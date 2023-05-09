Cognizant Agent Foundry: Facilitando el futuro de la inteligencia empresarial

La IA agéntica inaugura una nueva era para la transformación empresarial y tecnológica, avanzando más allá de la automatización tradicional hacia sistemas inteligentes capaces de interpretar objetivos, descomponer tareas complejas y actuar de forma autónoma entre flujos de trabajo. Estos sistemas agentes orquestan herramientas, modelos y lógica para lograr avances significativos en productividad, toma de decisiones y compromiso con el cliente. Sin embargo, los enfoques actuales de agentificación son lentos, arriesgados y costosos, en organizaciones que luchan por superar los pilotos aislados.

Cognizant® Agent Foundry funciona como el marco empresarial que materializa esta visión, permitiendo a las organizaciones diseñar, desplegar y orquestar rápidamente agentes de IA autónomos a gran escala. Agent Foundry, desarrollado sobre nuestros activos reutilizables listos para IP y fácilmente integrable con los principales ecosistemas de socios, proporciona las herramientas, plantillas y gobernanza para materializar la IA agéntica a escala.