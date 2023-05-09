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Cognizant Neuro AI Enterprise Core
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Escalar mediante inteligencia fluida

Las organizaciones están acelerando la adopción de la IA, pero el impacto de escalar requiere más que modelo; requiere inteligencia  que funcione de forma fluida entre aplicaciones. Cognizant Neuro® AI Enterprise Core está diseñado para unificar la IA en ERP, SaaS y sistemas personalizados con una capa de orquestación gobernada e interoperable.
Basada en la base moderna de ingeniería de Cognizant, la plataforma acelera el tiempo de creación del valor, simplifica la integración y aporta estructura, consistencia y seguridad a la adopción de la IA en la organización.

Empoderar a las empresas mediante una IA centrada en el ser humano

Inteligencia empresarial unificada

Conexiones de IA fluidas entre ERP, SaaS y aplicaciones empresariales mediante una profunda interoperabilidad de sistemas

Estelas de luz abstractas en colores vibrantes se arremolinan sobre un fondo oscuro, creando un efecto visual dinámico y enérgico.
Orquestación multi-agente

Flujos de trabajo multifuncionales con ejecución coordinada y gobernada de agentes

Una mujer con traje observa fijamente una gran pantalla que muestra datos o información.
Escala y gobernanza empresarial

Controles, seguridad y cumplimiento integrados para llevar la IA de pilotos a producción

Un primer plano de una huella dactilar mostrada de forma destacada sobre un fondo negro sólido.

Nuestros clientes han adoptado nuestras plataformas con resultados sólidos

Permite que la IA agéntica opere de forma fluida a través de plataformas empresariales heterogéneas sin interrumpir las inversiones existentes en sistemas

Proporciona visibilidad centralizada en tiempo real y supervisión inteligente en finanzas; operaciones de TI; y gestión de la cadena de suministro y del capital humano

Acelera la adopción mediante agentes reutilizables y preconstruidos combinados con razonamiento cognitivo para la toma de decisiones consciente del contexto

Garantiza una integración fluida y segura de los agentes con los sistemas empresariales centrales para permitir la orquestación de procesos de extremo a extremo

Integra el acceso basado en roles, la aplicación de políticas y la auditabilidad para garantizar operaciones autónomas responsables y seguras

Ofrece controles empresariales que permiten que las soluciones agénticas escalen de forma consistente manteniendo el cumplimiento responsable y la confianza en la IA

Una arquitectura unificada para IA empresarial

Una arquitectura unificada para IA empresarial

La plataforma Cognizant Neuro AI Enterprise Core garantiza una escala predecible, repetibilidad y operaciones de IA empresarial basadas en tres pilares fundamentales:

Catálogos de servicios que proporcionan un repositorio completo de servicios de IA e integraciones MCP que permiten un acceso y reutilización rápidos
Un estudio de agentes de procesos centralizado y estructurado que aporta consistencia, gobernanza e inteligencia de procesos a los flujos de trabajo
Orquestación multiagente con una red avanzada de agentes impulsada por Neuro AI Multi-Agent Accelerator que permite la ejecución coordinada, inteligente y autónoma de flujos de trabajo empresariales complejos

Asociándose para lograr el éxito escalable en la IA empresarial

La plataforma Cognizant Neuro AI Enterprise Core te ayuda a identificar oportunidades de IA de alto impacto y trazar una hoja de ruta clara y accionable para la transformación, mientras que nuestro enfoque consultor garantiza que cada iniciativa esté alineada con prioridades estratégicas y genere resultados de negocio significativos.

Con modelos flexibles de participación, desde talleres de descubrimiento hasta MVPs con tarifa fija, aceleramos la adopción mientras reducimos el riesgo. La entrega industrializada de IA generativa y la ejecución basada en agentes aceleran el tiempo hasta llegar al valor y garantizan la excelencia operativa.

Para organizaciones que escalan en toda la empresa, ofrecemos una arquitectura robusta, gobernanza y la realización opcional de valor del soporte de oficina para garantizar un despliegue consistente, impacto medible y mejora continua.

¿Preparado para desbloquear el poder de la IA empresarial?

Nuestros expertos están aquí para ayudarte a acelerar la innovación, agilizar operaciones y escalar la IA con confianza. Contacta para explorar soluciones personalizadas o programar una reunión. Construyamos juntos lo siguiente.

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