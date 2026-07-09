ISG Provider Lens® Servicios Global Capability Center (GCC) 2026

Cognizant ha sido nombrado líder tanto en los cuadrantes de Diseño como de Configuración y Optimización y Mejora del informe ISG Provider lens Global Capability Center (GCC) Services 2026, publicado por Information Services Group (iSG), una firma líder global en investigación y asesoría tecnológica centrada en IA®. El reconocimiento pone de relieve las capacidades integrales y nativas de IA de Cognizant a lo largo de todo el ciclo de vida del CCG, desde la estrategia inicial y la configuración hasta la transformación continua y la creación de valor. El enfoque "AI Builder" (creador de IA) de Cognizant ayuda a los clientes a conectar la inversión en IA con resultados empresariales medibles, integrando soluciones de IA completas y conscientes del contexto en modelos operativos, plataformas y trabajo diario.