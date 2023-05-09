Requisitos de rendimiento de IA

Navegando con una nueva hoja de ruta hacia el crecimiento
Imagínate embarcarte en una gran expedición, donde el terreno cambia constantemente y el mapa que tienes se vuelve a dibujar para revelar destinos nuevos y emocionantes.
Así es como se está desarrollando la IA generativa, poniendo a nuestro alcance un potencial ilimitado, democratizando el acceso a conocimientos y habilidades, y sentando las bases para que surjan nuevas cadenas de valor.
Para recorrer con éxito este viaje será necesario que los líderes abandonen las nociones tradicionales de control y adopten un enfoque más fluido hacia la organización y la creación de valor.
Para explorar los requisitos de rendimiento en una era en la que la que la IA está omnipresente, Cognizant conversó con líderes empresariales y especialistas en la materia sobre cuatro áreas que están experimentando cambios: organización y personas, experimentación para la innovación y nuevos canales de ingresos, ecosistema de socios y operaciones.