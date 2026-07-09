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Syndigo Global Solutions Integrator Partner of the Year 2025
Global Solutions Integrator Partner of the Year 2025

Cognizant ha sido nombrado Global Solutions Integrator Partner of the Year 2025 por Syndigo, reconociendo nuestro liderazgo en la entrega de soluciones de gestión de productos y datos a escala empresarial listas para IA, impulsadas por la plataforma líder en el sector de Syndigo.

Syndigo Global Solutions Integrator Partner of the Year 2025
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