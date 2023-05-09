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Global Capability Centers
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Somos AI builders (desarrolladores de soluciones de IA) para tu GCC

La inversión en IA se acelera. Pero para las empresas, el verdadero desafío ya no es el acceso a la tecnología. Es la capacidad de hacer que la IA funcione dentro del contexto específico de su negocio.
Para los GCC, las prioridades empresariales, la gobernanza, el talento y los mandatos de transformación determinan cuánto valor puede generar la IA. Sin este alineación, la IA genera actividad, no ventaja.
Aportamos más de tres décadas de experiencia en el CCG en diferentes sectores, modelos operativos y ciclos de transformación. Como AI Builders(desarrolladores de soluciones de IA) para tu GCC, combinamos esta experiencia con una IA rica en contexto para convertir las aspiraciones en resultados tangibles y transformar su GCC en una plataforma preparada para el futuro que genere una ventaja empresarial.

La ventaja de Cognizant

Cuatro personas están sentadas en una mesa de reunión, inmersas en una discusión.

Contexto del CCG que acelera los resultados

Desbloquea un crecimiento más rápido e inteligente del CCG a lo largo de todo el ciclo de vida, respaldado por tres décadas de inteligencia que acelera los resultados.

Esta inteligencia permite tomar decisiones seguras y sin riesgos en los momentos que más importan:

  • Modelo  operativo y estrategia de localización
  • Integración e industrialización de la  IA
  • Arquitectura del talento y evolución de capacidades 
  • Gobernanza, control y gestión de riesgos
+30

Años de experiencia en operaciones de CCG a gran escala

90–180

días para poner en marcha un CCG plenamente operativo

Tres colegas de pie en una oficina moderna, conversando.

IA que comprime el tiempo para la generación de valor

Como AI Builders (desarrolladores de soluciones de IA), , llevamos la IA agéntica a escala para impulsar la madurez de los GCC desde el primer día. Nuestros aceleradores de IA integran automatización y gobernanza responsable, y nuestra AI Factory reduce el tiempo a valor de meses a semanas.

Ya seas un GCC nuevo o existente, te ayudamos a escalar pilotos a producción, integrar IA de forma responsable, desarrollar talento preparado para IA y ofrecer resultados medibles.

+400

clientes que utilizan nuestras plataformas de IA de nueva generación

30%–50%

aumento de la productividad en ingeniería de software

Cuatro personas están sentadas en una mesa de reunión, inmersas en una discusión.

Lugares de trabajo diseñados para innovar

Los GCC de alto rendimiento necesitan entornos diseñados para pensar, colaborar e innovar. Creamos entornos de trabajo impulsados por IA que integran la inteligencia gobernada en el trabajo cotidiano, convirtiendo el potencial en rendimiento.

2

Laboratorios avanzados de IA

10

Innovation Studios

Una joven mirando una pantalla gigante en la que muestran cuadros de mando de análisis de datos

Talento que convierte los objetivos de IA en resultados

La capacidad de un GCC para desbloquear el valor de la IA depende del talento preparado para el futuro. La tecnología marca la dirección, pero el talento impulsa la velocidad.

Como AI Builder (desarrolladores de soluciones de IA), fomentamos el desarrollo continuo de competencias, ecosistemas de conocimiento impulsados por la IA y una cultura de innovación, preparando a los profesionales de los GCC para generar impacto a escala empresarial.

+350K

equipo global de profesionales

+8M

horas de aprendizaje sobre IA impartidas

Foto de larga exposición de una carretera sinuosa al atardecer, mostrando colores vibrantes que se mezclan en el cielo.

Un camino más rápido hacia la madurez en el GCC basado en manuales probados

Reunimos un potente ecosistema de hiperescaladores, innovadores en IA y expertos en su dominio, combinados con manuales perfeccionados durante tres décadas para ayudar a los GCC a establecer o escalar de forma responsable.

