Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@33439d6d" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@653005" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@70fc8a73" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@355584fb" Inversores
Soluciones IA de SAP
Contactar

Reimagina SAP con IA empresarial impulsada por el contexto

Las ofertas de IA empresarial de Cognizant desbloquean valor a nivel organizativo al integrar la IA empresarial de SAP en el contexto de tu negocio a través de procesos, datos y flujos de trabajo. Llevamos Cognizant Neuro® AI, SAP Business AI, capacidades de IA agéntica y marcos de IA responsables con experiencia en plataformas SAP nativas en la nube para ofrecer soluciones seguras, escalables y orientadas a resultados.

Nuestra experiencia abarca:
Estrategia y fundamento

Estrategia y asesoramiento en IA; preparación y gobernanza de datos; IA responsable y cumplimiento normativo

Habilitación de SAP Business AI

SAP AI Core e AI Launchpad; IA integrada y predictiva y Joule

Modernización de datos y plataformas

SAP BTP; SAP BDC; SAP Datasphere; suite SAP Integration y SAP Data Intelligence

Automatización inteligente e IA agéntica

Cognizant Neuro AI; Cognizant Brownfield Conversion Express, entre otros

Por qué Cognizant para la IA empresarial

Obtener valor para el negocio a partir de la IA empresarial requiere un enfoque holístico que abarque adopción, aceleración, gobernanza y escalabilidad.

  • Nuestras soluciones de nivel empresarial, certificadas en SAP Business AI y galardonadas, permiten una IA fiable y lista para la producción
  • Logramos resultados medibles aprovechando un enfoque liderado por IA, mejorando la productividad del negocio, la calidad de las decisiones y la eficiencia
  • Cognizant Case Management AI Agent for SAP, Cognizant Brownfield Conversion Express, Cognizant Data Migration Express y los aceleradores de IA aceleran el tiempo de obtención de valor, reduciendo riesgos y costes
  • Integramos la IA en los flujos de trabajo, creando experiencias intuitivas, contextuales y multilingües que impulsan la adopción 
  • Nuestros marcos de gobernanza, calidad y cumplimiento garantizan operaciones de IA fiables, seguras y escalables
  • Los programas de capacitación y escalabilidad de próxima generación de Cognizant, respaldados por inversiones en innovación en IA, construyen una fuerza laboral preparada lista para IA
Un grupo diverso de personas participaba en debates alrededor de una mesa de conferencias.

Impulsa el valor de SAP con la GenAI

Acelera la transformación de SAP con las ofertas de GenAI de Cognizant, diseñadas para obtener resultados medibles, reducir costes y mejorar la experiencia del usuario. De la estrategia a la ejecución, nuestras ofertas ayudan a las empresas a desbloquear valor inteligente en todo el ámbito de SAP.

Desarrolla IA para SAP responsable y orientada a resultados

Nuestra oferta de IA empresarial ofrece un enfoque SAP-first orientado a la ejecución para construir IA generativa responsable a gran escala. Combina estrategia y asesoramiento en IA, IA responsable integrada y habilitación del talento para garantizar que las inversiones en IA generativa generen un valor tangible para el negocio. Establecemos hojas de ruta de IA empresarial, marcos de KPI y modelos de realización de valor antes y después de la implementación diseñados específicamente para entornos SAP para mejorar la productividad, la calidad y la eficiencia de costes.

La IA responsable está integrada por diseño mediante detección de sesgos, explicabilidad, auditorías y privacidad desde el diseño, alineadas con las normativas globales e industriales. Impulsado por Cognizant Neuro AI y la habilitación de IA generativa basada en roles, este enfoque permite a las empresas pasar de pilotos fragmentados a una adopción escalable de IA empresarial con confianza y responsabilidad.

Prepara bases de datos confiables para la GenAI

Prepara los entornos de datos de SAP para dar soporte al análisis, la automatización y la GenAI gran escala, utilizando un enfoque impulsado por IA generativa y acelerador. Nuestras soluciones insignia, como Cognizant Data Migration Express, aceleran la migración de datos mediante mapeo automatizado, controles de calidad multinivel, validación y conciliación continuas, mientras que Cognizant Brownfield Conversion Express mejora la calidad de la conversión automatizando la remediación ABAP y reduciendo los tiempos de inactividad del sistema. Nuestras otras soluciones probadas amplían estas capacidades a los entornos SAP para ofrecer un tiempo de obtención de valor más rápido, mejora de la calidad de los datos, mayor productividad y reducción del coste total de propiedad.

Integrado con SAP BDC, SAP Datasphere y SAP BTP, este enfoque proporciona datos gobernados, listos para análisis y la IA, con un tiempo de obtención de valor más rápido, mejora de la calidad, reducción del coste total de propiedad y una dependencia mínima de herramientas de terceros.

Mejora las operaciones y la experiencia de usuario en SAP

Mejora las operaciones de SAP y la experiencia de usuario usando GenAI en escenarios de ejecución, soporte y compromiso. Nuestras soluciones probadas mejoran la precisión de la respuesta, refuerzan la gobernanza y el cumplimiento normativo, y reducen el esfuerzo manual en los procesos de soporte de SAP. Las soluciones galardonadas y certificadas en SAP Business AI, desarrolladas conjuntamente con SAP, proporcionan a los clientes innovaciones fiables y listas para su adopción a escala empresarial que reducen el riesgo de implantación y aceleran la generación de valor. Así lo demuestra Cognizant Case Management AI Agent for SAP, que automatiza la gestión de excepciones en SAP para reducir el tiempo de resolución de casos hasta en un 30% y el esfuerzo de formación de empleados hasta en un 80%. 

