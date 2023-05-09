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Requisitos de rendimiento de IA
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Navegando con una nueva hoja de ruta hacia el crecimiento

Imagínate embarcarte en una gran expedición, donde el terreno cambia constantemente y el mapa que tienes se vuelve a dibujar para revelar destinos nuevos y emocionantes.

Así es como se está desarrollando la IA generativa, poniendo a nuestro alcance un potencial ilimitado, democratizando el acceso a conocimientos y habilidades, y sentando las bases para que surjan nuevas cadenas de valor.

Para recorrer con éxito este viaje será necesario que los líderes abandonen las nociones tradicionales de control y adopten un enfoque más fluido hacia la organización y la creación de valor.

Para explorar los requisitos de rendimiento en una era en la que la que la IA está omnipresente, Cognizant conversó con líderes empresariales y especialistas en la materia sobre cuatro áreas que están experimentando cambios: organización y personas, experimentación para la innovación y nuevos canales de ingresos, ecosistema de socios y operaciones.

Genética organizativa

La genética organizativa trata sobre la composición y la cultura de una organización, lo que determina su identidad y capacidades. Las estructuras tradicionales de mando y control se han vuelto demasiado rígidas y restrictivas, lo que inhibe la capacidad de los equipos para adaptarse rápidamente a las limitaciones cambiantes. Las organizaciones líderes están experimentando con estructuras más planas y formas de establecer marcos flexibles que creen el contexto adecuado para la colaboración y la innovación.

La fuerza de trabajo multigeneracional actual aporta valores, expectativas y preferencias únicas. Atraerles y motivarles para que desarrollen nuevas habilidades y sean su mejor versión requiere un profundo entendimiento de qué les motiva y da propósito a sus vidas.

Además, a medida que se redefine la colaboración hombre-máquina, una base de empleados que es cognitivamente diversa será esencial para la velocidad y la innovación, así como para el desarrollo de sistemas de IA que sean éticos y estén centrados en el usuario. 

Qué preguntan los líderes:
  • ¿Cómo las compañías pueden comunicar, comprometer e incentivar mejor a una fuerza de trabajo multigeneracional?
  • ¿Cómo los líderes crean el contexto organizativo adecuado para impulsar la innovación y la colaboración?
  • ¿Cuáles son algunas posibles alternativas a las estructuras organizativas tradicionales?
  • ¿Cómo tendrá que cambiar la adquisición de nuevas habilidades para capacitar mejor a los trabajadores en la era de la IA?

Experimentación: un requisito evolutivo

En un entorno en rápido cambio, la habilidad para experimentar, ya sea con diferentes modelos de negocio, fuentes de ingresos, modelos de talento o ecosistema, es un requisito evolutivo.

La activación constante de nuevas fuentes de ingresos ha sido durante mucho tiempo una estrategia de crecimiento para los disruptores digitales como Amazon, Google y Stripe, por ejemplo. En términos más generales, las empresas que priorizan la creación de nuevos negocios superan a otras empresas en cuanto a crecimiento de ingresos, incluso en tiempos de volatilidad económica1.

Sin embargo, mientras la experimentación está en el ADN de las organizaciones nativas digitales, las compañías más tradicionales necesitan centrarse en convertirla en un hábito. Las estructuras organizativas complejas, la burocracia y los marcos financieros rígidos pueden obstaculizar la experimentación.

Qué preguntan los líderes:
  • ¿Cómo las organizaciones puede aprovechar mejor las nuevas tecnologías para la experimentación y la innovación, incluyendo la IA generativa?
  • ¿Cómo pueden los líderes generar curiosidad y una mentalidad de crecimiento en una fuerza laboral diversa?
  • ¿Cómo pueden las empresas lograr una innovación radical frente a mejoras incrementales?
  • ¿Cómo pueden los equipos superar la fatiga de la innovación: mantener la motivación, la financiación, evitar el agotamiento y celebrar los éxitos?