Nuestro enfoque ofrece un camino probado y sin riesgos hacia la madurez a través de modelos operativos, gobernanza, integración de IA, automatización, riesgo, cumplimiento normativo e innovación a gran escala.

Escala global. Alcance local

Con más de 350.000 asociados en todo el mundo y una fuerte presencia en las principales ciudades y centros tecnológicos de rápido crecimiento, Cognizant combina escala global con un profundo conocimiento regional. Esto permite que los CCG escalen con confianza, aprovechando la visión del mercado, estrategias de ubicación informadas y más de tres décadas de experiencia en transformación operativa y digital.
A través de alianzas globales y la participación de ecosistemas locales, fortalecemos la preparación futura de habilidades, aceleramos el desarrollo de capacidades y aseguramos que la adopción de la IA esté basada en las realidades operativas y prioridades estratégicas de cada CCG.

+30

Años de operaciones globales a gran escala

+115

Centros de entrega en todo el mundo

+240K

asociados en la India

+25M

m2 de espacio de trabajo gestionado

Servicios del GCC adaptados a tus necesidades

Estrategia y plan de planificación del CCG

Establece las bases adecuadas desde el primer día definiendo la visión, el alcance y el caso de negocio del CCG. Definir la arquitectura de ubicación y talento, el modelo operativo, la gobernanza y el marco de riesgo, junto con una hoja de ruta por fases y una planificación clara de la inversión.

Tres profesionales trabajando en ordenadores de sobremesa en una oficina
Configuración Greenfield del GCC y soporte de extremo a extremo

Construye un nuevo GCC con soporte completo para el ciclo de vida. Desde la creación de la entidad y el cumplimiento regulatorio hasta las infraestructuras, el talento, la tecnología y la consolidación del modelo operativo, te ayudamos a lanzar y escalar el GCC con rapidez y seguridad.

Dos profesionales ensamblando y calibrando un sistema robótico.
Construir-operar-transformar-transferir

Asegurar la propiedad de la CCG mediante BOTT, un enfoque probado y de bajo riesgo. Construimos, gestionamos y maduramos las operaciones, estabilizando la entrega y la gobernanza, aplicando prácticas líderes en el sector y transfiriendo la propiedad al tiempo que el CCG alcanza la madurez óptima.

Sala de servidores iluminada
Modelos basados en joints venture (JV) y alianzas estratégicas

Acelera la entrada al mercado mediante una colaboración. Apoyamos la estructuración, gobernanza y marcos de cumplimiento de JV, al tiempo que proporcionamos capacidades de talento, transición y escalabilidad para ayudar al éxito de los modelos GCC liderados por socios.

Profesionales dándose la mano en una oficina
Habilitación de GCC impulsada por fusiones y adquisiciones (M&A).

Integra con confianza. Simplificamos las integraciones con el CCG tras adquisiciones o desvinculaciones. Alineamos modelos operativos, talento y tecnología, proporcionando estabilización estructurada para proteger la continuidad y acelerar el rendimiento.

Dos profesionales analizando gráficos en una pantalla más grande
Expansión y ampliación del CCG

Escala con confianza. Facilitamos el crecimiento acelerado de los GCC mediante modelos de entrega consolidados que ayudan a expandir capacidades, desarrollar talento y maximizar el impacto a escala, manteniendo la continuidad operativa.

Un entorno de oficina moderno con un espacio de trabajo profesional.
Transformación y optimización del GCC

Mejora el rendimiento donde realmente importa. Rediseñamos modelos operativos, optimizamos costes y productividad, integramos automatización liderada por IA, digitalizamos y reforzamos la gobernanza para ofrecer resultados medibles y sostenibles.

Vista en ángulo bajo de un moderno edificio de oficinas de cristal
Modelo híbrido colaborativo del CCG

Evoluciona con la propiedad compartida. Operamos y transformamos conjuntamente funciones seleccionadas del CCG mediante un modelo híbrido colaborativo, acelerando el progreso mientras desarrollamos capacidades internas que equilibran la velocidad con la autosuficiencia a largo plazo.

