la capacidad de liderazgo con tu GCC. Impulsamos la contratación y la formación del liderazgo, el diseño de la organización, la gestión del rendimiento, los dashboards de productividad y la gobernanza orientada a la innovación, ayudando a construir equipos de alto rendimiento y bases sólidas de liderazgo a gran escala.
Crea entornos de trabajo modernos y basados en la experiencia. Nos encargamos del diseño de oficinas, la instalación, las auditorías, la gestión de instalaciones, la marca y la experiencia en el lugar de trabajo, alineados con formas de trabajo híbridas, flexibles y digitales.
Acelera la madurez del GCC con una transformación liderada por la IA. Ofrecemos automatización, flujos de trabajo inteligentes, decisiones basadas en análisis e inteligencia artificial agéntica en operaciones, recursos humanos, finanzas y servicios, ayudando a los GCCs a evolucionar de centros de costes a centros de innovación.
Recibe orientación experta a lo largo del ciclo de vida del CCG. Apoyamos la evaluación del mercado, la estrategia de configuración, el diseño del modelo operativo, la planificación de transformación, la gestión de riesgos y la realización de valor, ayudándote a tomar decisiones seguras en cada etapa.
Preguntas frecuentes
Un centro global de capacidades (GCC) es una extensión de la empresa, creado para construir y gestionar el negocio central, la tecnología y las capacidades digitales. Reúne talento cualificado, experiencia en el sector y tecnología para lograr resultados que son fundamentales para la empresa. Los GCC están dejando atrás su papel tradicional de soporte operativo para convertirse en propietarios de capacidades estratégicas, plataformas tecnológicas y resultados empresariales. Los GCC de alto rendimiento operan con derechos de decisión claros, gobernanza compartida y responsabilidad en productos, IA, riesgos y resultados para clientes, actuando como centros de innovación donde se construyen, prueban y escalan de forma responsable soluciones empresariales.
Un centro global de capacidades (GCC) se diferencia de la externalización tradicional tanto en estructura como en intención. La externalización suele estar diseñada para ejecutar procesos definidos dentro de modelos gestionados por proveedores, mientras que un CCG se establece como una capacidad empresarial dedicada con propiedad del talento, propiedad intelectual, funciones principales de negocio y tecnología.
La India destaca como uno de los principales destinos para los GCC, ya que las organizaciones buscan no solo escalar operaciones, sino también desarrollar, asumir y evolucionar capacidades empresariales críticas. Ofrece talento cualificado, profundidad en ingeniería y madurez del ecosistema, permitiendo a los GCCs poseer trabajos cada vez más estratégicas para los resultados empresariales. Su ventaja ya no se limita ala eficiencia, sino que se extiende al desarrollo de capacidades de IA a gran escala, la propiedad de productos y plataformas para operaciones críticas para la misión, y la entrega dentro de marcos regulatorios y operativos complejos.
Ofrecemos un conjunto completo de modelos de compromiso adaptados a diversas necesidades empresariales que van desde entornos de greenfield y brownfield hasta construir-operar-transferir, joint ventures, enfoques liderados por partners, así como soporte especializado en operaciones de M&A y procesos de carve-out. Nuestros modelos GCC permiten además flexibilidad en cada etapa del viaje. Esta gama amplia de opciones brinda a los clientes adoptar enfoques que mejor se ajustan a las prioridades empresariales.
Nuestros modelos de compromiso están diseñados para apoyar la expansión por fases, permitiendo a las empresas desarrollar capacidades progresivamente y evolucionar modelos operativos sin interrupciones.
Sí. Facilitamos la transformación liderada por IA en los CCG mediante un enfoque estructurado e integral que abarca evaluaciones de preparación de la IA, automatización a escala, hojas de ruta de madurez digital y despliegue de soluciones avanzadas de IA, incluyendo IA agéntica para operaciones y funciones de soporte.
Nuestro enfoque está diseñado para ayudar a los GCC a mejorar la eficacia operativa en ingeniería, análisis y operaciones empresariales, y acelerar su evolución hacia centros de innovación y creadores de valor. Aunque la inversión en IA sigue acelerándose, el verdadero diferenciador para las empresas no es el acceso a la tecnología, sino la capacidad de ejecutar la IA dentro del contexto único del negocio. Como AI Builders (desarrolladores de soluciones de IA) para los GCC, reunimos una profunda experiencia en CCG y capacidades de IA orientadas al contexto para alinear prioridades empresariales, marcos de gobernanza, modelos de talento y mandatos de transformación.
Respaldamos los CCG en banca y servicios financieros, seguros, sanidad y farma, retail y bienes de consumo, comunicaciones, medios y tecnología, fabricación y energía, con capacidades adaptadas a los requisitos específicos del sector y a los contextos regulatorios.
La mayoría de los recorridos comienzan con el descubrimiento y la evaluación, seguidos de la estrategia y el blueprint del CCG, la selección del modelo de compromiso, y la configuración y transición. A continuación, se desarrolla la escala y la optimización, permitiendo que los CCG evolucionen en consonancia con las prioridades y modelos operativos de la empresa.
Para hablar sobre cómo podemos ayudar a tu organización a crear o escalar los GCC, por favor incluye tu información aquí y nuestro equipo se pondrá en contacto para comentar los siguientes pasos.
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