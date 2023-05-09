Saltar al contenido principal Skip to footer
Seguridad en la nube a escala

Refuerza tu negocio con una infraestructura segura

La seguridad en la nube y en la infraestructura se han convertido en un foco crítico, impulsado por la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas y la creciente dependencia de sistemas interconectados. Las organizaciones deben aprovechar herramientas nativas de la nube y arquitecturas avanzadas para proteger entornos complejos y distribuidos. Por esta razón, es imprescindible invertir en soluciones escalables, resilientes al riesgo y centralizadas.

Juntos, Cognizant y AWS ofrecen soluciones de seguridad integrales que combinan una amplia experiencia en el ámbito y la industria con un enfoque orientado al futuro que abarca asesoría, transformación y servicios gestionados.

Seguridad resiliente basada en AWS

La práctica Cloud Security de Cognizant funciona tanto de manera independiente como complemento de otras áreas de seguridad, entre las que se incluyen  la gestión de identidad y accesos, la gestión de amenazas y vulnerabilidades, la seguridad de datos, la seguridad de aplicaciones y GRC.

Gestionar vulnerabilidades entre modelos legacy full stack y DevSecOps

  • Diseño y desarrollo de gestión de vulnerabilidades
  • Desarrollo de plataformas de inteligencia de amenazas
  • Diseño y desarrollo de seguridad de aplicaciones
  • Gestión integrada de vulnerabilidades como servicio
  • Pruebas de penetración
  • Integración de plataformas

Migra a soluciones de acceso a identidad más inteligentes

  • Soluciones de identidad seguras
  • Diseño y desarrollo de identidad y gestión de accesos
  • Configuración e integración de identidad digital
  • Gestión de acceso privilegiado como servicio
  • Identidad del consumidor como servicio
  • Identidad gestionada como servicio
  • Detección gestionada de anomalías de comportamiento de usuarios y entidades (UEBA)  

Protege los datos y garantiza la confidencialidad

  • Descubrimiento y clasificación de datos
  • Privacidad y protección de datos
  • Diseño y desarrollo de seguridad de datos
  • Optimización de conjunto de herramientas
  • Seguridad gestionada de datos
  • Prevención gestionada de pérdidas de datos
  • Cifrado gestionado y tokenización

Identifica riesgos, automatiza herramientas y establece políticas para mantener el cumplimiento

  • Configuración e integración de herramientas GRC
  • Diseño y desarrollo de automatización GRC
  • GRC como servicio
  • Automatización gestionada de GRC
  • Monitorización y generación de informes gestionados de GRC
  • Análisis gestionado de GRC