Una persona trabajando en un portátil en una oficina.
Apoyo a la exclusión y transición del CCG

Haz la transición con confianza. Gestionamos la plantilla, los procesos, el riesgo y el cumplimiento normativo para garantizar una transferencia de conocimientos fluida, continuidad y estabilidad operativa mientras el cambio está en marcha.

Profesionales usando un portátil en una oficina moderna.
Monetización y realización de valor en el CCG

Maximiza el valor con claridad. Ayudamos a desbloquear rendimientos mediante la optimización de costes, la racionalización de activos y la realineación del modelo operativo, convirtiendo la capacidad establecida en un impacto empresarial sostenido.

Profesionales discutiendo en la sala de reuniones de la oficina.
Transición al CCG y salida gestionada

Gestiona las salidas de GCC con confianza. Asumimos la responsabilidad operativa, estabilizamos la entrega y ejecutamos una transición disciplinada, garantizando la continuidad del negocio mediante una transferencia fluida y predecible.

Edificio de oficinas

Nuestros microservicios del CCG

Desarrolla y escala el talento del CCG rápidamente con soporte de contratación integral. Desde la planificación de la plantilla y la contratación lateral hasta las verificaciones de antecedentes, la incorporación y las operaciones de contratación, simplificamos todo el proceso, utilizando la obtención y el filtro habilitados por IA para acelerar el tiempo de contratación.

Realiza operaciones de GCC conformes con facilidad. Gestionamos finanzas, contabilidad, fiscalidad, legal, normativa, creación de entidades y gobernanza utilizando automatización y flujos de trabajo digitales, mejorando la eficiencia, precisión y control en las funciones administrativas.

Diseña capacidades de recursos humanos escalables con un enfoque centrado en las personas. Respaldamos las políticas de RR. HH., la gestión de nóminas y beneficios, la planificación de la plantilla, el aprendizaje y desarrollo, el compromiso de los empleados y su bienestar, apoyándonos en información basada en análisis para crear una fuerza laboral de GCC saludable, de alto rendimiento y preparada para los retos del futuro.

Desarrolla una marca de GCC sólida y reconocida, con impacto interno y externo. Impulsamos el employer branding, el marketing local, las redes sociales, la comunicación y los programas de engagement, ayudando a las organizaciones a atraer y fidelizar talento, aumentar su visibilidad y proyectar una marca sólida y consistente en todos los mercados.

Construye TI preparada para el futuro, escalable y segura. Ofrecemos redes, seguridad, dispositivos, herramientas de colaboración, AV y operaciones de TI basadas en principios cloud-first y de confianza cero (zero trust), ayudando a que su GCC sea más resiliente, conectado y seguro.

Simplifica las operaciones diarias del CCG. Gestionamos adquisiciones, proveedores, instalaciones, transporte, suministros y servicios de oficina, utilizando automatización de procesos y controles digitales para mejorar la eficiencia, la fiabilidad y la transparencia operativa.

Aumenta la capacidad de liderazgo con tu GCC. Impulsamos la contratación y la formación del liderazgo, el diseño de la organización, la gestión del rendimiento, los dashboards de productividad y la gobernanza orientada a la innovación, ayudando a construir equipos de alto rendimiento y bases sólidas de liderazgo a gran escala.

Crea entornos de trabajo modernos y basados en la experiencia. Nos encargamos del diseño de oficinas, la instalación, las auditorías, la gestión de instalaciones, la marca y la experiencia en el lugar de trabajo, alineados con formas de trabajo híbridas, flexibles y digitales.

Acelera la madurez del GCC con una transformación liderada por la IA. Ofrecemos automatización, flujos de trabajo inteligentes, decisiones basadas en análisis e inteligencia artificial agéntica en operaciones, recursos humanos, finanzas y servicios, ayudando a los GCCs a evolucionar de centros de costes a centros de innovación.

