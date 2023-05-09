La dimensión del talento en la brecha de la adopción de la IA

Las empresas están invirtiendo significativamente en IA, pero muchas pasan por alto el factor más importante para generar retornos: una plantilla capaz de adoptarla eficazmente a gran escala.

Nuestro informe revela que la IA está transformando el 93% de los empleos, pero la mayoría de las organizaciones invierten solo el 0,2% de los ingresos en la preparación de la plantilla. Y el 60% de las organizaciones afirma que sus programas de aprendizaje y desarrollo no pueden seguir el ritmo de la rapidez con la que la IA está transformando los empleos. El resultado es una brecha cada vez mayor entre el potencial de la IA y la capacidad de las organizaciones para integrarla, adoptarla y aprovecharla a escala.