Los copilotos de IA integrada, incluido Joule de SAP, permiten consultas inteligentes, conocimientos contextuales y experiencias personalizadas en aplicaciones SAP, impulsando la productividad, la resiliencia operativa y una calidad de servicio consistente.

Acelera la construcción e innovación en SAP con IA

Integra la IA generativa a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software SAP para construir, probar y desplegar soluciones SAP más rápido sin comprometer la calidad. Cognizant ofrece un enfoque de ingeniería 'SAP-first' basado en la ejecución, que aplica IA generativa para automatizar la generación, pruebas, revisiones y remediación de código, reduciendo el esfuerzo de desarrollo, los defectos y la reestructuración. Nuestras capacidades de IA agéntica permiten además conocimientos técnicos inteligentes, informes automatizados y acciones a nivel de sistema que simplifican tareas complejas de ingeniería de SAP. 

Basado en modelos SAP BTP y cloud nativos, este enfoque acorta los ciclos de lanzamiento, mejora la productividad de los desarrolladores, garantiza código estandarizado y listo para soporte, y permite una innovación SAP escalable alineada con los estándares de fiabilidad y seguridad empresariales.

Soluciones

Cognizant Data Migration Express

Optimiza las transiciones a S/4HANA y data lake con plazos hasta un 30% más rápidos, reducción del TCO y datos listos para el análisis para una toma de decisiones más informada.

Cognizant LifeCare Express

Navega por las complejidades de las compras en las farmacéuticas y los recorridos del cliente con una solución preconfigurada de experiencia del cliente para este sector e impulsada por IA generativa, basada en SAP Commerce Cloud.

Cognizant Brownfield Conversion Express

Transforma tu proceso de migración a S/4HANA con Brownfield Conversion Express basado en la generación de IA que redefine su enfoque de validación de datos empresariales, conciliación y remediación de código.

Cognizant Case Management AI Agent for SAP

Agente SAP con GenAI que automatiza la gestión de excepciones, reduce el tiempo de resolución de casos en un 30% y el esfuerzo de formación de empleados en un 80%.

Casos de uso en la industria

Resolución más rápida mediante Cognizant Case Management AI Agent para SAP
Resolución más rápida mediante Cognizant Case Management AI Agent para SAP

Para un a utility, este agente basado en SAP y potenciado por IA generativa automatizó la gestión de excepciones, reduciendo el tiempo de resolución de casos en un 30% y el esfuerzo de formación de empleados en un 80%.

Un hombre con un portátil en la mano
Ganancia de productividad mediante Cognizant Brownfield Conversion Express
Ganancia de productividad mediante Cognizant Brownfield Conversion Express

Para una marca global de consumo, este acelerador de conversión S/4HANA impulsado por IA generativa redujo el tiempo de inactividad en un 40%, mejoró la productividad en ~50% y la tasa de entrega en un 30%.

Una mujer toca una pantalla grande que muestra un cuadro de estadísticas
Entrega más rápida mediante la transformación del desarrollo ABAP
Entrega más rápida mediante la transformación del desarrollo ABAP

Para una empresa farmacéutica, esta herramienta habilitada por IA automatizó la codificación y las pruebas, reduciendo el tiempo de desarrollo en un 40% mientras mejora la calidad del código.

Un hombre dedicado a la programación y pruebas de software.
Realización rápida de valor mediante Cognizant Data Migration Express
Realización rápida de valor mediante Cognizant Data Migration Express

Para un proveedor logístico global, este acelerador de migración de datos SAP basado en la GenAI redujo el un tiempo de retorno al valor en un 30%, mejoró la calidad de los datos y disminuyo el TCO.

Vista aérea del edificio de una fábrica con dos chimeneas
Respuesta más rápida del cliente mediante una solución de correspondencia por correo electrónico
Respuesta más rápida del cliente mediante una solución de correspondencia por correo electrónico

Para un proveedor global de energía, esta solución de IA automatizó la clasificación y respuestas de correos electrónicos, mejorando la precisión entre un 20% y un 30% y los tiempos de respuesta entre un 25% y un 30%.

Vista aérea del edificio de una fábrica con dos chimeneas
Gestión del cambio simplificada mediante el análisis de necesidades de formación
Gestión del cambio simplificada mediante el análisis de necesidades de formación

Para un proveedor de energía, el análisis de necesidades de formación asistida por la GenAI redujo el esfuerzo de los grupos de interés en un 30% y el tiempo de revisión de las pymes en un 40%.

Vista aérea del edificio de una fábrica con dos chimeneas
Toma de decisiones más rápida mediante búsqueda inteligente de conocimiento
Toma de decisiones más rápida mediante búsqueda inteligente de conocimiento

Para un retailer global, este motor de búsqueda basado en la IA mejoró la precisión del conocimiento entre un 10% y un 20% y redujo el tiempo de respuesta hasta en un 30%.

Dos mujeres manteniendo una conversación en la oficina.
Mejora del servicio mediante el caso de uso basado en la nube de SAP Service
Mejora del servicio mediante el caso de uso basado en la nube de SAP Service

Para una empresa de suministro de agua, la IA integrada en SAP Service Cloud permitió ofrecer recomendaciones personalizadas, mejorar la satisfacción del cliente y reducir el esfuerzo de los agente

Vista aérea del edificio de una fábrica con dos chimeneas
Planificación optimizada mediante planificación empresarial integrada liderada por IA
Planificación optimizada mediante planificación empresarial integrada liderada por IA

Para un proveedor sanitario, Joule integrado en SAP IBP y BTP permitió planificación autónoma, decisiones más rápidas y automatización inteligente en toda la cadena de suministro.

Vista aérea del edificio de una fábrica con dos chimeneas

Nuestros socios

Tenemos alianzas con organizaciones líderes de la industria para ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes. Nuestros socios clave son:

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.