Recibe orientación experta a lo largo del ciclo de vida del CCG. Apoyamos la evaluación del mercado, la estrategia de configuración, el diseño del modelo operativo, la planificación de transformación, la gestión de riesgos y la realización de valor, ayudándote a tomar decisiones seguras en cada etapa.

Soluciones para cualquier sector

Banca y servicios financieros

Los GCC bancarios y financieros permiten operaciones escalables basadas en IA y orientadas al cumplimiento normativo desde su diseño, combinando ganancias de productividad con la solidez en gobernanza que requieren los servicios financieros

Hombre pagando su factura en el lector de tarjetas del cajero automático
Sector sanitario

Los GCC del ámbito sanitario hacen posible una innovación segura impulsada por IA, con la privacidad, calidad y cumplimiento normativo necesarios para mejorar la atención al paciente y los resultados clínicos.

Médicos hablando
Seguros

Los GCC del sector seguros modernizan la suscripción, la gestión de reclamaciones y de pólizas mediante capacidades lideradas por IA, mientras fortalecen el riesgo, el cumplimiento normativo y la transformación digital.

Agente de seguros hablando con un cliente
Farmacéutica

Los GCC del sector farmacéutico impulsan las operaciones clínicas lideradas por IA, la farmacovigilancia y la visibilidad de la cadena de suministro, con una gobernanza para escalar la innovación de forma responsable.

Técnicos utilizando un microscopio
Retail y consumo

Los GCC sel sector retail orquestan merchandising, cadena de suministro, análisis, finanzas y comercio electrónico, ayudando a mejorar la experiencia del cliente con agilidad y eficiencia gracias a la IA.

Mujeres eligiendo ropa en una pantalla de un showroom
Comunicaciones, Medios y Tecnología

Los CCG del sector de comunicaciones, medios y tecnología impulsan la ingeniería de productos basada en IA, las operaciones de plataformas, el análisis avanzado, los servicios digitales y la atención al cliente, a ecosistemas empresariales en continua transformación.

Torre de telecomunicaciones
Fabricación

Los GCC de fabricación transforman la ingeniería, la cadena de suministro y la función de compras mediante tecnologías impulsadas por IA, proporcionando una mayor visibilidad, resiliencia y control a lo largo de las operaciones globales.

Robótica en una fábrica de fabricación
Energía y utilities

Los GCC del sector energético y de utilities modernizan la gestión de activos, el análisis avanzado y el reporting regulatorio permitiendo operaciones impulsadas por IA en entornos energéticos tanto tradicionales como en transformación.

Una mujer cargando su coche eléctrico

Premios y reconocimientos

Reconocido como líder en el informe NelsonHall NEAT 2026 GCC Services
  • Líder del ciclo de vida completo del GCC
  • Líder para el beneficio inmediato del cliente y preparación para el futuro
Leer más
NelsonHall NEAT Leader 20226 GCC Sevices
Reconocido como líder en el informe Avasant Global Competency Center (GCC) Services 2025 RadarView™
  • Calificación más alta—5 de 5 estrellas—para Madurez en Práctica.
Leer más
Imagen Avasant GCC 2025

Perspectivas del CCG

BLOG

El gran malentendido de la IA y por qué los AI Builders (desarrolladores de soluciones de IA) son esenciales

Pensar que un modelo de IA puede adquirirse e implantarse sin más para resolver problemas complejos no refleja la complejidad y las necesidades reales de las grandes organizaciones.

Leer más

BLOG

4 desafíos que pueden frustrar una estrategia de CCG desarrollada internamente

Al establecer un centro global de capacidades, las empresas deben comprender los factores ocultos que pueden hacer que su éxito sea o fracaso.

Leer más
Sala de servidores

BLOG

El papel estratégico de los CCG en el sector farma

Analizamos 3 capacidades horizontales críticas que impulsan la transformación vertical.

Leer más
Fondo azul abstracto con un patrón de formas hexagonales interconectadas.

