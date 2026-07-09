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Premios Reltio DataDriven 2026
Legacy Modernization Partner of the Year

En los Reltio DataDriven Awards 2026, fuimos reconocidos como socio del año para la modernización del legacy, subrayando nuestra dedicación a modernizar los ecosistemas de clientes y ofrecer un valor duradero mediante la innovación y la colaboración de confianza.

Premios Reltio DataDriven 2026
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