Asociaciones construidas con propósito

Es probable que la IA generativa tenga un impacto significativo en la forma en que las empresas colaboran y se asocian. Aunque aumentará la competencia por sacar al mercado soluciones novedosas, habrá razones de peso para que las empresas aúnen recursos y conocimientos para crear soluciones de IA más sólidas que aborden un objetivo específico.

Por ejemplo, una compañía tecnológica podría asociarse con una farmacéutica y una compañía sanitaria para desarrollar una plataforma que mejore la eficacia de los nuevos medicamentos. Esta asociación podría acelerar de manera significativa el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos y también hacerlos más específicos para el paciente, mejorando los resultados del tratamiento. Cada socio en la cadena valor aportaría una contribución única- experiencia en IA, know-how del desarrollo de fármacos, datos de paciente y experiencia en ensayos- y se beneficiaría del conocimiento de los demás.

Qué preguntan los líderes:
  • ¿Cómo las organizaciones deberían ver las asociaciones de manera diferente a la luz de la IA acelerada y la adopción de la IA generativa?
  • ¿Qué tipos de asociaciones deberían buscar los líderes empresariales para desarrollar un ecosistema que soporte el crecimiento al nuevo ritmo empresarial?
  • ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de asociaciones para la creación conjunta, en las que los socios crean soluciones conjuntas en una cadena de valor, y cuál es la mejor forma de evaluarlas?

De procesos rígidos a dinámicos

Hoy la mayoría de los esfuerzos de automatización de procesos de negocio utilizan algoritmos de aprendizaje automático clásicos para automatizar procesos estáticos y predefinidos.Si bien permiten la velocidad, la simplificación y la personalización de los procesos, estos modelos dependen en gran medida de los datos etiquetados y de la experiencia humana.

La aparición de la IA generativa provoca un seísmo en las operaciones de negocio dinámicas e impulsadas por los datos. A diferencia de la automatización tradicional, la IA gen puede simular y generar innumerables escenarios en tiempo real utilizando su habilidad para aprender y crear. En lugar de simplemente reaccionar, se pueden crear procesos dinámicamente para abordar un objetivo específico. Este cambio permite a las empresas abordar de forma proactiva las condiciones cambiantes, haciendo que la automatización sea más versátil y adaptable.

Los nuevos niveles de flexibilidad y velocidad permitirán a las compañías optimizar los flujos de trabajo en muchos aspectos operativos, desde la gestión de la cadena de suministro y la previsión de ventas a la gestión de la relación con el cliente.

Por ejemplo, en la planificación de viajes habitual, las plataformas online suelen utilizar algoritmos de aprendizaje automático para recomendar paquetes vacacionales, reservas de hoteles o vuelos basados en las preferencias y comportamiento pasado del usuario. Se trata de un sistema mayoritariamente reactivo, donde las sugerencias se basan principalmente en datos históricos. Con la IA generativa, los sistemas aprenden de las elecciones pasadas del usuario, sus búsquedas actuales y su comportamiento en la plataforma. Por ejemplo, si un usuario prefiera normalmente vacaciones en la playa, pero busca unas vacaciones de invierno, la IA raramente sugerirá las estaciones de esquí más populares. Simula varios escenarios y genera un itinerario que incluye un albergue de montaña histórico, una escuela de esquí para principiantes y un festival de invierno local, todo porque aprendió del comportamiento pasado del usuario que disfruta de alojamientos únicos, aprende nuevas habilidades y experiencias culturales.

Qué preguntan los líderes:
  • ¿Cómo puedo transformar mis operaciones para beneficiarme de la IA gen? ¿Por dónde empiezo?
  • ¿Como debería capacitar a los empleados con más conocimiento para contribuir a la innovación de operaciones empresarial utilizando la IA gen?
  • ¿Cómo puedo incorporar mejor la sostenibilidad en el diseño de mis operaciones?

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