Preguntas frecuentes

Un centro global de capacidades (GCC) es una extensión de la empresa, creado para construir y gestionar el negocio central, la tecnología y las capacidades digitales. Reúne talento cualificado, experiencia en el sector y tecnología para lograr resultados que son fundamentales para la empresa. Los GCC están dejando atrás su papel tradicional de soporte operativo para convertirse en propietarios de capacidades estratégicas, plataformas tecnológicas y resultados empresariales. Los GCC de alto rendimiento operan con derechos de decisión claros, gobernanza compartida y responsabilidad en productos, IA, riesgos y resultados para clientes, actuando como centros de innovación donde se construyen, prueban y escalan de forma responsable soluciones empresariales.

Un centro global de capacidades (GCC) se diferencia de la externalización tradicional tanto en estructura como en intención. La externalización suele estar diseñada para ejecutar procesos definidos dentro de modelos gestionados por proveedores, mientras que un CCG se establece como una capacidad empresarial dedicada con propiedad del talento, propiedad intelectual, funciones principales de negocio y tecnología.

La India destaca como uno de los principales destinos para los GCC, ya que las organizaciones buscan no solo escalar operaciones, sino también desarrollar, asumir y evolucionar capacidades empresariales críticas. Ofrece talento cualificado, profundidad en ingeniería y madurez del ecosistema, permitiendo a los GCCs poseer trabajos cada vez más estratégicas para los resultados empresariales. Su ventaja ya no se limita ala eficiencia, sino que se extiende al desarrollo de capacidades de IA a gran escala, la propiedad de productos y plataformas para operaciones críticas para la misión, y la entrega dentro de marcos regulatorios y operativos complejos.

Ofrecemos un conjunto completo de modelos de compromiso adaptados a diversas necesidades empresariales que van desde entornos de greenfield y brownfield hasta construir-operar-transferir, joint ventures, enfoques liderados por partners, así como soporte especializado en operaciones de M&A y procesos de carve-out. Nuestros modelos GCC permiten además flexibilidad en cada etapa del viaje. Esta gama amplia de opciones brinda a los clientes adoptar enfoques que mejor se ajustan a las prioridades empresariales.

Nuestros modelos de compromiso están diseñados para apoyar la expansión por fases, permitiendo a las empresas desarrollar capacidades progresivamente y evolucionar modelos operativos sin interrupciones. 

Sí. Facilitamos la transformación liderada por IA en los CCG mediante un enfoque estructurado e integral que abarca evaluaciones de preparación de la IA, automatización a escala, hojas de ruta de madurez digital y despliegue de soluciones avanzadas de IA, incluyendo IA agéntica para operaciones y funciones de soporte.

Nuestro enfoque está diseñado para ayudar a los GCC a mejorar la eficacia operativa en ingeniería, análisis y operaciones empresariales, y acelerar su evolución hacia centros de innovación y creadores de valor. Aunque la inversión en IA sigue acelerándose, el verdadero diferenciador para las empresas no es el acceso a la tecnología, sino la capacidad de ejecutar la IA dentro del contexto único del negocio. Como AI Builders (desarrolladores de soluciones de IA) para los GCC, reunimos una profunda experiencia en CCG y capacidades de IA orientadas al contexto para alinear prioridades empresariales, marcos de gobernanza, modelos de talento y mandatos de transformación.

Respaldamos los CCG en banca y servicios financieros, seguros, sanidad y farma, retail y bienes de consumo, comunicaciones, medios y tecnología, fabricación y energía, con capacidades adaptadas a los requisitos específicos del sector y a los contextos regulatorios.

La mayoría de los recorridos comienzan con el descubrimiento y la evaluación, seguidos de la estrategia y el blueprint del CCG, la selección del modelo de compromiso, y la configuración y transición. A continuación, se desarrolla la escala y la optimización, permitiendo que los CCG evolucionen en consonancia con las prioridades y modelos operativos de la empresa.

Para hablar sobre cómo podemos ayudar a tu organización a crear o escalar los GCC, por favor incluye tu información aquí y nuestro equipo se pondrá en contacto para comentar los siguientes pasos.

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