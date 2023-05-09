Global Capability Centers

Sí. Facilitamos la transformación liderada por IA en los CCG mediante un enfoque estructurado e integral que abarca evaluaciones de preparación de la IA, automatización a escala, hojas de ruta de madurez digital y despliegue de soluciones avanzadas de IA, incluyendo IA agéntica para operaciones y funciones de soporte.

Nuestro enfoque está diseñado para ayudar a los GCC a mejorar la eficacia operativa en ingeniería, análisis y operaciones empresariales, y acelerar su evolución hacia centros de innovación y creadores de valor. Aunque la inversión en IA sigue acelerándose, el verdadero diferenciador para las empresas no es el acceso a la tecnología, sino la capacidad de ejecutar la IA dentro del contexto único del negocio. Como AI Builders (desarrolladores de soluciones de IA) para los GCC, reunimos una profunda experiencia en CCG y capacidades de IA orientadas al contexto para alinear prioridades empresariales, marcos de gobernanza, modelos de talento y mandatos de transformación.