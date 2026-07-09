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Syndigo Rising Star Award 2025
Rising Star Award

Cognizant ha sido galardonada con el Rising Star Award 2025 de Syndigo, reconociendo nuestro rápido impulso, innovación y creciente impacto al ayudar a los clientes a aprovechar las ofertas de gestión de productos y datos de Syndigo para impulsar una transformación lista para la IA a escala.

Syndigo Rising Star Award 2025
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