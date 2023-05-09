Soluciones IA de SAP

Prepara los entornos de datos de SAP para dar soporte al análisis, la automatización y la GenAI gran escala, utilizando un enfoque impulsado por IA generativa y acelerador. Nuestras soluciones insignia, como Cognizant Data Migration Express, aceleran la migración de datos mediante mapeo automatizado, controles de calidad multinivel, validación y conciliación continuas, mientras que Cognizant Brownfield Conversion Express mejora la calidad de la conversión automatizando la remediación ABAP y reduciendo los tiempos de inactividad del sistema. Nuestras otras soluciones probadas amplían estas capacidades a los entornos SAP para ofrecer un tiempo de obtención de valor más rápido, mejora de la calidad de los datos, mayor productividad y reducción del coste total de propiedad.
Integrado con SAP BDC, SAP Datasphere y SAP BTP, este enfoque proporciona datos gobernados, listos para análisis y la IA, con un tiempo de obtención de valor más rápido, mejora de la calidad, reducción del coste total de propiedad y una dependencia mínima de herramientas de terceros.