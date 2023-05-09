Asociándose para lograr el éxito escalable en la IA empresarial

La plataforma Cognizant Neuro AI Enterprise Core te ayuda a identificar oportunidades de IA de alto impacto y trazar una hoja de ruta clara y accionable para la transformación, mientras que nuestro enfoque consultor garantiza que cada iniciativa esté alineada con prioridades estratégicas y genere resultados de negocio significativos.

Con modelos flexibles de participación, desde talleres de descubrimiento hasta MVPs con tarifa fija, aceleramos la adopción mientras reducimos el riesgo. La entrega industrializada de IA generativa y la ejecución basada en agentes aceleran el tiempo hasta llegar al valor y garantizan la excelencia operativa.

Para organizaciones que escalan en toda la empresa, ofrecemos una arquitectura robusta, gobernanza y la realización opcional de valor del soporte de oficina para garantizar un despliegue consistente, impacto medible y mejora continua.