Requisitos de rendimiento de IA

Los nuevos niveles de flexibilidad y velocidad permitirán a las compañías optimizar los flujos de trabajo en muchos aspectos operativos, desde la gestión de la cadena de suministro y la previsión de ventas a la gestión de la relación con el cliente.

Por ejemplo, en la planificación de viajes habitual, las plataformas online suelen utilizar algoritmos de aprendizaje automático para recomendar paquetes vacacionales, reservas de hoteles o vuelos basados en las preferencias y comportamiento pasado del usuario. Se trata de un sistema mayoritariamente reactivo, donde las sugerencias se basan principalmente en datos históricos. Con la IA generativa, los sistemas aprenden de las elecciones pasadas del usuario, sus búsquedas actuales y su comportamiento en la plataforma. Por ejemplo, si un usuario prefiera normalmente vacaciones en la playa, pero busca unas vacaciones de invierno, la IA raramente sugerirá las estaciones de esquí más populares. Simula varios escenarios y genera un itinerario que incluye un albergue de montaña histórico, una escuela de esquí para principiantes y un festival de invierno local, todo porque aprendió del comportamiento pasado del usuario que disfruta de alojamientos únicos, aprende nuevas habilidades y experiencias culturales.